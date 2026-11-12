Kozma ještě nezápasil se Zawadom a už vyhlíží Eckerlinův titul. Pukač ho okamžitě sestřelil a vysvětlil proč

Nejdřív přišla výzva, pak posměch. David Kozma, český bojovník welterové váhy do 77 kg s červnovou bilancí 33-15-0, veřejně mířil na pás Christiana Eckerlina, 39letého německého bojovníka s tehdejší bilancí 18-8-0, v době, kdy sám měl před sebou zápas s úplně jiným Němcem. Za dva dny se ozval Robert Pukač, 34letý slovenský welter s tehdejší bilancí 21-14-1, se vzkazem, který se Kozmovi nemohl poslouchat hezky. Jenže od té chvíle se v kleci stihly odehrát dvě věci, které celou hádku staví do jiného světla. Redakce MMAmag proto obě tvrzení porovnala s výsledkovými řadami na oficiálních profilech OKTAGONU MMA.
Vyzval největší německou hvězdu víc než měsíc před vlastním zápasem
OKTAGON MMA je česko-slovenská organizace, která pořádá turnaje i v Německu, a Kozma v ní patří ke stálicím: welterová váha do 77 kg, v červnu 2026 bilance 33-15-0, k 12. listopadu 2026 už 35-15-0. OKTAGON MMA ho na svém webu označuje za nejdéle vládnoucího bývalého šampiona své historie se šesti titulovými výhrami. U věku se zdroje rozcházejí: profil OKTAGONU MMA uvádí 33 let, databáze Sherdog 34.
Jeho vzkaz Eckerlinovi zveřejnil 27. června 2026 slovenský web MaxMMA, který citoval Kozmův příspěvek na Instagramu. V překladu redakce MMAmag zní takto: „Ahoj lidi, koukám a vidím, že Eckerlin pořád nemá ve Frankfurtu na stadionu soupeře… Vracím se na vítěznou vlnu ve velkém stylu a jdu si pro sedmý titul… Až ho doma porazím, přijdu si k tobě do Frankfurtu pro ten tvůj krásný zlato-bílý pás.“ Řečeno jinak: plán na dva zápasy dopředu, z nichž ten první ho teprve čekal, 1. srpna 2026 na turnaji OKTAGON 92 proti Davidu Zawadovi, 36letému německému bojovníkovi s tehdejší bilancí 20-12-0.
Christian Eckerlin přitom nebyl řádným šampionem welterové divize. Držel pás krále Německa, tedy symbolické ocenění, které mu OKTAGON MMA přiřkl po výhře nad Jungwirthem a se kterým ho dál prodával jako největší hvězdu německé scény. Reakce ale nepřišla ani od Eckerlina, ani od lidí, kteří v organizaci skládají zápasy. Ozval se muž, který měl na Kozmu čerstvější vzpomínku než kdokoli jiný.
Odpověď přišla za dva dny a slitování neznala
Robert Pukač, který měl v době výroku bilanci 21-14-1 a k 12. listopadu 2026 21-15-1, nebral Kozmovu ambici vážně ani na vteřinu. Jeho slova zveřejnil MaxMMA 29. června 2026, tedy dva dny po Kozmově výzvě. V překladu redakce MMAmag: „Co tomuhle bláznovi je? O jakém Eckerlinově titulu mluví? Vždyť od chvíle, co ho získal, jsem ho porazil já i Trušček. Potom vyhrál jen nad Kohoutem. Davide, to jsi doteď spal, nebo co ti je?“
Nebyl to hlas z tribuny. Pukač porazil Kozmu 22. února 2025 na turnaji OKTAGON 67 technickým knockoutem v 1. kole v čase 2:15 a Eckerlina zastavil 28. června 2025 na OKTAGONU 73 technickým knockoutem ve 3. kole v čase 1:05. Mluvil tedy člověk, který oba muže v kleci složil.
Slovní odpověď od Kozmy ani od Eckerlina nepřišla. Místo ní dorazilo 25. srpna 2026 oficiální oznámení OKTAGONU MMA, že se ti dva utkají ve Frankfurtu. Pukačova poznámka o Truščekovi a Kohoutovi zní jako rychlá urážka. Eckerlinova výsledková řada ji ale potvrzuje do posledního jména.
Čtyři zápasy, které z pásu udělaly spornou položku
V zápasové řadě na profilu Christiana Eckerlina na webu OKTAGONU MMA napočítala redakce MMAmag od zisku pásu krále Německa přesně čtyři duely: porážku s Pukačem, porážku s Truščekem, výhru nad Kohoutem a porážku s Kozmou. Dohromady jedna výhra a tři prohry. Pukač v červnu 2026 počítal tři z nich. Čtvrtý mu doplnil sám Kozma.
|Soupeř
|Turnaj a datum
|Výsledek pro Eckerlina
|Robert Pukač
|OKTAGON 73, 28. 6. 2025
|prohra, TKO údery, 3. kolo, 1:05
|Ivica Trušček
|OKTAGON 78, 18. 10. 2025
|prohra, TKO lokty, 1. kolo, 3:34
|Matouš Kohout
|OKTAGON 85, 7. 3. 2026
|výhra, jednomyslné rozhodnutí, 3 kola
|David Kozma
|OKTAGON 94, 26. 9. 2026
|prohra, submise škrcením zezadu, 1. kolo, 4:58
Hodnota Eckerlinova jména byla v té chvíli spíš marketingová než výsledková. Organizace ho i před Frankfurtem stavěla jako krále Německa a tahák pro domácí publikum, ne jako muže, který by divizi výsledkově ovládal. Zbývalo zjistit, jestli to Kozma dokáže přenést z Instagramu do klece.
Ve Frankfurtu se nakonec nemluvilo
Nejdřív Praha. Na turnaji OKTAGON 92 porazil Kozma 1. srpna 2026 Zawadu jednomyslným rozhodnutím, všichni tři sudí mu dali 30:27. Pak Frankfurt. Na turnaji OKTAGON 94 ukončil 26. září 2026 Eckerlina submisí, škrcením zezadu, v 1. kole v čase 4:58, jak plyne z karty turnaje na Sherdogu.
Zajímavě se mezitím proměnil i tón samotného Kozmy. V publikovaném rozhovoru pro ČT sport ze 17. září 2026 dohledala redakce MMAmag pasáž, kde říká: „Pro mě je to hodně důležitý zápas, protože mám pořád v hlavě, že chci ještě znovu získat titul a Eckerlin je jedna z překážek, kterou na té cestě musím překonat.“ Srovnejte to s 27. červnem 2026, kdy mluvil o krásném zlato-bílém pásu a o sedmém titulu. Z výkřiku se za necelé tři měsíce stal plán. Kolik si Kozma za srpnový a zářijový večer vydělal, OKTAGON MMA ani žádná komise veřejně neuvedly.
Kdo měl pravdu? Každý v jiném měsíci
GLOSA Pukač si v červnu nevymýšlel. Jeho věta o bláznovi byla hrubá, ale čísla za ní stála: muž s pásem krále Německa měl za sebou dvě porážky od chvíle, kdy ho získal, a jednu výhru nad Kohoutem. Kdo v tu chvíli mluvil o Eckerlinově titulu jako o metě, mluvil o značce, ne o formě.
A přesto vyhrál Kozma. Ne v diskusi pod příspěvkem, ne v poznámce přeposlané přes dvě země, ale škrcením patnáct vteřin před koncem prvního kola. Trash talk umí být přesný, klec je ale pořád jediný rozhodčí, který má poslední slovo. A ten ve Frankfurtu nemluvil vůbec.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Nazval ho bláznem kvůli cizímu pásu. Kozma odpověděl škrcením ve Frankfurtu
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek