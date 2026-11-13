Královéhradecký kraj jako první v Česku nasadil umělou inteligenci na odhalování závad na silnicích

Královéhradecký kraj se stal prvním krajem v Česku, který propojil umělou inteligenci pro detekci poškození silnic s moderní mikrovlnnou technologií jejich oprav. Systém má zachytit závady v počáteční fázi, sledovat jejich vývoj a umožnit zásah dřív, než se z drobného poškození stane nákladná rekonstrukce.
Základ celého řešení tvoří kamery na vozidlech Správy silnic Královéhradeckého kraje. Při běžných jízdách průběžně snímají stav vozovek a po skončení trasy odesílají záznamy k automatizovanému vyhodnocení. Umělá inteligence identifikuje konkrétní poškození povrchu a filtruje rušivé vlivy, jako jsou stíny nebo nečistoty na objektivu. Výsledky pak procházejí kontrolou odborníků. Na vývoji systému se podílí společnost Futtec ve spolupráci s odborníky z Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava.
Správci komunikací obdrží do pěti pracovních dnů report s přesným označením závad, jejich popisem a fotodokumentací. Systém zároveň umožňuje sledovat, jak rychle se konkrétní poškození rozrůstá, a podle toho stanovit priority oprav.
Hejtman Petr Koleta k projektu uvedl, že umělá inteligence umožní odhalovat poškození vozovek v počáteční fázi, kdy je oprava jednodušší a levnější, a že nejde jen o úsporu veřejných prostředků, ale především o bezpečnější komunikace pro řidiče.
Na monitoring navazuje mikrovlnná technologie téže české společnosti Futtec, která umožňuje provádět trvanlivé bezespárové opravy výtluků i při teplotách až do minus sedmi stupňů Celsia. Speciální zařízení nejprve prohřeje poškozenou část vozovky, zatímco v mobilních mikrovlnných pecích se ohřívá asfaltová směs. Ta se následně aplikuje do výtluku a zhutní. Spojení zahřátého původního asfaltu s novou vrstvou vytváří bezespárový spoj, který brání pronikání vody do konstrukce vozovky. Oprava jednoho výtluku podle rozsahu poškození zpravidla zabere hodinu. Technologie vznikla ve spolupráci s ČVUT a Akademií věd ČR, výrobce na opravy poskytuje tříletou záruku.
Podle údajů společnosti Futtec mohou včasné zásahy snížit náklady na údržbu a produkci emisí oxidu uhličitého až šestinásobně oproti běžným metodám. První náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím zdůraznil, že data pomohou silničářům plánovat údržbu a směrovat prostředky tam, kde jsou nejvíce potřeba.
Kraj přitom s mikrovlnnou technologií není úplným nováčkem, do pilotního testování oprav se zapojil už v loňském roce. Královéhradecký kraj spravuje přibližně 3 300 kilometrů silnic II. a III. třídy a letos na dopravní stavby uvolnil rekordních 1,936 miliardy korun včetně DPH.
Zdroj: Královéhradecký kraj