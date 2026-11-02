Královéhradecký kraj otevírá první centrum duševního zdraví pro děti a dospívající

Královéhradecký kraj se dočká první služby tohoto druhu, která pod jednou střechou propojí zdravotní a sociální péči o děti a dospívající s vážnými psychickými obtížemi. Provoz zahájí 2. listopadu 2026 organizace Salinger, první žádosti o pomoc pak centrum začne přijímat od 1. prosince.
Služba je určena dětem ve věku od 6 do 18 let z Hradce Králové a okolních obcí. Péče se zaměří na případy, kdy psychické potíže dítěte vyžadují součinnost zdravotníků i sociálních pracovníků zároveň. Tým bude tvořit dětský psychiatr, kliničtí psychologové, psychiatrické sestry, sociální pracovníci, speciální pedagog a rodinný terapeut.
Centrum nebude fungovat jen ambulantně, ale bude nabízet také terénní podporu přímo tam, kde děti žijí nebo chodí do školy. Počítá se rovněž s aktivní spoluprací se školami, zdravotnickými zařízeními a orgány sociálně-právní ochrany dětí.
Náměstkyně hejtmana pro sociální věci Jana Hůlková vyzdvihla, že rodiny s dětmi s psychickými obtížemi dosud musely pomoc hledat u více různých poskytovatelů. „Právě propojení zdravotní a sociální péče je jednou z priorit, na které se Královéhradecký kraj dlouhodobě zaměřuje," řekla.
Ředitelka Salingeru Iva Rosíková popsala, s čím se organizace ve své práci opakovaně potýká. Děti trpí úzkostmi, sebepoškozováním nebo dalšími závažnými obtížemi, přesto pro ně zdravotní péče zůstává těžko dostupná kvůli dlouhým čekacím lhůtám nebo nutnosti dojíždět daleko. Centrum podle ní vzniká právě proto, aby rodiny nemusely pomoc složitě skládat z různých míst.
Projekt nese název Centrum duševního zdraví v Královéhradeckém kraji a jeho celkové náklady dosahují téměř 163,7 milionu korun. Více než 106 milionů pokryjí prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, zbývajících 57 milionů hradí kraj z vlastního rozpočtu.
Zájemci mohou od 1. prosince psát na adresu cdz-klienti@salinger.cz, stručně popsat obtíže dítěte a pracovníci centra se sami ozvou s dalším postupem.
Zdroj: Královéhradecký kraj