Krajina, kde se lidé nemusí bát onemocnět? Za návštěvu lékaře zaplatíte směšné peníze a přesto dostanete potřebnou péči

Podle
informací ministerstva zdravotnictví žije v Indii téměř 1,5 miliardy obyvatel a každý z nich má nárok na bezplatnou veřejnou zdravotní péči. Ministerstvo také uvádí, že více než 57 % domácností dává přednost soukromému sektoru. Obyvatelé si stěžují na nízkou kvalitu, protože většina veřejných zdravotních středisek se nachází na venkově a venkov zase odrazuje zdravotníky.
Venkov se tedy musí spoléhat na stážisty bez motivace a s minimálními znalostmi, protože se jedná o součást jejich výuky. Dalšími problémy jsou dlouhé čekací doby, velké vzdálenosti mezi nemocnicemi a místy bydliště či neobvyklé časy operací. Z důvodu finanční dostupnosti jsou na veřejné zdravotnictví
odkázány zejména ženy, starší lidé a obyvatelé s nízkými příjmy.
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https://www.instagram.com/p/DbMo1rqDTA2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Podle posledních
údajů vlastní soukromý sektor 63 % nemocnic a pracuje v něm až 81 % všech lékařů. Vyhledává ho stále více pacientů, protože se jim dostává lepší péče a mají jistotu, že jejich lékař absolvoval úplné lékařské studium. Soukromý sektor má ale také svoje problémy. V neustálé honbě za penězi soukromá nemocnice údajně nutila chirurgy, aby prováděli více operací, i když je pacienti nepotřebovali.
Život pacienta se tak stává druhořadým, podřazeným zisku. Ceny se přitom neustále zvyšují, chudí občané si nemohou pořádnou péči dovolit. Řada domácností se dostala do situace, kdy si nemůže dovolit ani základní obživu, protože někdo z rodiny onemocněl.
Péče bez cenovky
V prostředí, kde se lidé kvůli penězům bojí onemocnět a kde soukromníci chtějí vydělat co nejvíce peněz, se objevil mladý lékař s touhou pomáhat lidem. Doktor R. Aathimaarimarudhu nabízí své konzultace žákům a studentům zcela zdarma a za léčbu nezaplatí více než 30 rupií, což je necelých 7 Kč.
„Ti, kteří ke mně přicházejí, by nikdy neměli odejít bez léčby jen proto, že si ji nemohou dovolit,“ uvedl Aathimaarimarudhu pro The New Indian Express. Ve své ordinaci v uličce Ambasamudramu tráví až 12 hodin denně a telefonicky je k dispozici i v noci. Každý týden k němu přijde více než 100 pacientů. Jak nápad vznikl?
Sám Aathimaarimarudhu vyrůstal v těžkých finančních podmínkách, což ho naučilo, že největší službou, kterou může lékař poskytnout, není jen léčba, ale také důstojnost. Rozhodl se studovat medicínu poté, co zemřel jeho otec. Na vysokoškolské studium mu přispěli jeho učitelé a starší bratr.
Studium na Tirunelveli Medical College dokončil v době, kdy Indii sužovala druhá vlna pandemie covidu-19. Začal pracovat v soukromé nemocnici, kde se seznámil s R. Sundarem a M. Chandruem – dvěma obchodními zástupci v oblasti zdravotnictví. Spřátelili se a pomohli mu splnit jeho sen.
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„Když jsem jim představil svůj nápad nabídnout studentům bezplatné konzultace, ani na okamžik nezaváhali,“ vzpomíná lékař. Chandru také zažil zklamání ze zdravotnictví, jeho matka zemřela na rakovinu, a tak měl osobní důvody, proč Aathimaarimarudhuovi pomoci. Společně našli místo pro jeho kliniku a díky půjčce tento prostor proměnili ve fungující zdravotní středisko.
Mladý lékař se tak snaží nejen pomáhat komunitě, ale také splatit dluh svému bratrovi:
„Můj starší bratr, R. Sankar Pandian, se vzdal vlastního vzdělání, abych já mohl pokračovat ve svém. To nejmenší, co teď mohu udělat, je podporovat jeho rodinu.“ Aathimaarimarudhu vydělává měsíčně asi 25 000 Rs, přibližně 5 500 Kč, z čehož hradí výdaje a nájem bytu, ve kterém bydlí se svou matkou.
Lékař nevlastní ani dům, ani auto, nezajímá ho společenské postavení. Říká, že k životu toho moc nepotřebuje a do budoucna má jen jeden plán – poskytovat lidem odbornou a dostupnou zdravotní péči.
Zdroje: Autorský text, , The New Indian Express, Journal of Perinatology, Indian Journal of Community Health, Ministry of Health and Family Welfare Government of India, Huffpost Population projections for India and states