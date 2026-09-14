Kováč po domácí porážce Plzně pálil do vlastních hráčů. Dweh podcenil situaci, Červ ho na penaltě překvapil

Sobotní odpoledne 13. září na Doosan Areně mělo být rutinní. Viktoria držela míč, hrnula se dopředu, nasbírala dvanáct rohových kopů proti dvěma. Jenže po závěrečném hvizdu svítilo na tabuli 2:3 pro hosty a trenér Radoslav Kováč na pozápasové tiskové konferenci nebalil slova do vaty. Pojmenoval konkrétní chyby konkrétních hráčů, a v kontextu páté příčky v tabulce to znělo jako varování, ne jako rutinní analýza.
Šestnáctá minuta a Dwehovo zaváhání
Klíčový moment přišel brzy. V 16. minutě Sampson Dweh nechal olomouckého Sejka v klidu zpracovat míč, ten ho předložil Ghalimu, a ten propálil Wiegeleho. Gól na 0:1 z ničeho. Plzeň do té chvíle kontrolovala hru, ale najednou dotahovala.
Vyrovnání přišlo vlastním gólem Sylly ve 28. minutě, což samo o sobě vypovídá o tom, jak těžko si Viktoria vytvářela čisté šance. Ještě před pauzou ale Olomouc udeřila znovu, Tkáč zvýšil na 1:2 a domácí se ocitli v situaci, kterou si sami přivodili.
Penalta v nastavení, která mohla změnit zápas
V nastaveném čase prvního poločasu zasáhl VAR a nařídil penaltu pro Plzeň. Na míč se postavil Lukáš Červ. Přestřelil. Moment, který mohl poslat týmy do kabin za stavu 2:2, se proměnil v další ránu do plzeňského sebevědomí.
Proč šel na penaltu právě Červ? Veřejně dostupné pořadí exekutorů Plzeň nemá, nebo ho alespoň nikdy nezveřejnila. Kováč na tiskovce naznačil, že volba ho překvapila. Bez přesného přepisu jeho slov nelze říct víc, ale samotný fakt, že trenér tohle téma otevřel veřejně, mluví za sebe.
Paradox v číslech
Statistiky zápasu vypadají jako z jiného světa:
|Ukazatel
|Plzeň
|Olomouc
|Držení míče
|56 %
|44 %
|Střely celkem
|13
|5
|Střely na bránu
|3
|4
|Rohy
|12
|2
Olomouc potřebovala čtyři střely na bránu ke třem gólům. Plzeň ze třinácti pokusů dokázala trefit branku třikrát, a jeden z těch zásahů byl vlastenec soupeře. Jediný regulérní gól ze hry přidal Faal až v 85. minutě na konečných 2:3. Sigma mezitím v 57. minutě přidala třetí trefu zásluhou Sejka, který se po asistenci u prvního gólu tentokrát postaral sám.
Tohle není příběh o tom, že by Plzeň nehrála. Je to příběh o tom, že hrála všechno, kromě detailů, které rozhodují.
Tabulka tlačí a program neodpouští
Po devíti odehraných kolech je Viktoria v tabulce Chance Ligy pátá s patnácti body. Na vedoucí Slavii ztrácí šest bodů, ale mnohem nepříjemnější je pohled dolů: šestá Sigma, která právě vyhrála v Plzni, má čtrnáct bodů. Náskok jednoho bodu na hranici první šestky.
Slavia přitom po devíti zápasech inkasovala sedm gólů, Plzeň devět. Absolutní rozdíl nevypadá dramaticky, ale kontext ano: Slavia je bez porážky na 21 bodech, zatímco Viktoria si nemůže dovolit další domácí zaváhání.
Program navíc neodpouští. Ve čtvrtek 17. září čeká Plzeň doma Royale Union Saint-Gilloise v Evropské lize, v neděli 20. září jede na Slavii. Právě zápas v Edenu ukáže, jestli sobotní porážka byla jen výjimka, nebo symptom.
Křehká obrana a otázka kolem Vavra
Kováč na pozápasové tiskovce shrnul stav obrany dvěma slovy: „hrozně křehcí.“ Proti Olomouci chyběl Denis Vavro, vyloučený v předchozím zápase v Hradci Králové. S ním v sestavě Plzeň v Brně vyhrála 3:0 a v Hradci udržela nulu do 90. minuty. Bez něj inkasovala třikrát ze čtyř střel na bránu.
Přímá kauzalita by byla zjednodušení, i s Vavrem se Plzeň dopouštěla chyb. Ale jeho absence proti Sigmě byla citelná a větší tlak teď logicky dopadá na Dweha, který v šestnácté minutě nedostoupil a odstartoval lavinu. Ani Dweh, ani Červ zatím veřejně na Kováčovu kritiku nereagovali.
Problém Plzně není v systému. Systém drží míč, vytváří územní převahu, generuje rohy. Problém je v momentech, kdy jednotlivec nedoběhne, nedostoupí, přestřelí. A v lize, kde je mezi pátým a šestým místem jediný bod, jsou právě tyhle momenty luxus, který si Viktoria nemůže dovolit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle