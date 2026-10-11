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Krádež měděných cívek za 200 tisíc. Zloděj řádil u kolejí na Havlíčkobrodsku

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Dennívýzva
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Zhruba dvousettisícová škoda vznikla krádeží měděných cívek, k níž došlo na Havlíčkobrodsku. Policisté nyní po zloději pátrají, uvedla krajská policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Krádež měděných cívek za 200 tisíc. Zloděj řádil u kolejí na Havlíčkobrodsku

Krádež měděných cívek za 200 tisíc. Zloděj řádil u kolejí na Havlíčkobrodsku

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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