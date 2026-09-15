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Králíci jí přinesli velký triumf. Studentka z Budějovic ovládla evropskou výstavu

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Na evropské scéně se neztratila. Zuzana Macáková, studentka budějovické veterinární školy, zazářila na výstavě chovatelů králíků v německém Tautenhainu. V kategorii mladých chovatelů získala hned několik nejvyšších ocenění.
Králíci jí přinesli velký triumf. Studentka z Budějovic ovládla evropskou výstavu

Králíci jí přinesli velký triumf. Studentka z Budějovic ovládla evropskou výstavu

Zdroj: Jihočeský kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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