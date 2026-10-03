Král odehrál 50 zápasů za reprezentaci a přiznal, co by na MS riskoval. Moskva mu změnila pohled na kariéru

Co přesně by Král riskoval
Slovo „riziko“ v Králově podání nemá nic společného s utajovaným zraněním ani osobním dramatem. Jde o studenou kalkulaci: hráč bez platné smlouvy, který nastoupí na velkém turnaji, nese veškeré zdravotní riziko sám. Žádný klub mu nekryje záda, žádná pojistka mu nezaručí další kontrakt, pokud si na hřišti roztrhne koleno. Král to ilustruje příběhem spoluhráče Součka, ten si v závěru zápasu na MS přetrhal vazy v kotníku a okamžitě čelil otázkám o budoucnosti.
Přesto Král říká, že by šel. Padesát startů za reprezentaci pro něj není číslo v tabulce, ale potvrzení, že k áčku patří. A za takovou příslušnost byl ochotný nést i kontraktní nejistotu.
Moskva jako korekce iluzí
Rok po mistrovství světa 2018 odešel Král do Spartaku Moskva. Velké jméno, velká scéna, velká očekávání. V rozhovoru naznačuje, že přišel s představou, že všechno bude „nové a nablýskané“, a narazil. Přesné detaily zůstávají za paywallem, ale z pozdějších Králových vyjádření se dá vyčíst jasný vzorec: od moskevské zkušenosti mnohem víc řeší kvalitu života mimo hřiště, bezpečí, dopravní dostupnost, rodinné zázemí. Už nevybírá klub jen podle sportovní úrovně.
Tenhle posun je vidět i na jeho dalších zastávkách. West Ham, Schalke, Union Berlín, a teď Kodaň. Žádný z těchto kroků nebyl sázkou na prestiž za každou cenu. Spíš promyšleným hledáním místa, kde se dá nejen hrát, ale i žít.
Turnaj bez něj
Finální nominaci na MS 2026 zveřejnil trenér Miroslav Koubek 31. května. Škrtl tři hráče z širšího kádru a Alex Král mezi zbylými šestadvaceti jmény nefiguroval. Podle oficiální soupisky FIFA nenastoupil ani v úvodním zápase s Koreou 11. června, ani v žádném dalším utkání.
Pro hráče s padesáti starty je to tvrdá rána. Králova reprezentační statistika přitom ukazuje, že jeho vytížení kolísalo už delší dobu:
- Kvalifikace Eura 2020: 7 zápasů, 593 minut, nejsilnější období
- Liga národů 2020/21: 5 zápasů, 437 minut
- Euro 2021: 4 starty, ale jen 125 minut
- Kvalifikace MS 2026: 4 starty, pouhých 68 minut, role náhradníka
Trend je čitelný. Z klíčového hráče se postupně stával rotační článek a nakonec vypadl úplně.
Návrat pod novým trenérem
Jenže příběh nekončí nenominací. V červenci 2026 podepsal Král smlouvu s FC Kodaň a rychle se chytil. K 20. září měl na kontě devět ligových zápasů, gól a asistenci v dánské Superlize, k tomu šest startů v Konferenční lize s dalším gólem a asistencí. 3. září ho fanoušci zvolili mužem zápasu po výhře 2:0 nad Nordsjællandem, kde vstřelil svůj první ligový gól za nový klub.
A hlavně, nový reprezentační trenér Santi Denia ho v září vrátil do nominace. Král se tak po více než roce objevil zpátky v kádru jako zkušený navrátilec, ne jako odepsaný veterán.
Padesátka jako kontrast
Padesát startů za reprezentaci obvykle znamená nedotknutelnou pozici. U Krále znamená něco jiného: důkaz houževnatosti hráče, který si prošel moskevským vystřízlivěním, klubovou nejistotou i bolestivým vynecháním z turnaje, na kterém chtěl být víc než kdokoli. Že by kvůli němu riskoval i zdraví bez smluvní záchranné sítě, říká o jeho vztahu k národnímu dresu víc než jakékoli číslo.
V Kodani teď dává góly, v reprezentaci má znovu dveře otevřené. Zda jimi projde až na další velký turnaj, záleží na tom, jestli se z rotačního článku dokáže vrátit tam, kde byl v roce 2020, do základní sestavy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle