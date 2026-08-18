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Koupil ojeté auto a v přihrádce našel dojemný dopis. Vzkaz od bývalé majitelky dostal i zaměstnance bazaru

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Dennívýzva
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Dopis ukrytý v ojetém autě dojal zaměstnance bazaru i internet. Žena v něm popsala historii vozu a přidala několik rad.
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Zdroj: Fotografie: Pava / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0 it
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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