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Kováč slíbil změny v sestavě na Ferencváros a jednoho hráče nechal doma. Důvod odmítl prozradit

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Radoslav Kováč chystá na Ferencváros drobné změny v sestavě. Proč do Budapešti necestoval útočník Prince Adu, ale vysvětlovat odmítl.
Kováč slíbil změny v sestavě na Ferencváros a jednoho hráče nechal doma. Důvod odmítl prozradit

Kováč slíbil změny v sestavě na Ferencváros a jednoho hráče nechal doma. Důvod odmítl prozradit

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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