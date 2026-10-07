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Koupili jste USB-C kabel a nefunguje? Nápis USB-C vám ve skutečnosti skoro nic negarantuje

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USB-C má stejný konektor na telefonu, notebooku i monitoru. Jenže jeden kabel zvládne jen základní data, jiný 240W nabíjení a další obraz i vysoké přenosové rychlosti. Při nákupu proto nestačí hledat nápis USB-C.
Koupili jste USB-C kabel a nefunguje? Nápis USB-C vám ve skutečnosti skoro nic negarantuje

Koupili jste USB-C kabel a nefunguje? Nápis USB-C vám ve skutečnosti skoro nic negarantuje

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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