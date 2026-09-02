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Kováč zažil s Plzní památnou noc v Evropě. Teď má pět minut do uzávěrky přestupů a shání útočníka

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27. srpna 2026, Doosan Arena. Plzeň prohrává dvojzápas s Crvenou zvezdou 0:3 a v odvetě potřebuje zázrak. Přijde výhra 5:1 po prodloužení, a s ní i ligová fáze Evropské ligy.
Kováč zažil s Plzní památnou noc v Evropě. Teď má pět minut do uzávěrky přestupů a shání útočníka

Kováč zažil s Plzní památnou noc v Evropě. Teď má pět minut do uzávěrky přestupů a shání útočníka

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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