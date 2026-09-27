Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Krajina má obrovský problém: Čelí náletu tvorů, jejichž hluk dosahuje 120 decibelů a nebojí se to lidem napálit přímo do obličeje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Horké letní dny s sebou pravidelně přinášejí nejen touhu po osvěžení, ale i méně příjemné přírodní jevy – například masivní invaze různého hmyzu. O tom by v poslední době mohli vyprávět obyvatelé jednoho z nejznámějších, nejčistších a nejmodernějších velkoměst světa.
Krajina má obrovský problém: Čelí náletu tvorů, jejichž hluk dosahuje 120 decibelů a nebojí se to lidem napálit přímo do obličeje

Krajina má obrovský problém: Čelí náletu tvorů, jejichž hluk dosahuje 120 decibelů a nebojí se to lidem napálit přímo do obličeje

Zdroj:
Reklama
Další články z Asianstyle
Na chyby vlastní matky doplatily i nezletilé děti: Děsivý čin hlavy rodiny odhalil vzkaz, ze kterého běhá mráz po zádech
Na chyby vlastní matky doplatily i nezletilé děti: Děsivý čin hlavy rodiny odhalil vzkaz, ze kterého běhá mráz po zádech
Před turisty se chlubí letištním vodopádem a nezaměnitelnou přírodou, realita je ale úplně jinde. Proti kontroverzním plánům se postavili i místní obyvatelé
Před turisty se chlubí letištním vodopádem a nezaměnitelnou přírodou, realita je ale úplně jinde. Proti kontroverzním plánům se postavili i místní obyvatelé

Dlouhé roky se pečlivě budoval obraz jedné z nejbohatších zemí světa, kde na jednom rohu září mrakodrap a...

Anime nostalgie na talíři. Dragon Ball přichází do Burger Kingu a přináší s sebou pořádnou dávku Super Saiyan síly!
Anime nostalgie na talíři. Dragon Ball přichází do Burger Kingu a přináší s sebou pořádnou dávku Super Saiyan síly!

Pohádky byly nedílnou součástí dětství každého otaku, ale některé se zapsaly do paměti celé generace...

Kvíz: Kolik si pamatujete ze školy o historii Asie bez googlení? Získat plný počet není náročné
Kvíz: Kolik si pamatujete ze školy o historii Asie bez googlení? Získat plný počet není náročné

Jak jistě víte, dějepis mezi oblíbené předměty většiny školáků rozhodně nepatří. Některá fakta z historie...

Čínský horoskop bude turbulentní: Konec starých zátěží přináší finanční výzvy, úlevu i důležitá životní rozhodnutí pro několik znamení
Čínský horoskop bude turbulentní: Konec starých zátěží přináší finanční výzvy, úlevu i důležitá životní rozhodnutí pro několik znamení

Tento týden přinese některým znamením štěstí, nové příležitosti i dlouho očekávanou úlevu. Zatímco ostatním...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

Web nabízí autentický vhled do světa, který je vzdálený, a přesto stále blíž – díky globalizaci, internetu a rostoucímu zájmu o vše, co přichází z východu. Články z AsianStyle.cz propojují zábavu s poznáním a otevírají dveře do světa, který je barevný, rychlý a inspirativní. Články z...

Všechny články tohoto autora →
Asianstyle
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.