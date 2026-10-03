Královské pusinkové řezy s krémem ze Salka jsou prý nejlepší dezert na světe – vyzkoušela jsem je a musím souhlasit. Mňam

Rychlé pusinkové řezy s karamelovým krémem jsou ztělesněním elegance a půvabu, které promění jakoukoliv odpolední kávu ve sváteční událost. Tento dezert v sobě mistrně kombinuje několik chuťových i vizuálních textur — od lehoučkého sněhového korpusu se svěžím citrusovým tónem až po bohatý máslový krém zahuštěný zkaramelizovaným kondenzovaným mlékem. Finální zdobení z rozpuštěné čokolády pak celému dílu propůjčuje vzhled jako z vyhlášené vitríny francouzské patisserie.
Koncept spojení pečeného bílkového sněhu s křehkým třeným těstem má hluboké kořeny v tradiční středoevropské a skandinávské cukrařině, kde se obdobné moučníky těší obrovské oblibě již od 19. století. Příkladem může být proslulý norský koláč
Kvæfjordkake, často označovaný jako nejlepší dort na světě, který staví na velmi podobném vrstvení nadýchaného sněhu, ořechů a jemné náplně. Moderní úprava s využitím zkaramelizovaného salka dodává tomuto historickému konceptu nádech plné, karamelově mléčné chuti, jež si získala srdce pekařů napříč generacemi.
Tento osvědčený recept nabízí nespočet možností pro tvořivé variace podle vaší aktuální chuti. Místo plátků mandlí můžete sněhovou vrstvu před pečením posypat nasekanými lískovými či vlašskými ořechy, případně pistáciemi pro krásný barevný kontrast. Samotný karamelový krém lze zjemnit lžící kvalitního rumu nebo špetkou mořské soli, čímž získáte moderní salted caramel profil. Pro odlehčení sladkých tónů se rovněž nabízí pod karamelovou vrstvu vsunout čerstvé maliny či plátky kyselejších jahod.
Začněte s přípravou těsta. Změklé máslo smíchejte s cukrem, a jakmile se ingredience propojí, vešlehejte do nich vaječné žloutky a mléko.
Přidejte vanilkový cukr, sůl, mouku, kypřicí prášek do pečiva a vzniklé těsto. Jeho polovinu pak rozprostřete na plech pokrytý pečicím papírem.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Pokračujte s přípravou pusinkové vrstvy. Vaječné bílky vyšlehejte s cukrem a špetkou soli do sněhu. Přidejte citronovou šťávu, škrob a polovinou vzniklé pusinkové vrstvy pokryjte těsto na plechu.
Základ na dezert posypte plátky mandlí a následně ho pečte při 140 °C po dobu 40 minut. Postup následně opakujte také s druhou půlkou těsta a zbytkem pusinkové vrstvy.
Poznámka: Pomocí lžíce můžete na pusinkové vrstvě vytvořit ozdobné vroubkování. Chcete-li přípravu dezertu urychlit, můžete směsi rozdělit na 2 samostatné plechy a péct je společně.
Zatímco upečené korpusy chladnou, připravte krém. Máslo šlehejte 2–3 minuty. Jakmile získá nadýchanou texturu, vešlehejte do něj zkaramelizované kondenzované mléko.
Krémem pokryjte první část korpusu a zakryjte ho druhou částí. Dezert pak ozdobte rozpuštěnou čokoládou.
Tip: Aplikaci krému i polevy vám usnadní použití cukrářského sáčku.
Rychlé pusinkové řezy s karamelovým krémem můžete ihned servírovat. Pokud ale chcete dosáhnout tužší textury, vložte dezert aspoň na 1 hodinu do lednice.
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Zdroj receptu: Домашняя Кулинария ДК
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato