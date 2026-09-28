Krach manželství, hrozba vězení. Vémola přesto zválcoval Němce a po boji líbal novou plavovlásku

Jenže kamera nezůstala na kleci. Vémola přelezl plot, zamířil do hlediště a před objektivy políbil influencerku Moniku Naomi. Sportovní comeback se v tu chvíli proměnil ve veřejné prohlášení o novém životě. A právě tady začíná příběh, který je složitější než jakýkoli zápas.
Dominance, jakou Vémola dlouho nepředvedl
Podle dat z iSportu nasázel Vémola 89 signifikantních úderů. Soupeři vyrazil zub. Vosgröne, držitel titulů z No-Gi World Championship, European Championship i ADCC Trials, nedostal prostor pro svou hlavní zbraň, grappling na zemi. Vémola ho přetlačil tam, kde ho nikdo nečekal: v postoji a v ground-and-pound.
To je pozoruhodné u zápasníka, který má 53 % výher na submisi a finish rate 73 %. Tentokrát nevyhrál škrcením ani pákou. Vyhrál tvrdostí. Na pozdní fázi kariéry, po měsících mimo ring, po měsících, kdy se jeho jméno skloňovalo hlavně v kriminálních rubrikách.
Vosgröne nebyl papírový soupeř, pět profi výher, elitní grapplerský rodokmen. Ale jeho MMA vzorek byl krátký a Vémola ho přečetl rychle. Dvě kola stačila.
Klec jako únik před realitou
„Chci další zápas, než propadnu depresím,“ řekl Vémola den po výhře. Věta, která by v jiném kontextu zněla jako marketingová fráze, tady sedí jinak.
Od ledna 2026 je na svobodě po složení kauce 15 milionů korun. Je obviněn v kauze rozsáhlého pašování kokainu, kde některým obviněným hrozí až 18 let vězení. Jeho stížnost proti obvinění žalobkyně zamítla, vyšetřování pokračuje, policie vyslýchá svědky a čeká na zahraniční právní pomoc. Že mohl vůbec vycestovat do Frankfurtu, umožnily individuálně povolované pracovní cesty; žalobkyně mu je navzdory zákazu vycestování opakovaně schvalovala.
V dubnu veřejně potvrdil rozchod s Lelou Ceterovou. Podle iDNES v srpnu spor přešel do otevřené majetkové fáze. Vémola přiznal, že vinu za rozpad manželství nese on. Lela podle stejného zdroje mluvila o dlouhodobé nevěře.
Trénink byl podle jeho vlastních slov jediný čas, kdy nepřemýšlel nad osobními problémy. Klec nebyla jen sport. Byla terapie.
Polibek, který řekl víc než tisková konference
Monika Naomi se ve veřejném prostoru objevila poprvé v červenci, kdy ji TN.cz identifikovalo po společných fotkách z Olomouce. Na konci srpna dorazili spolu ruku v ruce na party. Ještě 2. září ale Vémola na přímý dotaz na tiskové konferenci odpověděl: „Já nevím o tom, že mám novou partnerku.“
O tři a půl týdne později ji líbal před kamerami ve frankfurtské hale. Přímý výrok k motivu neexistuje, ale gesto mluví samo: největší comebackový moment po měsících krizí si vybral jako okamžik, kdy vztah fakticky potvrdil. Žádná tiskovka, žádný příběh na Instagramu. Polibek po výhře, před tisíci diváky a desítkami kamer.
Podle nás šlo o vědomou režii. Vémola celou kariéru ukazoval, že rozumí veřejnému prostoru líp než většina českých sportovců. A tenhle večer ovládl narativ znovu, tentokrát ne provokací, ale emocí.
Co bude dál: O2 arena, Kincl, soud
Vémola po zápase řekl, že chce být na kartě OKTAGONu 100, jubilejní akce v pražské O2 areně 29. prosince 2026. Soupeře zatím nemá. Spekulace o trilogii s Patrikem Kinclem jsou předčasné: Kincl má 17. října hlavní zápas na OKTAGONu 95 v Karlových Varech proti Dominiku Humburgerovi.
A pak je tu soud. Vyšetřování běží, obžaloba zatím nepřišla, ale procesní situace se může změnit kdykoli. Přísnější podmínky dohledu by mohly znemožnit další zahraniční výjezdy i samotné zápasy.
Vémola ve Frankfurtu ukázal, že v kleci pořád patří mezi nejlepší v regionu. Otázka, kterou nedokáže zodpovědět žádné TKO, je jiná, a její odpověď leží v rukou žalobkyně, ne rozhodčího.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta