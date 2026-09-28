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Krach manželství, hrozba vězení. Vémola přesto zválcoval Němce a po boji líbal novou plavovlásku

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Pro jednatřicetiletého Němce s černým pásem v BJJ a dosud čistým rekordem 5-0 první prohra. Pro jednačtyřicetiletého Čecha s bilancí 39-9 návrat po více než roce mimo klec, a jeden z nejčistších výkonů pozdní kariéry.
Krach manželství, hrozba vězení. Vémola přesto zválcoval Němce a po boji líbal novou plavovlásku

Krach manželství, hrozba vězení. Vémola přesto zválcoval Němce a po boji líbal novou plavovlásku

Zdroj: Oktagon MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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