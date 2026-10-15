Kováč slíbil změny v sestavě na Ferencváros a jednoho hráče nechal doma. Důvod odmítl prozradit

Tisková konference v Budapešti začala nečekaně vřele. Maďarští novináři trenérovi Plzně zatleskali, když část odpovědí zvládl v maďarštině, a Kováč s úsměvem prohodil, že se s místními „mají rádi“. Pak padla otázka na Prince Adua a vstřícnost vystřídala strohost. „Není v nominaci, rozhodnutí trenéra,“ odpověděl slovenský kouč. Víc neřekl. Plzeň přitom jde do čtvrtečního zápasu 2. kola Evropské ligy bez bodu a potřebuje klidné zázemí. Kováč místo toho řeší útočníka, o kterém se mluví víc než o kterémkoli hráči na hřišti.
Malé změny, žádná jména
Kováč potvrdil, že proti Ferencvárosu sáhne do sestavy. Půjde prý o „malé změny“, konkrétní jména si ale nechal pro sebe. Změny nespojoval výhradně se soupeřem. Mluvil o dvou měsících u týmu, během nichž zkoušel „spoustu věcí“ a hledal souhru a automatismy. Kováč převzal Plzeň v srpnu po odvolání Martina Hyského a od té doby skládal mužstvo z hráčů vracejících se po zranění i z mladších tváří.
Jako výchozí bod se nabízí poslední ligový zápas. Proti Mladé Boleslavi Plzeň vyhrála 3:0 a podle našeho odhadu by z této jedenáctky mohl Kováč vycházet i v Budapešti:
- brankář: Ťapaj
- obrana: Gabriel, Dweh, Prebsl, Pališčák nebo Souaré
- záloha a útok: Kabongo, Panoš, Sojka, Memić, Pirgić
Góly proti Boleslavi dali Kabongo, Pirgić a střídající Faal. Adu tehdy neodehrál ani minutu. Do Maďarska naopak odcestoval Matěj Vydra, který má za sebou dlouhou individuální přípravu. Kováč ho vidí spíš jako žolíka na 10 až 20 minut než jako hráče do základu, a jestli naskočí už ve čtvrtek, záleží na vývoji utkání. Jan Paluska trénuje zhruba tři týdny bez bolestí. O víkendu má dostat minuty za béčko, na Budapešť je ještě brzy.
Adu zůstal doma. Klub mlčí, zákulisí mluví
Oficiální verze stojí na jediné větě o trenérském rozhodnutí. Podle ČT sport, která převzala zprávu ČTK, Adu zřejmě není zraněný. Kováč vysvětlení odmítl s tím, že se tým soustředí na zápas a věc dál rozebírat nechce.
Zákulisní informace jdou dál. Podle iSportu se útočník po zápase s Mladou Boleslaví nepřidal k náhradníkům na pozápasové vyklusání a odešel rovnou do kabiny. Server inFotbal tvrdí, že trpělivost vedení došla a Adu byl přeřazen do B-týmu. Klub tuto verzi nepotvrdil. Přímý osobní konflikt mezi trenérem a hráčem nedokládá žádný veřejný zdroj. Jde spíš o napětí kolem hráčovy disciplíny.
Sportovně to není škrt v základní sestavě, Adu naposledy v lize nehrál. V Evropě s ním ale Plzeň počítala: proti Unionu Saint-Gilloise nastoupil od začátku a v 64. minutě byl vystřídán.
Podle nás Kováč vysílá dvě zprávy najednou. Navenek nechce prát interní problém před kamerami, což je běžná klubová praxe. Dovnitř kabiny ale říká, že ani rozdílový útočník nemá místo jisté. Signály, že by byla Kováčova pozice ohrožená, se veřejně neobjevily. Tím spíš jde o test jeho autority: pokud tvrdý krok vydrží a tým v Budapešti zahraje disciplinovaně, posílí ho to. Pokud Plzeň v útoku zaskřípe, otázky na Adua se vrátí hlasitěji.
Ferencváros jde do zápasu s výhrou z Glasgow
Výchozí pozice obou týmů se liší jako den a noc. Ferencváros v 1. kole vyhrál na hřišti Celticu 3:1, Plzeň doma podlehla Unionu Saint-Gilloise 0:3. Belgičané tehdy vyslali na branku 13 střel, Plzeň jen pět.
|Po 1. kole
|Body
|Skóre
|Ferencváros
|3
|3:1
|Viktoria Plzeň
|0
|0:3
Kováč soupeře chválil. Upozornil na výborný přechod do útoku, silná křídla a na to, jak Maďaři doplňují vápno při centrech. Jmenoval i dvě známé tváře. Bývalý plzeňský hráč Cadu podle něj nastoupí prakticky jistě. Veljko Birmančević, někdejší opora Sparty, zatím tolik prostoru nedostává, Kováč ho ale popsal jako rychlé křídlo s náběhy za obranu.
Týmy se potkají už počtvrté zhruba za rok a půl. Loni v Budapešti Plzeň vedla, v závěru ale inkasovala a odvezla jen remízu 1:1. Právě tenhle zápas Kováč použil jako varování před ztrátou koncentrace v posledních minutách.
Co znamená výsledek pro tabulku
V ligové fázi postupuje prvních osm týmů přímo do osmifinále, 9. až 24. místo vede do play-off a týmy od 25. místa v soutěži končí. Detailní pravidla shrnuje UEFA.com. Jedna porážka tedy Plzeň nepohřbívá, druhá by už start výrazně zkomplikovala.
- výhra: 3 body a návrat do boje o postupová místa
- remíza: první bod, ale stále pomalý rozjezd
- porážka: nula bodů po dvou kolech a tlak před domácím zápasem s Levski Sofie 22. října
Po Levski čeká Plzeň výjezd do Lillestrømu, doma Benfica, venku Bournemouth a v lednu Real Sociedad s Jagiellonií. Celý los je k dispozici na webu https://www.fcviktoria.cz/zapas.asp?sezona=2027EL.
Zápas začíná ve čtvrtek 15. října ve 21:00 na stadionu Ferencvárose, v Groupama Aréně. Živě ho vysílá Sport1 s komentářem Michala Micky. Kováčova slova z tiskové konference zachycuje oficiální záznam na webu Viktorie.
Maďarští novináři Kováčovi tleskali ve středu. Ve čtvrtek bude o tom, jestli mu zatleská i jeho kabina, rozhodovat devadesát minut, ve kterých se Plzeň musí obejít bez Adua.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner