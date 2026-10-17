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Krádeže nafty na Vysočině raketově rostou, pachatelé cílí na odlehlá parkoviště a stavby

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Dennívýzva
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Zatímco loni za prvních devět měsíců řešila policie na Vysočině 23 případů krádeží nafty, letos jich za stejné období eviduje už 41. Mluvčí krajské…
kanystr3

kanystr3

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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