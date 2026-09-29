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Koupelnu zvládnete uklidit za 30 minut: tajemství je 7 kroků a chvíle, kdy jen čekáte, až prostředek zabere

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Úklid koupelny většina lidí odkládá, protože si pod ním představuje hodinu drhnutí vany a záchodu. Když si ale práci srovnáte do správného pořadí, velkou část času za vás odpracují čisticí prostředky samy. Stačí vědět, kdy je nastříkat a kdy z koupelny na chvíli odejít.
Koupelnu zvládnete uklidit za 30 minut: tajemství je 7 kroků a chvíle, kdy jen čekáte, až prostředek zabere

Koupelnu zvládnete uklidit za 30 minut: tajemství je 7 kroků a chvíle, kdy jen čekáte, až prostředek zabere

Zdroj: Foto: Minette Lontsie - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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