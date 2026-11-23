Královéhradecký kraj se pustil do další velké nemocniční investice. V areálu Oblastní nemocnice Jičín odstartovala výstavba nového pavilonu psychiatrie, jehož cena bez DPH dosahuje 429,5 milionu korun. Stavbu zajišťuje společnost KAMI PROFIT podle projektu firmy KANIA, dokončení je naplánováno na červenec 2028.
Průběh prací začne demolicí stávajících nevyhovujících objektů v bezprostřední blízkosti areálu, která by měla trvat přibližně osm týdnů. Teprve poté nastoupí výstavba samotného třípodlažního pavilonu a rozsáhlého podzemního parkoviště.
Nová budova pojme celkem 43 lůžek rozdělených do dvou oddělení. První nadzemní podlaží bude patřit plánovaným hospitalizacím s kapacitou 21 pacientů, druhé podlaží akutní psychiatrické péči s 22 lůžky. Obě oddělení dostanou moderní zdravotnické zázemí, skupinové terapeutické místnosti i prostory pro odpočinek. Součástí architektonického řešení jsou vnitřní atria a zahrady.
Ambulantní část pavilonu bude soustředěna ve druhém patře, kde vznikne pět psychiatrických a tři psychologické ambulance. Třetí podlaží bude vyhrazeno dětem, přibude tu ambulance dětského psychiatra, tři ambulance dětských psychologů, čekárna s hernou a multisenzorická místnost. Nechybí ani dílny pro terapeutické aktivity, konkrétně prostory pro výtvarnou, keramickou a dřevařskou práci nebo vaření a pečení.
Hejtman Petr Koleta označil dostupnost kvalitní psychiatrické péče za jednu z priorit krajského zdravotnictví. Nový pavilon podle něj nabídne pacientům důstojné prostředí a zdravotníkům odpovídající podmínky pro náročnou práci.
Signifikantní součástí projektu je dvoupodlažní podzemní parkoviště o ploše téměř pěti tisíc metrů čtverečních se 160 parkovacími místy, přičemž 86 míst bude v prvním a 74 ve druhém podzemním podlaží. Parkoviště bude z větší části přístupné veřejnosti, hlavní vjezd povede z Bolzanovy ulice. Radní pro investice Zdeněk Praus upozornil, že projekt je stavebně náročný právě kvůli propojení zdravotnického provozu s podzemním parkovištěm.
Kraj zároveň počítá s možností získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na část způsobilých nákladů v oblasti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče. Dotační management projektu má na starosti krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.
Psychiatrický pavilon navazuje na modernizaci nemocnice dokončenou v roce 2024, kdy kraj otevřel nový multifunkční pavilon za 644 milionů korun. Dalším plánovaným projektem je výstavba nového urgentního příjmu s předpokládanými náklady 560 milionů korun, přičemž projektová dokumentace za 33 milionů korun již má svého zhotovitele. Zahájení této stavby kraj plánuje po dokončení psychiatrického pavilonu.
Zdroj: Královéhradecký kraj