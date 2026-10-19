Koupila sis pohanku, protože je zdravá. Teď ji prosím přestaň jíst jen jako hnědou hromádku vedle masa

Jenže pohanka umí být krémová, křupavá, oříšková, sladká i výrazně slaná. Může skončit v kaši, salátu, teplé pánvi, placičkách i palačinkách. A když se s ní zachází trochu zajímavěji, vůbec nemusí připomínat povinnou přílohu ze zdravé výživy roku 1997.
Co je pohanka vlastně zač
Navzdory tomu, jak se používá v kuchyni, pohanka botanicky není obilovina. Patří mezi pseudoobiloviny, podobně jako quinoa nebo amarant, a není příbuzná pšenici.
To má jednu praktickou výhodu: pohanka je přirozeně bezlepková. Pro člověka s celiakií je ale pořád důležité vybírat výrobky, u kterých je ohlídaná případná kontaminace během sklizně a zpracování. Celiac Disease Foundation pohankové kroupy výslovně řadí mezi přirozeně bezlepkové potraviny.
Nutričně má pohanka docela pěkný profil. Jeden šálek vařené pražené pohanky, tedy zhruba 168 gramů, poskytuje přibližně 155 kcal, 5,7 g bílkovin, 33,5 g sacharidů a 4,5 g vlákniny. Obsahuje také hořčík, fosfor, měď a mangan.
Její bílkoviny mají zajímavé aminokyselinové složení a pohanka obsahuje také řadu rostlinných bioaktivních látek, například flavonoid rutin. Neznamená to, že od zítřka musí pohanka nahradit všechny přílohy v domácnosti. Znamená to, že ten sáček ve skříni má rozhodně větší potenciál, než jsme mu zatím dovolily.
Pražená, nebo nepražená? Tady se rozhoduje o chuti
Tohle je možná úplně nejdůležitější věc, kterou o pohance potřebuješ vědět.
Nepražená pohanka je světlejší, má jemnější chuť a hodí se skvěle do kaší, sladkých jídel nebo tam, kde nechceš, aby její typická chuť přebila všechno ostatní.
Pražená pohanka, někdy označovaná jako kasha, je tmavší a podstatně výraznější. Má zemitou, oříškovou chuť, která se krásně hodí k houbám, cibuli, kořenové zelenině, sýru nebo třeba červené řepě. Whole Grains Council také popisuje nepraženou pohanku jako výrazně jemnější než praženou.
Takže pokud jsi pohanku jednou ochutnala a řekla sis: Ne. Tohle chutná až příliš pohankově. možná jsi jen koupila praženou. Dej šanci nepražené.
Jak pohanku uvařit, aniž z ní vznikne lepidlo
Základní orientační poměr je 1 díl pohanky na 2 díly tekutiny. Whole Grains Council doporučuje přivést ji k varu a následně přibližně 20 minut mírně vařit; konkrétní doba se ale může lišit podle typu pohanky, takže obal je v tomhle docela dobrý kamarád. Pokud ji chceš sypkou, po uvaření ji zbytečně netrap mícháním. A hlavně ji nepřevařuj.
Pohanka má zvláštní talent překročit během několika minut hranici mezi „příjemně měkká“ a „dobře, dnes máme stavební hmotu“.
Na slané recepty ji vař ve vývaru nebo s bobkovým listem. K pražené verzi se skvěle hodí houby, cibule, česnek, tymián, řepa, ořechy a výraznější sýry. Whole Grains Council právě kombinaci pohanky s řepou, ořechy a výraznějšími chutěmi doporučuje jako přirozené párování její zemité chuti. A teď už něco podstatně zajímavějšího než teorie.
5 způsobů, jak pohanku konečně opravdu využít
1. Krémová pohanková kaše se švestkami, mákem a jogurtem
Začni nepraženou pohankou. Uvař ji do měkka v kombinaci vody a mléka, přidej špetku soli, skořici a trochu vanilky. Mezitím dej na pánev rozpůlené švestky, lžíci vody a trochu skořice. Nech je pár minut změknout, až pustí šťávu.
Hotovou kaši doplň švestkami, lžící řeckého jogurtu nebo skyru a trochou mletého máku. Pokud potřebuješ více sladkosti, přidej trochu medu. A najednou zjistíš, že pohanka nemusí chutnat jako příloha k sekané.
2. Houbové „pohankoto“ se špenátem a parmazánem
Ano, právě jsme pohance vyrobily vlastní rizoto. Na olivovém oleji opeč cibuli a směs hub. Přidej česnek, tymián a praženou nebo nepraženou pohanku. Krátce ji společně s houbami orestuj a postupně přilévej vývar. Nemusíš to dělat úplně stejně úzkostlivě jako italské rizoto.
Cílem je, aby pohanka změkla a část tekutiny vytvořila příjemně vláčnou konzistenci. Na konci vmíchej hrst čerstvého špenátu, trochu parmazánu a pár kapek citronu. Tady se její zemitá chuť konečně ocitne tam, kde je doma.
3. Pohankový salát s pečenou řepou, fetou a vlašskými ořechy
Pokud sis koupila praženou pohanku a pořád nevíš, proč má tak výraznou chuť, tady dostane smysl. Uvař ji tak, aby zůstala sypká, a nech vychladnout. Přidej pečenou červenou řepu nakrájenou na kostky, rukolu nebo polníček, rozdrobenou fetu a nahrubo nasekané vlašské ořechy.
Zálivka může být úplně jednoduchá: olivový olej, citron nebo balzamikový ocet, trochu dijonské hořčice, sůl a pepř. Sladká řepa, slaná feta, ořechy a zemitá pohanka se navzájem drží za ruce tak přesvědčivě, že už nikoho nenapadne označit výsledek za „dietní salát“.
4. Pohankové placičky s mrkví, cuketou a bylinkovým dipem
Další recept ze série „uvařila jsem jí příliš mnoho a teď mám problém“. Uvařenou pohanku smíchej s nastrouhanou mrkví a cuketou, kterou předtím pořádně vymačkej. Přidej vejce, trochu strouhaného sýra, česnek, petržel nebo pažitku a podle potřeby trochu strouhanky.
Vytvaruj placičky a upeč je v troubě nebo opeč na pánvi. K tomu udělej dip z řeckého jogurtu, citronu, soli a bylinek. Výsledek se hodí jako lehká večeře, do krabičky i do housky místo klasického karbanátku.
5. Pohanková galette se špenátem, vejcem a sýrem
A tady pohanku úplně přestaneme vařit jako zrno. Francouzské bretaňské galettes se tradičně připravují z pohankové mouky; pohanková mouka se ostatně v Evropě používá na palačinky a placky po generace.
Na jednoduché těsto smíchej pohankovou mouku s vejcem, vodou nebo mlékem a špetkou soli. Nech ho chvíli odpočinout a na rozpálené pánvi udělej tenkou palačinku. Doprostřed dej trochu nastrouhaného sýra, podušený špenát a vejce. Okraje přehni dovnitř a nech vejce dojít podle toho, jak tekutý žloutek máš ráda.
A jestli sis myslela, že pohanka znamená pouze misku hnědých zrnek, právě jsme se dostaly docela daleko.
Pohanková mouka je mimochodem úplně další kapitola
Pokud ti celá pohanka chuťově úplně nesedí, mouka může být mnohem jednodušší vstup.
Dá se použít do palačinek, lívanců, sušenek, chleba nebo muffinů a její oříšková chuť krásně funguje s kakaem, čokoládou, banánem, jablky nebo právě v naslano připravovaných galettes. Pohanka má dlouhou tradici v evropských palačinkách i japonských soba nudlích.
Jen jedna poznámka pro bezlepkové pečení: bez lepku se těsto chová jinak. Pokud tedy vezmeš klasický recept na kynutý chléb a jen vyměníš pšeničnou mouku jedna ku jedné za pohankovou, trouba ti může podat poměrně důraznou lekci z potravinářské chemie.
Raději používej recept vytvořený přímo pro pohankovou mouku nebo směs mouk.
Takže praženou, nepraženou, nebo mouku?
Kdybych to měla zjednodušit:
Nepražená pohanka – když chceš jemnější chuť, kaši nebo univerzální přílohu.
Pražená pohanka – když chceš výraznou oříškovou chuť do hub, řepy, teplých salátů nebo výraznějších slaných jídel.
Pohanková mouka – když už tě nebaví koukat na zrníčka a chceš palačinky, pečení nebo galettes.
A přesně díky tomu pohanka není jedna surovina na jeden recept. Je to spíš jedna surovina, kterou jsme si dlouho představovaly zoufale úzce.
A nemusíš ji jíst jen proto, že „prospívá“
Pohanka přináší vlákninu, minerály, zajímavé rostlinné bílkoviny a bioaktivní látky. To je fajn. Ale pořád platí jedno z pravidel téhle série: žádná potravina není tak zdravá, aby sis ji musela nutit do pusy, když ti prostě nechutná.
Možná jen potřebuješ jinou variantu. Pražená je na tebe příliš výrazná? Zkus nepraženou. Kaše tě nebaví? Udělej placičky. Příloha je nuda? Vytáhni mouku. Protože pohanka možná nikdy nebyla nudná. Možná jsme ji jen celé roky vařily způsobem, který jí příliš nepomáhal.
FAQ
Je pohanka opravdu bezlepková?
Ano. Pohanka přirozeně neobsahuje lepek. Pokud máš celiakii, vybírej výrobky s kontrolovaným bezlepkovým označením kvůli možné kontaminaci při výrobě.
Je lepší pražená, nebo nepražená pohanka?
Nutričně nejde o soutěž o vítěze. Hlavní rozdíl, který poznáš doma, je chuť a struktura. Nepražená je jemnější, pražená výraznější a oříškovější.
Musí se pohanka před vařením namáčet?
Pro běžné vaření ne. Celou pohanku můžeš vařit přímo v tekutině. Namáčení se používá u některých specifických receptů nebo při klíčení, ale pro běžnou přílohu není nezbytné.
Kolik vody mám použít?
Jako základ můžeš počítat přibližně s poměrem 1 díl pohanky na 2 díly tekutiny. Whole Grains Council doporučuje následné mírné vaření přibližně 20 minut; konkrétní produkt ale může být hotový rychleji.
Je pohanka dobrým zdrojem bílkovin?
Obsahuje rostlinné bílkoviny s poměrně vyváženým aminokyselinovým profilem, ale není stejně koncentrovaným zdrojem proteinů jako například maso, vejce nebo luštěniny.
Upozornění: Článek má informační charakter a nenahrazuje individuální doporučení lékaře nebo nutričního terapeuta. Pohanka může stejně jako jiné potraviny u citlivých lidí vyvolat alergickou reakci. Pokud dodržuješ bezlepkovou dietu kvůli celiakii, kontroluj bezpečnost konkrétního výrobku a možné riziko křížové kontaminace.
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Zdroje: USDA FoodData Central – Buckwheat groats, roasted, cooked [1], Whole Grains Council – Buckwheat: December Grain of the Month [2], Sofi et al. – Nutritional and bioactive characteristics of buckwheat and its potential for developing gluten-free products [3], Celiac Disease Foundation – Gluten-Free Foods [4], img ai generated