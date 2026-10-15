Královéhradecký kraj ocenil nejlepší sociální podniky roku

Královéhradecký kraj ocenil nejlepší sociální podniky rokuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
inspirativní sociální podnik 2026
Článek byl publikován 15.10.2026 09:12
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Městské technické služby Liberce (TSML) se chystají vybudovat tři vrty ve svém areálu v Otavské ulici....
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