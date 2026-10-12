Koupání v termálech zdarma, hodinu a půl od českých hranic. Vrt z roku 1991 narazil na pramen, který ohřívá vodu sírou a vápníkem

Zasněžené svahy Chočských vrchů, mráz štípe do tváří a z kamenné nádrže uprostřed lesa stoupá hustá pára. Takový obrázek nabízí v zimě termální jezírko u obce Kalameny, které
místní znají spíš pod jménem Močidlo. Leží zhruba kilometr severně od vesnice v okrese Ružomberok. Měří přibližně 20 × 10 metrů a pokladnu, turniket ani otevírací dobu tu nenajdete. Podle oficiálního webu obce zůstává koupání bezplatné i mimo letní sezonu. Pro výletníky z Moravy a Slezska tak Kalameny podle nás představují nejlevnější zimní termální zážitek v dojezdové vzdálenosti. Stačí přijmout přírodní režim, skromnější komfort a drobnou platbu za odstavení auta. Vrt z let 1991 až 1992 a voda vonící sírou: jak termální jezírko vzniklo
Příběh Močidla začíná u geologů. Obec Kalameny na své stránce s atrakcemi zmiňuje umělý vrt z let 1991 až 1992, z něhož vytéká teplá voda o teplotě přibližně 33 °C. Kolem vývěru pak vznikla umělá nádrž. Podle turistické brožury Dwa regiony byl pramen na komerční využití příliš slabý, a proto zůstal jako otevřená nádrž pro každého. Pro lázeňské investory zklamání, pro výletníky výhra.
Hloubka se podle brožury pohybuje kolem 80 centimetrů. Plavat se tu tedy nedá, ovšem k vylehávání v teplé lázni je to ideální. Vodu obec charakterizuje jako slabě mineralizovanou, s výrazným sirným zápachem a jemně oranžovým nádechem. Brožura navíc uvádí obsah vápníku, hořčíku, síranů a hydrogenuhličitanů a připisuje vodě blahodárný vliv na pohybový aparát.
Odkud pochází narezlá barva, obec nevysvětluje. U termálních pramenů jinde ve světě souvisejí oranžové povlaky obvykle s oxidy železa a s teplomilnými bakteriemi, které na kamenech vytvářejí barevné vrstvy. Americká správa národních parků takový jev popisuje třeba v Yellowstonu. U Kalamen jde nejspíš o podobnou kombinaci minerálních a biologických usazenin.
S tvrzeními o zázračných účincích na klouby je dobré zacházet opatrně. Přehled organizace Cochrane věnovaný minerálním koupelím při artróze připouští možné zmírnění bolesti a lepší kvalitu života, kvalitu dosavadních studií ale hodnotí jako slabou.
Koupel v Močidle tedy může příjemně prohřát ztuhlé svaly, lékaře ovšem nezastoupí. Rozvahu doporučujeme hlavně u malých dětí: plavčík tu chybí a delší pobyt v teplé minerální vodě zatěžuje drobný organismus víc než dospělý. Koupání zdarma, parkování za poplatek: kolik vás výlet do Kalamen vyjde
Vstup do vody nestojí nic, auto už ano. Od 1. ledna 2026 platí obecní nařízení, které zpoplatňuje parkování u termálního jezírka. Podrobnosti najdete přímo v obecně závazném nařízení obce Kalameny č. 01/2025.
Vozidlo Sazba Osobní auto zhruba 125 Kč za den, nebo 25 Kč za hodinu Motorka zhruba 50 Kč Obytný přívěs zhruba 275 Kč Karavan zhruba 375 Kč Autobus zhruba 500 Kč
Kdo chce zážitek povýšit, může si rezervovat soukromou finskou saunu přímo u jezírka. Provozovatel Sauna v prírode Kalameny účtuje za tříhodinový vstup asi 1 200 Kč a saunu zpřístupňuje denně od 6 do 24 hodin. Personál na místě nečeká, po potvrzení online rezervace přijdou e-mailem kódy ke dveřím. Pro partu čtyř přátel vychází sauna na zhruba 300 Kč na hlavu, tedy výrazně pod cenou běžného wellness.
Rozdíl proti vybaveným aquaparkům v okolí je propastný. Tatralandia požaduje v zimě 2026 za celodenní vstup dospělého od 920 Kč, za dítě od šesti do jedenácti let od 670 Kč a za juniory či seniory od 770 Kč. Nedaleká Bešeňová má vodní park otevřený od neděle do čtvrtka mezi 10. a 20. hodinou, v pátek a sobotu o hodinu déle. Čtyřčlenná rodina tak v aquaparku snadno utratí přes tři tisíce korun, zatímco v Kalamenech zaplatí hlavně parkovné.
Za tu úsporu se platí jinou měnou. Aquaparky nabízejí tobogány, šatny, restaurace a celodenní program, kdežto Kalameny lákají syrovou atmosférou, párou mezi stromy a lesem na dosah ruky. Kdo hledá pohodlí, zamíří do Tatralandie. Kdo touží po zážitku, zastaví se v dolině.
Z Bumbálky na Liptov za hodinu a půl: cesta autem pro Moravany a Slezany
Nejkratší dojezd mají obyvatelé východní Moravy a Slezska. Z hraničního přechodu Bumbálka/Makov se do Kalamen dostanete zhruba za hodinu a půl až hodinu padesát minut, podobně vychází i trasa přes Mosty u Jablunkova a Čadcu. Obě vedou přes Žilinu a Ružomberok.
Odkud Orientační doba jízdy Trasa Bumbálka/Makov 1 h 30 min až 1 h 50 min Bytča, Žilina, Ružomberok Ostrava 2 h 45 min až 3 h 15 min Frýdek-Místek a Bumbálka, nebo Jablunkov a Čadca Brno 4 h až 4 h 45 min Uherské Hradiště, Trenčín, Žilina, nebo přes Olomouc Praha 5 h 45 min až 6 h 30 min podle zvolené trasy po D1
Časy berte jako orientační. V zimě mohou horské úseky i dálnice nepříjemně zdržet, takže trasu je dobré těsně před odjezdem ověřit v navigaci.
Kdo pojede po slovenských dálnicích a rychlostních silnicích, potřebuje elektronickou dálniční známku. Jednodenní vyjde asi na 200 Kč, desetidenní na 270 Kč, měsíční na 430 Kč. Kupujte ji výhradně přes web slovenské Národní dálniční společnosti, oficiální aplikaci nebo autorizovaná prodejní místa, zprostředkovatelé si totiž často účtují přirážku.
Bez auta se do Kalamen dá dojet také. Portál Visit Liptov doporučuje autobus z Ružomberku se zastávkou „Kalameny, kult. dom“, odkud vás k jezírku dovede asi kilometrová procházka.
VIDEO Zimní koupel pod širým nebem: co si zabalit a s čím počítat u Močidla
Zázemí je spartánské. Obec uvádí lavičky a ohniště s posezením, slovenský web Interez v květnu 2026 doplnil, že šatny, sprchy i bufet chybějí. Vše potřebné si proto přivezte s sebou:
boty do vody nebo pantofle, kameny bývají kluzké, velký ručník nebo župan, teplé oblečení a čepici na rychlé převlečení, sáček na mokré plavky, vlastní pití a svačinu na lavičku u ohniště, kartu nebo drobné na parkovné.
V zimě platí jednoduché pravidlo: ve vodě je příjemně, venku krutě. Převlékání ve sněhu chce rychlost a pořádnou vrstvu oblečení po ruce. Pozor také na zledovatělé cestičky kolem nádrže.
Na skrytý poklad pro zasvěcené už Močidlo dávno nevypadá. Obecní rozvojový dokument přiznává velký zájem návštěvníků, v létě přeplněnou lokalitu i stížnosti místních, že se do vlastní lázně ani nevejdou. Hlavním magnetem je podle obce právě bezplatný vstup, propagace přitom běží hlavně přes sociální sítě. Starosta podle deníku Pravda odhaduje roční návštěvnost až na 50 tisíc lidí. Nejlepší šanci na volné místo tak nabízejí všední dny a časná rána.
O stav nádrže se obec pravidelně stará. Na jaře 2026 podle slovenských médií pracovníci vyčistili stěny vysokotlakou vodou, opravili kamenné části i chodník a upravili vstup do vody. Laboratorní rozbor vody se nám dohledat nepodařilo, kvalitu tak drží hlavně údržba a stálý přítok z vrtu. Chovejte se proto jako v přírodní rezervaci: jídlo a nápoje do vody nepatří a odpadky si odvezte domů.
Kdo chce z koupele udělat celodenní výlet, může vyrazit po naučné stezce z Kalamen na Liptovský hrad. Začíná přímo v obci, míjí jezírko a od zříceniny se dá vrátit okruhem dlouhým asi 4,5 kilometru. Výstup ke hradu a následná koupel v 33 stupních tvoří podle nás dokonalou zimní dvojici. V dosahu jsou navíc Lúčky, Bešeňová, Liptovská Mara i Ružomberok, Kalameny se tedy snadno stanou jednou ze zastávek liptovského víkendu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková