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Královéhradecký kraj otevřel v Hronově chráněné bydlení za 15,6 milionu korun

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Královéhradecký kraj dokončil v Hronově na Náchodsku nový objekt chráněného bydlení. Stavba v Havlíčkově ulici vyšla celkem na 15,6 milionu korun, přičemž samotné stavební…
Komunitní bydlení Hronov, Královéhradecký kraj

Komunitní bydlení Hronov, Královéhradecký kraj

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