Krajina má obrovský problém: Čelí náletu tvorů, jejichž hluk dosahuje 120 decibelů a nebojí se to lidem napálit přímo do obličeje

Mluvíme o Singapuru, pulzující metropoli, která za běžných okolností žije nepřetržitým ruchem městských ulic. V posledních měsících se však v tamních obytných čtvrtích objevil vetřelec, který je mnohem hlučnější než doprava, stavební práce či běžné ruchy každodenního života.
Trápí je populární hmyz, známý i nám
Na sociálních sítích a ve světových médiích, včetně prestižního deníku
The Wall Street Journal či stanic CNA a The Straits Times, se v poslední době začaly objevovat bizarní zprávy o hlučném hmyzu, který paralyzuje život ve městě. Jedná se o druh cikády, jehož sezónní rojení tentokrát nabylo obrovských rozměrů, překonalo dosavadní rekordy a v obytných čtvrtích rozpoutalo hotové peklo.
V
dokonale organizovaném Singapuru se však polovičatá řešení nenosí. Když stížnosti občanů neustávaly, úřady okamžitě spustily mimořádný pětiměsíční pilotní projekt s cílem dostat situaci pod kontrolu. Vznikla dokonce i speciální pracovní skupina pro řízení cikádové krize s názvem „Cicada Management Taskforce“. Boj jako během pandemie – úřady nasadily pasti i alobal
Entomolog Fu Maošeng, který se na projektu podílel, přirovnal přístup úřadů k vládním opatřením z dob pandemie koronaviru. Singapurci totiž při řešení
jakéhokoli problému okamžitě zakládají vysoce organizované pracovní skupiny.
Do boje proti hmyzu nasadily úřady celou řadu inovativních a ekologicky šetrných metod. Jednou z nich byly například světelné pasti – cikády po vylíhnutí lákala záře lamp umístěných před bílými plachtami, odkud
hmyz padal do nádob s mýdlovou vodou. Dále odborníci instalovali na kmeny stromů mechanické bariéry z hliníkové fólie a plastových obalů. Díky kombinaci těchto a dalších metod se letos podařilo odchytit přibližně 22 000 cikád, z nichž většinu zachytily právě světelné pasti.
ČTĚTE TAKÉ: Obyčejné dny se proměnily v noční můry: Děsivá hrozba donutila celé vesnice zabarikádovat se ve svých domech Nejsou nebezpečné, ale umí pořádně znepříjemnit život
Proč vlastně tento drobný hmyz vyvolává mezi lidmi takovou paniku a znechucení? Z hlediska zdraví mohou být obyvatelé v klidu, protože cikády jsou pro člověka zcela neškodné. Nekoušou, nebodají, nešíří nemoci a
nepředstavují žádné přímé nebezpečí pro lidské zdraví. Jejich hlavní zbraní je však něco úplně jiného. Jsou extrémně otravné a vydávají nervy drásající až ohlušující zvuky.
Některé druhy cikád dokážou při lákání samiček vydávat zvuky o intenzitě až 120 decibelů. Pro lepší představu: jde o hlasitost srovnatelnou s nastartovanou motorovou pilou. Takový
hluk je pro lidské ucho nejen mimořádně nepříjemný, ale při delším vystavení může být až bolestivý. V tropickém městském prostředí navíc neexistovaly žádné osvědčené postupy, jak tuto situaci řešit, což pro úřady představovalo obrovskou výzvu. Chaos ve volném pohybu
Obyvatelé bytových domů popisují bezprecedentní chaos. Hmyz létá zcela naslepo a naráží lidem do obličejů, stěn i chodeb. Noční výkřiky sousedů, kterým cikády vletěly do bytů,
nebo děti nemohoucí spát kvůli neustálému narážení hmyzu do oken se staly smutnou realitou posledních měsíců. Situace zašla tak daleko, že mnozí obyvatelé začali na chodbách používat šátky a deštníky, aby se před létajícími vetřelci chránili.
Ačkoli sezóna
hlučného hmyzu postupně ustupuje, pro místní byl tento rok jasným důkazem, že i v supermoderní metropoli dokáže příroda převzít kontrolu a všední život lidem výrazně ztížit. Je mimořádně důležité si uvědomit, že pro Zemi jsme jen zrnko, které dokáže kdykoli smést ze svého povrchu.
Zdroje: wsj, straitstimes, channelnewsasia