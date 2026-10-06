Koukalová se Suchoněm přiznali, jak to u nich doma vypadá. Doma nemáme Itálii, nýbrž přímo Sicílii, říká moderátor

Manželé se posadili k rozhovoru pro rubriku Jak žijeme magazínu DNES+TV a místo uhlazeného obrázku spokojené rodiny nabídli něco upřímnějšího. Kdo čeká zprávu o krizi, bude zklamaný. Kdo hledá vztah, ve kterém to občas zajiskří, je na správném místě. Proti sobě tu stojí dvě povahy jako z učebnice. Ona netrpělivá perfekcionistka, která by nejraději měla naplánovanou každou vteřinu. On muž, který podle úvodu rozhovoru „neplánuje vůbec a s ničím nepospíchá“. Sicílie tedy neznamená rozbité talíře. Je to zkratka pro dva lidi, kteří žijí každý v jiném tempu, a přesto pořád pod jednou střechou.
Proč nestačí obyčejná Itálie
Čeština má pro bouřlivé soužití hotový výraz. Slovník současné češtiny vykládá „italskou domácnost“ jako vášnivý, temperamentní vztah s častými hádkami. Každý si pod tím představí totéž: zvýšené hlasy, rozhozené ruce a za deset minut smíření u večeře.
Suchoňovi to zjevně nestačilo, a tak přitlačil. Sicílie, největší ostrov Středomoří a autonomní region Itálie, funguje v jeho podání jako zesilovač. Ještě víc jihu, ještě víc emocí, ještě víc hluku. Vysvětlení, proč sáhl právě po ní, zůstává v placené části rozhovoru. Podle nás ale nepotřebuje překlad. Je to stejná nadsázka, jakou člověk použije u kamarádů nad pivem, jen o stupeň hlasitější.
Rozhodující je druhá polovina věty. „Ale to následné udobřování…“ Tři tečky říkají víc než celý odstavec. Kdo mluví o hádkách s úsměvem a se smířením v zádech, nestěžuje si. Spíš se trochu chlubí.
Ona plánuje, on nespěchá
Kde se vlastně jiskří? Volně dostupná část rozhovoru, který na iDNES.cz připravila Monika Gordíková, odpověď nepodává na stříbrném podnose, ale ukazuje směr. Třecí plochou není nevěra, peníze ani tchyně. Je to čas.
Koukalová strávila většinu života v prostředí, kde se plánuje všechno. Tréninky, lety, turnaje, regenerace. Profesionální tenis netrpí improvizaci a perfekcionismus je v něm spíš výbava než vada. Suchoň je z jiného těsta. Přímý přenos sice moderuje na vteřinu přesně, doma ale podle všeho přepíná do režimu „ono to nějak dopadne“.
Postavte takové dva lidi před společnou sobotu a máte hotovou scénu. Jeden chce v devět vyrazit, druhý v devět teprve zjišťuje, kam se vlastně jede.
Rozhovor otevírá i otázku, která v každém takovém páru jednou padne: „Myslíš si, že jsi větší cholerik?“ Kdo z nich je výbušnější, zůstává v placené části iDNES Premium. Vítěze proto vyhlašovat nebudeme. Z popisu povah se ale dá čekat, že netrpělivost a klid se tu přetahují častěji než dva výbušné temperamenty.
Od Mauricia k Sebastianovi
Vztah, o kterém je řeč, má za sebou už pořádnou historii. Koukalová a Suchoň se vzali 2. ledna 2018 na Mauriciu. Obřad byl komorní, za svědkyně jim šly maminky. V červenci 2021 se jim narodil syn Sebastian, jejich první dítě.
Oba přitom do vztahu přinesli kariéry, které by vydaly na samostatný článek. Podle profilu WTA se Koukalová dostala nejvýš na 20. místo světového žebříčku ve dvouhře, vyhrála tři singlové tituly a na prémiích vydělala přes 90 milionů korun. Pozor na záměnu: jde o tenistku Kláru, ne o biatlonistku Gabrielu, se kterou si ji lidé kvůli stejnému příjmení občas pletou.
Suchoň začínal v roce 2008 na Nově jako sportovní reportér a později tam moderoval Televizní noviny. V roce 2021 přešel do CNN Prima NEWS k rannímu pořadu Nový den. Dnes ho diváci znají hlavně z Hlavních zpráv, které uvádí s Evou Perkausovou.
Jinými slovy: doma se potkává člověk, který léta žil v rytmu turnajových pavouků, s člověkem, jehož pracovní den řídí vysílací plán. Že jejich soukromé hodiny netikají stejně, je skoro logické.
Srandista v obýváku, mateřství těžší než Wimbledon
Ostřejší sicilský obraz přitom navazuje na mnohem měkčí střípky z dřívějška. V roce 2022 popsala Koukalová manžela v rozhovoru pro CNN Prima NEWS jako „usměvavého srandistu“, který je buď v práci, nebo se stará o syna. Suchoň tehdy přiznal, že nejtěžší je pro něj odcházet z domu a že mu přes den chodí fotky a videa Sebastiana, protože se mu po rodině stýská.
Koukalová nezastírá, že ani pro bývalou vrcholovou sportovkyni nebyly první měsíce s miminkem procházkou růžovým sadem. Později o synovi mluvila jako o „zlatíčku“, které už rodiče nechá vyspat. Pro Radiožurnál Sport v roce 2024 dokonce řekla, že mateřská je „trochu těžší než celá tenisová kariéra“. Od tenisu se přitom neodstřihla. Komentuje ho pro několik televizí, mimo jiné pro DigiSport, O2 TV Sport a Canal+ Sport, Wimbledon pak na stanici Nova Sport. K tenisu se tak dostane, aniž by musela cestovat po světě.
Rozpor mezi „srandistou“ a „Sicílií“ v tom nevidíme. Spíš posun. Před čtyřmi lety mluvili hlavně jako čerství rodiče, dnes jako partneři, kteří spolu zažili dost na to, aby si ze svých rozdílů dělali legraci veřejně. To je mimochodem dobrý signál. Páry ve skutečných problémech o svých hádkách obvykle nevtipkují v magazínu.
Doma u Koukalové a Suchoně se tedy podle všeho nemluví potichu a ne každý plán vyjde podle představ jednoho z nich. Ale ve větě o Sicílii je to nejdůležitější slovo schované až na konci. A to slovo je udobřování.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta