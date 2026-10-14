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Královéhradecký kraj zná své nejlepší zaměstnavatele roku 2026

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Královéhradecký kraj každoročně hledá zaměstnavatele, kteří se svými lidmi zacházejí nadstandardně. Soutěž Buďte inspirací, probíhající pod záštitou hejtmana Petra Kolety, letos vynesla na vrchol…
buďte inspirací zaměstnavatelé (6)

buďte inspirací zaměstnavatelé (6)

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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