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Královéhradecký kraj mapuje živé dědictví přes novou aplikaci, zapojit se může každý

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Muzeum východních Čech v Hradci Králové spustilo aplikaci, která obyvatelům Královéhradeckého kraje umožňuje zapojit se do mapování živého kulturního dědictví. Platforma dostupná na adrese…
Muzeum_exteriér_017

Muzeum_exteriér_017

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:33

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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

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