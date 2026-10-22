Kováč zakázal telefony v kabině Plzně. Za porušení hrozí hráčům tvrdé postihy a pokuty

Středa 21. října, den před domácím duelem Evropské ligy s Levski Sofie. Na předzápasové tiskové konferenci, kterou ohlásil oficiální web Viktorie, čekali novináři řeč o sestavě a soupeři. Kováč ale přidal něco navíc. Plzeň podle jeho slov „upravila režim telefonů“. Nechce, aby hráči po minutě v šatně zírali do displejů, a kdo pravidlo poruší, počítá s „velkými postihy“. Necelé dva měsíce po nástupu tak slovenský kouč ukázal, že v kabině nehodlá nechat nic náhodě. Za malým pravidlem se přitom skrývá velká otázka: dokáže dnešní Plzeň vydržet soustředěná celý zápas?
Co přesně v kabině platí
Ověřené jádro je jednoduché. Pravidlo se týká kabiny a chvíle, kdy do ní hráči přijdou. Kováč problém popsal obrazem, který zná každý, kdo někdy vešel do šatny amatérského nebo profesionálního týmu: hráči dorazí, sednou si a každý okamžitě mizí ve svém telefonu. Místo řeči je ticho.
Mnohem víc toho ale zůstává za dveřmi. Kováč neřekl, jestli zákaz platí i před zápasem, po něm, nebo po celou dobu pobytu v areálu. Klub nezveřejnil sazebník pokut ani konkrétní tresty. Zda „velké postihy“ znamenají peníze, lavičku, nebo trénink navíc, zatím nikdo nepotvrdil. Pravidlo podle dostupných informací nemíří na konkrétního hráče a žádný incident, který by ho vyvolal, doložený není. Jde o týmové opatření.
Smysl Kováč vysvětlil jasně. Chce, aby spolu hráči víc mluvili, aby byli propojení na hřišti i mimo něj a aby si osvojili profesionální návyky. Podrobné citace přinesl Sport.cz.
Telefon jako zástupný problém
Podle nás telefon v celé věci není hlavním padouchem. Je to symbol. Kováč neřeší přístroj, řeší pozornost, a ta Plzni v posledních týdnech opakovaně utíkala.
Trenér to na tiskové konferenci řekl bez obalu. Trápí ho hráči, kteří během zápasu „vypadnou“ nebo „vypnou“. Tým podle něj zatím neumí odehrát celých devadesát minut plus nastavení ve stoprocentní koncentraci. Důkazy jsou čerstvé. Ve čtvrtek 15. října prohrála Plzeň v Budapešti s Ferencvárosem 1:2 po vlastních chybách. O tři dny později vedla v Jablonci 3:0, a přesto nakonec bránila těsné vítězství 3:2.
Tohle jsou momenty, kdy se zápas láme. A právě v nich se pozná, jestli jedenáct hráčů funguje jako celek, nebo jako jedenáct jednotlivců. Kováč tím podle nás testuje, jestli se z rozkolísané skupiny znovu stane kabina, která drží pohromadě, i když se nedaří.
Kontext jeho příchodu tomu odpovídá. Martin Hyský skončil 21. srpna kvůli nepovedenému vstupu do sezony a hernímu projevu, který podle Adolfa Šádka neodpovídal ambicím klubu. O dva dny později přišel Kováč s úkolem dodat týmu novou energii. Bilance po deseti zápasech podle iSportu: čtyři výhry, dvě remízy, čtyři porážky. Na vítěznou vlnu to zatím není.
Že nová pravidla v kabině hráči registrují, potvrdil záložník Lukáš Červ. Změnu vnímá od příchodu nových trenérů, reprezentační pauza podle něj týmu pomohla a realizační tým pracuje hlavně na mentálním nastavení. O napětí kvůli telefonům nepadlo ani slovo.
Guardiola vypínal wi-fi, Horváth stavěl nohejbal
Kováč není první, kdo s mobily v kabině válčí. Přístupy se ale liší:
|Trenér
|Tým
|Opatření
|Pep Guardiola
|Manchester City
|podle Pabla Zabalety vypnul wi-fi a mobilní data v části tréninkového centra, mobily zakázal u společných jídel
|Adam Murray
|Mansfield Town
|úplný zákaz telefonů po celou dobu klubových povinností
|Gareth Southgate
|Anglie
|tvrdý zákaz odmítl, sázel na zodpovědnost hráčů
|Pavel Horváth
|FK Most
|místo zákazu vytvořil v rozcvičovně nohejbalové hřiště z tejpů
Kováč má podle nás blíž ke Guardiolovi a Murrayovi než k Southgateovi. Nespoléhá na dobrovolnost, nastavuje hranici a za ní trest.
Nejzajímavější paralela je ale česká. Bývalý plzeňský kapitán Pavel Horváth si ve třetiligovém Mostě všiml stejné věci: hráči sedí v šatně s telefony a nebaví se spolu. Místo pokut zvolil hru. Kluci kopali nohejbal, byli spolu a ještě se zlepšovali technicky. Mladší generace podle Horvátha neustále kontroluje telefon a Instagram, jemu se ale dařilo na několik hodin stáhnout její pozornost zpátky k týmu.
Jestli podobná pravidla platí i v jiných prvoligových kabinách, veřejně doložené není. Plzeň v tomhle problému sama není. Jen o něm její trenér promluvil nahlas.
Historie klubu přitom ukazuje, o co Kováčovi jde. Pavel Vrba v roce 2013 vysvětloval první plzeňské tituly lačností po úspěchu, atmosférou v kabině, profesionalitou a soustředěním na klíčové zápasy. Tehdejší jádro drželo spolu i mimo hřiště. Dnes hráči podle iSportu častěji utíkají do vlastního světa sociálních sítí.
Levski jako první velká zkouška
Ať už si o mobilním zákazu myslíte cokoli, jeho účinnost se bude měřit body. A ty Plzni v Evropě chybí. Hlavní fázi otevřela porážkou 0:3 s Union Saint-Gilloise, pak padla v Budapešti. Levski přijelo s lepší bilancí: prohra 0:1 se Salcburkem a remíza 1:1 v Nijmegenu.
Formát, který popisuje UEFA, nedává moc prostoru na zaváhání. Šestatřicet týmů, osm zápasů, první osmička postupuje rovnou do osmifinále, celky z 9. až 24. místa do play-off. Přesný bodový práh dopředu určit nejde. Orientačně: v ročníku 2024/25 Plzeň uhrála v ligové fázi 12 bodů a postoupila. S nulou po dvou kolech je domácí zápas s Levski utkání, které se podle nás vyhrát musí, jinak se tým propadne do krizového scénáře.
Kováč na to reagoval i sestavou. Oproti Jablonci plánoval tři změny a mluvil o rozložení sil, regeneraci, únavě i krevních hodnotách hráčů. Osu přitom drží pevnou: Wiegele v brance, stopeři Dweh a Prebsl, ve středu Hrošovský, který pod Kováčem odehrál všech deset zápasů v základu, kolem něj Červ a Pirgič, vpředu Memić či Kabongo.
Pravidlo o telefonech tým bodově nespasí. Pokud ale v kabině víc mluví a na hřišti míň vypíná, může z něj být drobnost, která rozhodne o posledních deseti minutách. Právě ty Plzeň v Jablonci málem prohospodařila.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle