Kováčovi došla s Prince Aduem trpělivost. Útočník může v béčku zůstat až do zimy

Kováčovi došla s Prince Aduem trpělivost. Útočník může v béčku zůstat až do zimyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kováčovi došla s Prince Aduem trpělivost. Útočník může v béčku zůstat až do zimyZdroj: FC Viktoria Plzeň
Článek byl publikován 18.10.2026 10:30
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