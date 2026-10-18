Koupelová sůl z obchodu stojí 200 Kč a obsahuje aroma. Doma ji namícháte ze tří surovin za 30 Kč a přidáte si, co chcete

Venku se stmívá před šestou, radiátory se probouzejí a vana láká víc než kdykoli od jara. Kdo si chce do teplé vody přisypat hrst vonných krystalů, sáhne v regálu obvykle po krabičce za dvě stovky. Prošli jsme aktuální ceny v Tescu, Dr. Maxu i dm a sečetli, kolik stojí stejné množství namíchané doma. Půlkilová dávka ze tří běžných surovin vychází zhruba na třicet korun. Jedna koupel pak stojí asi tolik jako rohlík s máslem. Recept zvládne kdokoli za deset minut a hodí se i jako dárek pod stromeček.
Recept na koupelovou sůl: poměr 6 : 3 : 1 a jedna mísa
Základ receptury pochází z osvědčeného návodu, který zveřejňuje americký lifestylový portál
Martha Stewart. Stojí na jednoduchém poměru: 6 dílů hrubé mořské soli: dodává objem, zrnitost a minerální charakter, 3 díly epsomské soli: síran hořečnatý, známý z lékáren jako koupelová minerální sůl, 1 díl jedlé sody: hydrogenuhličitan sodný, který vodu zjemní, takže ji pokožka vnímá jako hebčí.
Pro modelovou půlkilovou dávku to znamená 300 g mořské soli, 150 g epsomské soli a 50 g sody. Žádné speciální náčiní nepotřebujete. Stačí větší mísa, lžíce, odměrka nebo obyčejný hrnek a sklenice s víčkem. Suroviny nejprve promícháte nasucho, pak přikapete éterický olej, případně špetku potravinářského barviva, znovu důkladně promícháte a směs přesypete do nádoby. Univerzita Purdue ve svém návodu pro domácí výrobu počítá s 10 až 15 kapkami oleje na dávku.
Všechno seženete v běžných obchodech: hrubou mořskou sůl v supermarketu, epsomskou sůl a sodu v lékárně či drogerii, barvivo v regálu s přísadami na pečení.
Kolik stojí domácí koupelová sůl: přepočítali jsme české ceny
Vyšli jsme z konkrétních produktů, které byly v říjnu dostupné na českém trhu, a jejich cenu jsme rozpočítali na gramy potřebné do modelové dávky.
Surovina Kde a za kolik Množství v dávce Cena v dávce Hrubá mořská sůl Solné Mlýny Tesco, 21,90 Kč / 500 g 300 g 13,14 Kč Epsomská sůl Dr. Natural Dr. Max, 117 Kč / 1 kg 150 g 17,55 Kč Jedlá soda Allnature Dr. Max, 45 Kč / 1 kg 50 g 2,25 Kč Celkem 500 g cca 33 Kč
Nejdražší položkou je epsomská sůl, která tvoří víc než polovinu nákladů. Kdo ji uloví ve slevě, srazí cenu celé dávky pod třicetikorunovou hranici. Mořská sůl a soda patří k nejlevnějším věcem v celém nákupním košíku.
Ještě výmluvnější je přepočet na jednu koupel. Pokud do vany nasypete 100 g směsi, vyjde vás domácí lázeň zhruba na 6,60 Kč. Kneipp Relaxing ze stejného Tesca stojí při identickém dávkování asi 44 Kč za koupel. Ani levnější drogistická alternativa vás nespasí: Rochova sůl z dm za 64,50 Kč za 200 g vychází na 32,25 Kč za sto gramů. Domácí směs je proti značkovému Kneippu zhruba šestkrát levnější.
Za co v drogerii připlácíte: značka, parfemace i barviva
Rozdíl mezi 33 a 219,90 Kč na půl kilogramu činí přibližně 187 korun. Kam přesně putují, výrobci nezveřejňují. Ze složení a povahy zboží se dá rozumně odhadnout, co všechno v ceně figuruje.
Kneipp Relaxing uvádí v seznamu složek chlorid sodný, oleje z levandule a eukalyptu, vonné látky linalool, limonen a geraniol, parfemaci a dvě barviva s označením CI 73015 a CI 16185. Platíte tedy hotovou recepturu se stabilizovanou vůní a barvou, k tomu kosmetické balení, marketing, logistiku, marži obchodu a DPH. Surovina samotná tvoří podle našeho odhadu jen zlomek koncové ceny.
Kupovaná sůl nabízí pohodlí a jistotu stále stejného výsledku. Domácí verze zase průhlednost: přesně víte, co v ní je, protože jste to tam sami nasypali. Odpadá dlouhý seznam složek, který většina lidí ani nedočte. Kdo nepotřebuje logo na víčku, ušetří na každém balení slušnou sumu.
Epsomská sůl a hořčík: co teplá lázeň umí a co jen slibuje
Epsomská sůl se těší pověsti zázračného prostředku na bolavé svaly, únavu i záněty. Údajně proto, že hořčík z vody proniká kůží do těla. Odborné zdroje jsou zdrženlivější. Podle
Cleveland Clinic klinické studie přínosy epsomské soli nepotvrdily a doklady o vstřebávání hořčíku pokožkou zůstávají nejisté. Portál Healthline došel ke shodnému závěru: kvalitní důkazy chybějí.
Doložený efekt má hlavně samotná teplá voda. Lázeň kolem 36 až 38 °C po dobu 15 až 20 minut, jak doporučuje i Kneipp, pomáhá uvolnit se, prohřát tělo po procházce v podzimním chladu a zpomalit po náročném dni. Sůl, vůně a barva k tomu přidávají smyslový zážitek. Rituál koupele tak funguje bez ohledu na to, zda hořčík někam pronikne.
Podle nás je férové brát domácí sůl jako aromatickou minerální lázeň pro dobrou náladu. Léčebné sliby z obalů neplatí ani u drahých výrobků, takže domácí varianta v téhle disciplíně nic neztrácí.
Vůně, dávkování a sklenice pod stromeček
Volba oleje určuje charakter celé směsi:
levandule pro zklidnění před spaním, citron nebo citronová tráva pro svěží, povzbudivý tón, eukalyptus či rozmarýn jako masážně laděná vůně po sportu nebo dlouhé túře.
Éterický olej nekapejte rovnou do vany. Cleveland Clinic upozorňuje, že neředěná silice se s vodou nespojí, plave na hladině a může podráždit kůži. Lepší je zapracovat ho do soli, případně ho předem rozmíchat ve lžíci nosného oleje, třeba mandlového.
Do běžné vany stačí 80 až 150 g směsi. Začněte nižší dávkou, hlavně pokud máte citlivou pokožku. Opatrnost se týká lidí s ekzémem, otevřenými ranami, kožní infekcí nebo alergií na rostlinné silice. Těhotným ženám Cleveland Clinic radí éterické oleje v koupeli vynechat a vodu udržovat spíš vlažnou. Barvivo zase raději vypusťte u dětských koupelí: zelená potravinářská barva z Tesca obsahuje tartrazin (E102), který podle upozornění na obalu může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Hotovou sůl uchovávejte v suchu a temnu v dobře uzavřené sklenici, jinak v ní vlhkost vytvoří hrudky. S přidanou vůní ji spotřebujte během několika měsíců. Jako vánoční dárek se osvědčí menší sklenice na 150 až 250 g se štítkem, kde nechybí název směsi, složení, datum výroby, doporučená dávka a upozornění „pouze do koupele, nejíst“. Z jedné půlkilové dávky tak připravíte dva až tři dárky, každý v ceně kolem patnácti korun.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková