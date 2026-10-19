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Koupila sis pohanku, protože je zdravá. Teď ji prosím přestaň jíst jen jako hnědou hromádku vedle masa

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Pohanka má trochu nevděčnou pověst. Vypadá zdravě. Chutná zdravě. A když ji poprvé uvaříš jen ve vodě a položíš vedle kuřecího prsa, dokáže velmi přesvědčivě působit jako trest za něco, co sis ani nepamatovala, že jsi provedla. Takže sáček zavřeš, odstrčíš dozadu a příště zase uvaříš rýži.
Koupila sis pohanku, protože je zdravá. Teď ji prosím přestaň jíst jen jako hnědou hromádku vedle masa

Koupila sis pohanku, protože je zdravá. Teď ji prosím přestaň jíst jen jako hnědou hromádku vedle masa

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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