Král se vrátil do sestavy Komety a třemi body zničil Spartu. Pražané doma prohráli čtvrté z pěti utkání

Čtvrtek 8. října, 61. minuta a 44. vteřina, pražská O2 arena a 12 193 diváků. Král veze puk v přečíslení dva na jednoho, počká si na bránícího hráče a pošle kotouč Robertu Leinovi. Ten ho uklidí do sítě a Kometa vyhrává na Spartě 4:3 po prodloužení. Pro Krále to byl třetí bod večera. O týden dříve přitom dvakrát po sobě seděl mimo sestavu, přestože byl zdravý. Jak odpovědět na rozhodnutí trenérů, ukázal hned při prvním střídání po návratu.
Návrat bez vysvětlování
Proč Král na začátku října nehrál, se oficiálně nedozvíme. Zraněný nebyl, vedení jeho absenci nikdy neoznačilo za zdravotní problém. On sám k tomu v rozhovoru pro Sport.cz řekl jen tolik, že rozhodnutí trenérů nechá „mezi námi“. Mezitím podle svých slov pracoval a držel se v kondici, aby po návratu odvedl svou práci.
Odvedl víc než to. Podle ČTK, oficiální zprávy Komety a souhrnu Hokej.cz skončil s bilancí gól a dvě asistence. Body přitom nesbíral v rozhodnutém zápase, ale přesně v momentech, které utkání zlomily:
- 0:1 v první třetině: podle ČTK a Komety skóroval Matěj Flek po Králově nahození,
- 0:2 v čase 36:52: Král sám zakončil brněnský protiútok po sparťanském střídání,
- 4:3 v čase 61:44: vítězná přihrávka Leinovi v prodloužení.
U první branky se ovšem zdroje rozcházejí. Oficiální zápasové centrum Sparty připisuje gól Aaronu Irvingovi a uvádí jiné asistenty. Pro Irvinga by to byla pikantní trefa, Sparta ho totiž krátce před sezonou pustila. Brněnská i agenturní verze však u gólu uvádějí Krále.
Podle nás jde o nejlepší možnou odpověď hráče, kterého trenéři posadili na tribunu. Žádné stížnosti do médií, jen tři body venku proti soupeři, který má titulové ambice.
Druhá třetina jako obraz celé Sparty
Kdo by viděl jen statistiku střel, tipoval by jasnou domácí výhru. Sparta vystřelila 46 ran, Kometa 27. Ve druhé třetině bylo střelecké skóre dokonce 22:6. Tahle třetina přitom skončila 1:1.
Hlavní důvod stál v brněnské bráně. Aleš Stezka zlikvidoval 43 střel, ve druhé třetině kryl několik velkých šancí a v zápise Sparty figuruje jako nejlepší hráč Komety. Druhý důvod je méně viditelný a pro Spartu nepříjemnější. Zatímco se domácí na každou šanci dlouho nadřeli, Kometa udeřila z jediného čistého přechodu po střídání a Král zvýšil na 0:2.
„Při tlaku do zakončení jsme měli vzadu okénka,“ shrnul trenér Patrik Augusta. První třetinu označil za velmi špatnou, druhou za výbornou, jenže bez gólového efektu. Za bod podle něj šťastní nejsou.
Tady je podle nás jádro sparťanského problému. Tým nepostrádá šance ani tlak. Chybí mu poměr mezi vynaloženou energií a výnosem. Dlouhé pasáže převahy neproměňuje a soupeři přitom dovoluje rozhodovat z méně početných, ale čistších situací. Třetí brněnský gól ve 47. minutě to potvrdil: Brabenec skóroval z přečíslení tři na dva.
Divoký závěr a šance do prázdné branky
Kometa vedla 3:1 a do konce zbývaly zhruba tři minuty, když Augusta stáhl brankáře. Krok vyšel. Ronald Knot v čase 57:57 snížil, Brňané pak mohli zápas zavřít do prázdné branky, jenže Zbořil trefil Knota a krátce nato fauloval. Sparta tak hrála šest na čtyři a Špaček v čase 59:06 vyrovnal.
V prodloužení měl Knot na hokejce i vítězný gól, do odkryté branky ale neskóroval. Vzápětí se Kometa vydala do protiútoku a Král s Leinem zápas rozhodli.
„Bod je za daného vývoje hezký, ale v naší situaci málo,“ řekl Knot pro web Sparty. Tým podle něj srážejí laciné góly po hloupých chybách. Přesnější diagnózu by těžko sestavil i nezávislý analytik.
Tabulka a domácí trápení
Sparta prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů a s Kometou podlehla potřetí v řadě. Pro Brno naopak jde o čtvrtou výhru z posledních šesti duelů, tedy o zlepšující se trend po slabším startu, ne o náhodný výkřik.
Po čtvrteční předehrávce, ještě před dohráním pátečních zápasů 9. kola, vypadá podle tabulky Hokej.cz situace takto:
|Tým
|Pořadí
|Zápasy
|Body
|Třinec
|1.
|8
|24
|Sparta
|8.
|9
|11
|Kometa
|10.
|8
|10
Na vedoucí Třinec ztrácí Sparta 13 bodů, a to má o zápas víc. Nejvíc ji přitom pálí domácí led. V O2 areně vyhrála jen jednou ze čtyř startů, k tomu přidala jednu porážku po prodloužení a dvě v základní hrací době, celkem 4 body při skóre 10:12. Venku je bilance lepší: z pěti zápasů má 7 bodů a skóre 18:16.
Zajímavostí sestavy byl debut Vojtěcha Hradce ve sparťanském dresu. Nová posila přišla z Mladé Boleslavi v rámci vzájemného hostování za Tomáše Hyku a nastoupila jako centr třetí formace mezi Kristianem Vesalainenem a Pavlem Kousalem. Na výsledku se to zatím neprojevilo.
Šance na reakci přijde hned
Sparta nemusí na odpověď dlouho čekat. V neděli 11. října od 15:00 hostí v O2 areně Vítkovice. Podle nás je to dvojsečná příležitost. Rychlá reakce je možná, jenže znovu doma, kde se tým zatím trápí nejvíc.
Přímé zprávy o ohrožení trenéra Augusty nejsou. Výsledkový tlak na kabinu i realizační tým ale poroste s každou další ztrátou. Recept přitom hráči sami pojmenovali: lepší vstupy do zápasů, chladnější koncovka a méně děr vzadu ve chvílích, kdy tým tlačí dopředu.
Král za sebou v Praze nechal tři body a otázku, kterou bude muset brněnská střídačka řešit. Hráče, který po posazení odpoví takhle, je těžké znovu nechat na tribuně. Sparta zatím odjíždí se 46 střelami a pocitem, že si za převahu na ledě zase nic nekoupila.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka