Královna Siniaková si zahraje o titul z Turnaje mistryň: Když hrajete bez výhod, může se stát cokoliv

Za celý zápas nepřišly o jediné podání, přesto Siniaková po utkání mluvila hlavně o tom, jak blízko k tomu několikrát byly. V semifinále WTA Finals 2026 porazila s Townsendovou Gabrielu Dabrowskou a Luisu Stefaniovou 7:6(4), 6:3 za hodinu a čtyřicet minut. V neděli 15. listopadu je čeká finále proti Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové, tedy proti jediné dvojici, která je na turnaji porazila. Ve formátu, kde jeden míč může rozhodnout celý gem, se taková porážka dá oplatit stejně rychle, jako přišla. „Pár míčků rozhodne celý zápas,“ řekla Siniaková v rozhovoru pro
Tenisový svět. Semifinále: první set bez brejku, druhý jedním úderem
Dvousetové skóre vypadá hladce, ale první sada byla vyrovnaná od prvního do posledního gemu. Brejk nepřišel ani na jedné straně a rozhodovat musel tie-break. Za stavu 3:3 v něm Townsendová zahrála bekhendový return po lajně, který Siniaková později vyzdvihla jako jeden z klíčových momentů. Česko-americká dvojice na něj navázala na vlastním podání a tie-break vyhrála 7:4.
Druhý set už rozhodl jediný brejk. Víc nebylo potřeba.
Siniaková vítězství připsala vysokému procentu prvního servisu a tlaku na síti. Obojí v deblu proti dvojici, jako je Dabrowská se Stefaniovou, rozhoduje. Kanaďanka s Brazilkou přijely do Indian Wells jako nasazené jedničky, jenže na Siniakovou s Townsendovou letos nemají recept. Podle
WTA šlo o třetí výhru česko-americké dvojice nad tímto párem v sezoně 2026. Siniaková připomněla Miami, Roland Garros a teď Turnaj mistryň. Zároveň přiznala, že s jinými partnerkami proti nim v minulosti prohrávala. Výhra tak nebyla šokem, spíš potvrzením letošního pořadí sil. Bez výhod: jeden míč za celou hru
Ve WTA deblu se první dva sety hrají bez výhod. Za stavu 40:40 se nepokračuje shodou a výhodou, ale hraje se jediný rozhodující míč. Stranu, na kterou bude podávající hráčka servírovat, si navíc volí přijímající pár. Za stavu setů 1:1 nahrazuje třetí sadu super tie-break do deseti bodů.
V praxi to znamená, že gem, který by ve dvouhře mohl trvat deset minut a desítku shod, se v deblu uzavře jedním úderem. Podání, které by jinak hráčka udržela přes několik výhod, padne po jediné chybě. Proto Siniaková mluvila o tom, že ztráta podání hrozila opakovaně, přestože o něj nakonec ani jednou nepřišly. Každý rozhodující míč, který vyhrály, mohl stejně dobře skončit brejkem a otočit set.
Podle nás právě tady leží největší proměnná finále. Výkonnostní rozdíly mezi nejlepšími deblovými páry světa jsou malé a formát bez výhod je ještě zmenšuje. Kdo zvládne čtyři, pět rozhodujících míčků, ten bude mít trofej. Talent a forma pomáhají, ale rozhodne chladná hlava ve chvíli, kdy jde o všechno.
Odveta s Italkami, které je umí potrápit
Erraniová s Paoliniovou šly turnajem bez porážky a jednu z výher si připsaly právě proti Siniakové s Townsendovou. Ve skupině prohrály úvodní set 4:6, pak ale ovládly druhý 6:1 a super tie-break dotáhly 10:8. Typický deblový zlom: jeden výpadek ve druhé sadě a o všem rozhoduje loterie deseti bodů.
Celková letošní bilance přitom mluví pro česko-americký pár, který vede 2:1. Siniaková s Townsendovou porazily Italky v Indian Wells na jaře a ve finále v Miami. Teď je čeká už třetí vzájemný duel na tomto místě během jediné sezony, tentokrát s nejvyšší sázkou.
Italky nejsou outsiderky, které se do Turnaje mistryň dostaly náhodou. Poslední kvalifikační místo sice získaly až poté, co Anna Danilinová a Aleksandra Kruničová odstoupily kvůli zranění kolena Kruničové. Jako tým ale mají olympijské zlato z Paříže 2024 a titul z Roland Garros 2025. Erraniová je bývalá světová jednička ve čtyřhře a v koncovkách se nezalekne. Dá se čekat, že ve finále budou hrát přesně tím stylem, který jim vyšel ve skupině: trpělivě, s důrazem na return a s vírou, že se zápas může zlomit kdykoliv.
Šestkrát jednička, ale tenhle titul chybí dvojici
Přívlastek „královna“ Siniaková nemá z nadsázky. WTA už před finále potvrdila, že sezonu 2026 zakončí jako světová jednička ve čtyřhře, a to rekordně pošesté. Žádná jiná hráčka to nedokázala, ani Martina Navrátilová, se kterou Siniakovou ve své tiskové zprávě srovnává
WTA. Na deblové jedničce strávila 209 týdnů, má 12 grandslamových titulů ve čtyřhře a 39 deblových titulů celkem. K tomu olympijské zlato ze čtyřhry v Tokiu s Barborou Krejčíkovou a zlato z mixu v Paříži s Tomášem Macháčem.
Turnaj mistryň zná zevnitř jako málokdo:
Rok Partnerka Výsledek 2018 Barbora Krejčíková finále 2021 Barbora Krejčíková titul 2022 Barbora Krejčíková finále 2024 Taylor Townsendová finále 2025 Taylor Townsendová semifinále 2026 Taylor Townsendová finále
Siniaková si tedy v neděli nepůjde pro potvrzení vlastní velikosti. Ta je zapsaná v číslech. Jde o titul, který chybí jejímu současnému tandemu. S Townsendovou mají osm společných trofejí, jen letos pět: Roland Garros, US Open, Madrid, Miami a Indian Wells. V roce 2026 navíc jako pár dokončily kariérní Grand Slam. Trofej Martiny Navrátilové pro vítězky Turnaje mistryň ale ve sbírce nemají.
„Před dvěma lety jsme byly blízko,“ připomněla Townsendová finále z roku 2024, které prohrály s Dabrowskou a Erin Routliffeovou. Loni skončily v semifinále. Pro Američanku by šlo o první titul z Turnaje mistryň vůbec, pro Siniakovou o druhý po triumfu s Krejčíkovou.
Sama Siniaková přitom tlak odmítá přiživovat. Finále podle svých slov nebere jako zápas roku, ale jako další zápas. Chce si ho s Townsendovou užít a připomíná, že jejich sezona už je skvělá, ať to dopadne jakkoliv. O titul samozřejmě stojí. Tohle nastavení je podle nás jejich největší zbraní: v deblu bez výhod se nejhůř hraje tomu, kdo se bojí jednoho míče.
Kolik je ve hře a kdy finále sledovat
Pokud Siniaková s Townsendovou vyhrají, odnesou si z Indian Wells 1 300 bodů do žebříčku. Skládají se ze dvou skupinových výher po 200 bodech, 400 bodů za semifinále a 500 za finále. Neporažená vítězná dvojice ve čtyřhře bere podle WTA zhruba 16,7 milionu korun. Česko-americký pár ale ve skupině jednou prohrál, takže při titulu by podle našeho dopočtu z rozpisu odměn získal přibližně 15,5 milionu korun.
Postavení Siniakové na vrcholu žebříčku už finále nezmění, šestou sezonu na deblovém trůnu má jistou. Titul by ale korunoval nejlepší rok, jaký s Townsendovou spolu zažily: dva grandslamy, tři velké turnaje kategorie 1000 a navrch trofej z Turnaje mistryň.
Finálový den startuje v neděli 15. listopadu ve 12:00 místního času, tedy ve 21:00 SEČ. Deblové finále je na programu až po finále dvouhry a předání trofeje, takže začne až někdy během večera po 21. hodině. V Česku ho vysílá CANAL+ Sport 2, který má v Indian Wells i vlastní štáb přímo u kurtu. Přenosy nabízejí také sázkové kanceláře, například Tipsport. Kalifornská poušť je navíc pro Turnaj mistryň jen přestupní stanicí: v letech 2027 až 2029 se akce stěhuje do Charlotte.
Ve skupině Italkám stačil jeden horší set a deset bodů v super tie-breaku. Ve finále může stačit ještě méně: jeden rozhodující míč za stavu 40:40, jeden return po lajně jako za stavu 3:3 v semifinálovém tie-breaku. Siniaková už ví, jaké to je takový míč vyhrát. Teď ho potřebuje vyhrát ještě několikrát.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný