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Král odehrál 50 zápasů za reprezentaci a přiznal, co by na MS riskoval. Moskva mu změnila pohled na kariéru

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Král má 50 zápasů v národním dresu a přesto na letošním MS chyběl. Teď říká, že by kvůli reprezentaci riskoval i jako volný hráč. A vrací se k Spartaku Moskva, které mu otevřelo oči.
Král odehrál 50 zápasů za reprezentaci a přiznal, co by na MS riskoval. Moskva mu změnila pohled na kariéru

Král odehrál 50 zápasů za reprezentaci a přiznal, co by na MS riskoval. Moskva mu změnila pohled na kariéru

Zdroj: Skvrdmr / Creative Commons / CC-BY_SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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