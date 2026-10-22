Královská kuřecí roláda s poctivou náplní – tento jednoduchý recept zaručí naprosto dokonalý výsledek. Na slavnostní oběd jako dělaná

Představte si nedělní odpoledne, kdy se celým domem line vůně pečeného masa, másla a jemně opečených hub. Kuřecí roláda plněná křehkými žampiony, lesklou paprikou a voňavou slaninou představuje naprostou klasiku rodinného stolování. Důvod její obliby je prostý: kombinace šťavnatého kuřecího masa, dokřupava rozpečené slaniny a zeleninovo-vaječné náplně vytváří dokonalou souhru chutí, která si získala srdce i žaludky gurmánů napříč všemi generacemi. Když ji položíte na stůl a nakrájíte na úhledná kolečka, okamžitě zaujme nejen svou chutí, ale i pestrou mozaikou na řezu, která potěší oko každého stolovníka.
Co se týče historie a původu tohoto pokrmu, masové rolády mají svoje kořeny ve francouzské kulinářské tradici, kde stočený plát masa s lahodnou náplní patřil k ozdobám hostin. V českých kuchyních se tento koncept velmi rychle zabydlel a přizpůsobil dostupným lokálním surovinám. Z původně svátečního jídla servírovaného na panovnických dvorech se tak postupem času stal oblíbený symbol nedělních obědů a rodinných oslav. Kombinace drůbežího masa s vejci, houbami a uzeninou se osvědčila jako spolehlivá garance šťavnatosti, která předchází obávanému vysušení masa během pečení.
Výhodou tohoto receptu je také jeho obrovská variabilita a prostor pro vlastní nápady. Pokud zrovna nemáte po ruce žampiony, můžete je snadno nahradit čerstvými hříbky, liškami nebo hlívou ústřičnou. Pro ještě výraznější chuť lze do náplně přidat hrst baby špenátu, strouhaný sýr typu mozzarella či gouda nebo trochu utřeného česneku. Slaninu můžete zaměnit za kvalitní sušenou šunku a omáčku na závěr zjemnit kapkou smetany či oříškem studeného másla. Získáte tak pokaždé trochu jiný, ale vždy naprosto vynikající výsledek, kterým spolehlivě nadchnete celou rodinu i vzácnou návštěvu.
Do pánve s rozpuštěným máslem vložte nakrájené žampiony, které osolte, opepřete a restujte 5–10 minut. Poté k nim přidejte nakrájenou papriku.
Pokračujte v restování 2 minuty, pak přilijte rozšlehaná vejce a po minutě pánev odstavte z tepla.
Tip: Před krájením z papriky odstraňte semeník.
Z vykostěných kuřecích stehen vytvořte plátky, které jemně naklepejte a ochuďte solí i pepřem.
Poznámka: Maso by mělo vážit asi 600–700 g.
Plátky masa pak vyskládejte vedle sebe tak, aby se jednotlivé okraje mírně překrývaly. Měl by vzniknout podlouhlý plát masa, který pokryjte plátky slaniny a šunky.
Maso následně pokryjte houbovou směsí s vejci a zarolujte ho. Vzniklou roládu zafixujte provázkem na vaření a vložte do pekáče, kde ji podlijte vývarem.
Na maso vyskládejte plátky másla a pečte ho v předehřáté troubě na 175 °C po dobu 50–60 minut.
Poznámka: Během pečení maso polévejte výpekem každých 10 minut.
Upečenou roládu z pekáče vyjměte a zabalte ji do alobalu, aby nevychladla. Mezitím vlijte výpek z masa do pánve a redukujte ho asi 10 minut. Poté ho zaprašte moukou a vařte 15–20 minut.
Vzniklou omáčku nakonec sceďte. Kuřecí roládu se slaninou a žampiony zbavte provázku na vaření a podávejte ji nakrájenou na kousky společně s připravenou omáčkou.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato