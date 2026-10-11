Krádež měděných cívek za 200 tisíc. Zloděj řádil u kolejí na Havlíčkobrodsku

Krádež měděných cívek za 200 tisíc. Zloděj řádil u kolejí na HavlíčkobrodskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Krádež měděných cívek za 200 tisíc. Zloděj řádil u kolejí na HavlíčkobrodskuZdroj: Lenka Dvořáková
Článek byl publikován 11.10.2026 15:37
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