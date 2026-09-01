Kozubova premiéra na Evropě 2 rozdělila lidi: Tím pro mě show končí, zuří fanynka

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Štěpán Kozub (30) má za sebou první vysílání po boku Leoše Mareše (50) a Katky Říhové (38) v Ranní show Evropy 2. Ostře sledovaná premiéra vyvolala mezi posluchači pořádnou debatu. Zatímco jedni novou sestavu oslavují a tvrdí, že se po dlouhé době zase od srdce zasmáli, jiní si na Kozubův specifický humor zvykat nehodlají. Jedni nadšení, druzí vypínají rádio
Nástup Štěpána Kozuba do Ranní show budil emoce ještě předtím, než vůbec poprvé usedl za mikrofon. Teď už ale posluchači dostali možnost udělat si vlastní obrázek. A podle reakcí pod příspěvkem na sociálních sítích je jasné, že nový hlas oblíbeného ranního vysílání rozhodně nenechal publikum chladným.
„Super start, dobrá volba, moc jsem se s vámi dnes zasmála. Přeji hodně štěstí a ať to baví vás i nás,“ pochvalovala si jedna z posluchaček. Další byla ještě stručnější: „Boží trojka.“.
Objevily se však i úplně opačné názory. „Já se omlouvám, ale tím pro mě Ranní show bohužel končí. Nechci být zlá, ale humor Štěpána Kozuba není pro mě. A tak to je život,“ napsala jedna z posluchaček
Jiná dala novému moderátorovi po prvním vysílání šanci, nadšená ale nebyla. „Nebylo to špatné první vysílání, ale poslouchalo se to trochu těžce. P. Kozub je herec/komik, moderování v rádiu asi také není pro každého,“ zhodnotila premiéru. Vykání tahalo posluchače za uši
Vedle samotného Kozubova humoru se v reakcích opakovala ještě jedna věc. Posluchači si všimli, že si Štěpán Kozub s Leošem Marešem vykají, což vzhledem k uvolněné atmosféře Ranní show některým připadalo nezvyklé.
„Jste super a těšíme se na další dny. Jen prosím to vykání ať brzy skončí, to opravdu tahá uši,“ napsala jedna z fanynek.
Premiéra nicméně ukázala, že Kozub má mezi posluchači také početnou skupinu příznivců. Někteří dokonce jeho příchod spojují se vzpomínkou na zesnulého Patrika Hezuckého. „Myslím, že Štěpán má podobný humor jako Patrik, takže to, co chybělo, se alespoň malinko vrátí. Ale na Patrika nikdy nezapomeneme, byl jedinečný,“ objevilo se mezi komentáři.
První vysílání tak rozhodně neprošlo bez povšimnutí. Jestli si Kozub postupně získá i skeptickou část publika a s Marešem si před mikrofonem sednou natolik, že zmizí i posluchači kritizované vykání, ukážou až další společná rána. Zdroj: Aplausin.cz, Instagram.com