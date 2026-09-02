Kováč zažil s Plzní památnou noc v Evropě. Teď má pět minut do uzávěrky přestupů a shání útočníka

Byl to teprve čtvrtý den Radoslava Kováče na plzeňské lavičce. Klub ho jmenoval 23. srpna, smlouvu dostal do konce sezony s dvouletou opcí a ještě téhož dne vedl první trénink. O čtyři dny později stál u jednoho z nejdivočejších obratů v české evropské historii. Jenže euforie z bělehradského manka smazaného pěti góly nezakryla to, co Plzeň trápí v lize: po pěti kolech jediná výhra, rozpadlá defenziva a hrot bez profilu, který by Kováčově představě vyhovoval. Přestupové okno končí 8. září. Hodiny tikají.
Obrana za čtyři dny: Gabriel, Vavro, Pališčák
Mezi odvetou s Crvenou zvezdou a prvním zářijovým víkendem Plzeň oznámila tři obranné příchody v rychlém sledu:
- 28. srpna – Adam Gabriel z dánského Midtjyllandu, krajní obránce s běžeckým profilem.
- 29. srpna – Denis Vavro, slovenský stoper z Wolfsburgu, zkušený lídr se seriáovými a bundesligovými minutami v nohách.
- 1. září – Tobiáš Pališčák ze Žiliny, mladý slovenský stoper s rozvojovým potenciálem.
Tři různé profily, tři různé horizonty. Gabriel má okamžitě pokrýt pravou stranu, Vavro přinést organizaci a autoritu do středu obrany, Pališčák je sázka na budoucnost. Plzeň nereagovala jedním nákupem, vrstvila řešení podle toho, co hořelo nejvíc. A hořelo toho hodně: Kováč po ligovém zápase se Slováckem otevřeně mluvil o tom, že mužstvo lacino inkasuje a nedokáže soupeře dorazit druhým gólem. Problémy na obou koncích hřiště.
Útočník: hodně slov, žádné jméno
Defenziva je zalepená. Útok ne. Podle iSportu Plzeň hledá silového hrotového útočníka, který by kádru dal rozměr, jenž tam chybí. Kováč po Slovácku potvrdil, že se s vedením klubu intenzivně baví o dalších posilách. Konkrétní jméno ale veřejně nepadlo, ani z klubu, ani z důvěryhodných zdrojů.
Šest dní před uzávěrkou je to napjatá situace. Plzeň za poslední dvě přestupová okna přivedla podle iSportu celkem třináct hráčů, takže pohyb v kádru není nic neobvyklého. Nové je načasování: klub mění trenéra, hasí obranu a zároveň potřebuje vyřešit hrot, to všechno ve chvíli, kdy se mu kalendář nafoukl o osm evropských zápasů.
Zajímavé je, jak se posunula rétorika. Ještě 11. srpna říkal sportovní ředitel Adolf Šádek v rozhovoru na klubovém webu, že po udržení opor má smysl přivádět jen nadstandardního hráče, ne „kupovat pro uklidnění situace po třech kolech“. O dva týdny později klub za čtyři dny oznámil tři obránce. Ligová realita přepsala letní plán.
Evropa tlačí, liga brzdí
Postup přes Crvenu zvezdu otevřel Plzni ligovou fázi Evropské ligy s atraktivním programem: 17. září doma Union SG, pak Levski Sofia, Benfica, Jagiellonia. Viktoria je jedním ze dvou českých zástupců v soutěži, vedle Sparty. O patro výš, v ligové fázi Ligy mistrů, hraje Slavia. Hradec Králové se do hlavní fáze Konferenční ligy neprobojoval.
Pro Plzeň to znamená nahuštěný podzim na dvou frontách. A právě tady se láme argument, proč klub nemůže čekat na zimní okno. Ligový start ukázal díry v sestavě, evropský kalendář je zatlačí do ještě ostřejšího světla. Hrát každé tři dny s kádrem, který v pěti ligových kolech vyhrál jednou, je recept na kolaps.
Co zbývá a co sledovat
Nejbližší program Viktorie vypadá takto:
|Datum
|Soupeř
|Soutěž
|Místo
|5. září
|Artis Brno
|Chance Liga
|venku
|9. září
|Hradec Králové
|Chance Liga
|venku
|13. září
|Sigma Olomouc
|Chance Liga
|doma
|17. září
|Union SG
|Evropská liga
|doma
Ligové zápasy vysílá Oneplay. Duel s Artis Brno je v programu od 17:55. Přenos evropského utkání s Union SG klub zatím nespecifikoval, ale Oneplay má v nabídce i Evropskou ligu UEFA.
Obrana je hotová. Útok je otevřený. Do 8. září zbývá šest dní a Plzeň stojí přesně tam, kde stojí český fotbal nejčastěji, mezi euforií z Evropy a střízlivostí domácí ligy. Kováčovi teď nestačí jen energie z památné noci. Potřebuje devítku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner