Královéhradecký kraj otevřel v Hronově chráněné bydlení za 15,6 milionu korun

Královéhradecký kraj otevřel v Hronově chráněné bydlení za 15,6 milionu korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Komunitní bydlení Hronov, Královéhradecký kraj
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