Kouč Freiburgu odmítl Bayern i Dortmund a jezdil na trénink na kole. Pilař prozradil, proč rodinný klub vede bundesligu

Po letech se Václav Pilař vrátil do Freiburgu na návštěvu. Christian Streich kvůli němu zastavil trénink, přešel přes hřiště a objal ho. Podle Pilaře měl slzy na krajíčku. Hráč, který tu v sezoně 2013/14 kvůli zraněním odehrál jen hrstku zápasů, takové přivítání nečekal. Pro Freiburg je ale typické. Streich podle Pilaře dostal nabídky z Dortmundu i z Bayernu a obě odmítl. „Chtěl být jen ve Freiburgu,“ shrnuje dnešní záložník Bohemians. Streich bydlel hned u stadionu, takže na trénink jezdil na kole. A když Jablonec ve čtvrtek nastoupí v Konferenční lize proti lídrovi bundesligy, potká klub, který na téhle filozofii vyrostl.
Trenér, který chtěl být jen ve Freiburgu
Nabídky od dvou největších německých klubů známe jen z Pilařova vyprávění, primární potvrzení se nám dohledat nepodařilo. Do obrazu ale zapadají přesně. Podle oficiálního oznámení, které při Streichově odchodu vydal SC Freiburg, strávil Streich v klubu 29 let. Začínal v roce 1995 u mládeže, áčko převzal v sezoně 2011/12 a vedl ho ve 711 zápasech. Při loučení řekl větu, kterou si ve Freiburgu pamatují dodnes: SC je jeho život.
Kolo tedy nebylo pózou ani manifestem. Pilař uvádí praktický důvod, bydliště kousek od stadionu, a k tomu jeden postřeh. Streich „chtěl být s hráči“. Na tréninku byl podle něj neobyčejně živý, nestál stranou s píšťalkou na krku.
Po Streichově odchodu nepřišel šok ani hledání spasitele na trhu. V březnu 2024 klub oznámil nástupce zevnitř: Juliana Schustera. Bývalý kapitán odehrál za Freiburg 242 soutěžních zápasů. Po konci kariéry v roce 2018 dělal koordinátora talentů mezi akademií, rezervou a áčkem, asistoval na lavičce a mezitím získal licenci UEFA Pro. Pilař o něm říká, že si ze Streicha hodně bere a je přirozený lídr.
Čtvrteční zápas s Jabloncem bude Schusterovým stým soutěžním utkáním na lavičce. Za necelé tři roky stihl semifinále německého poháru i finále Evropské ligy v Istanbulu. Na tomhle nástupnictví je podle nás vidět, v čem Freiburg vyniká: změna trenéra tu nebyla zlomem, jen další kapitolou.
Chrániče i den před zápasem
Na otázku, čím se freiburské tréninky lišily od českých, odpovídá Pilař bez zaváhání. V Česku podle něj trenéři často opakovali „bez faulů, nezajíždějte do sebe“. Ve Freiburgu se jelo naplno i před zápasem a hráči museli nosit chrániče. Běhavost, agresivita, souboje a síla byly podle Pilaře na úplně jiné úrovni.
Klub, který si nemůže koupit hvězdy, je musí vychovat a vydřít. Tvrdý trénink tu proto není trest, ale nutnost. Freiburg nevyhrává individuální kvalitou, porážet soupeře musí intenzitou a organizací.
Tvrdost na hřišti přitom neznamenala chlad mimo něj. Fyzioterapeut Uwe Vetter za Pilařem podle jeho slov chodil i domů a zajímal se, jak zvládá běžný život se zraněním. Lidé v klubu si ho vážili, přestože hrál málo. A když tým prohrál, fanoušci ho podrželi.
Rodina s akademií a vyrovnaným účetnictvím
„Rodinný klub“ zní jako fráze z tiskové zprávy. Ve Freiburgu za ní ale stojí systém. Podle filozofie, kterou popisuje freiburská fotbalová škola, se klub od konce 90. let vědomě profiluje jako výchovný. Práce s mládeží má vyrovnávat strukturální nevýhodu menšího regionu a stabilizovat klub v bundeslize. Akademie je v přímém kontaktu s áčkem a trenéři často rostou zevnitř. Streich i Schuster jsou toho učebnicovými příklady.
Rodinnost pocítili i Češi. Pavel Krmaš odehrál za Freiburg v letech 2007 až 2015 celkem 171 zápasů, z toho 100 v bundeslize. „Milovali ho tam,“ říká Pilař. Vladimír Darida přišel v roce 2013 z Plzně za zhruba 100 milionů korun, což byl tehdy klubový rekord. Ve freiburském rozhovoru letos v únoru vzpomínal na velmi pěknou a intenzivní etapu života.
Ta částka ukazuje, jak se Freiburg změnil. Za Pilařových časů měl útulný stadion a nákupy se podle něj vešly zhruba do 125 milionů korun. Dnes hraje na Europa-Park Stadionu otevřeném před pěti lety s kapacitou 34 700 diváků a nakupuje dráž. Finanční zpráva, kterou letos v říjnu zveřejnil SC Freiburg, uvádí rekordní čísla:
|Klub
|Roční tržby
|Bayern Mnichov (2024/25)
|zhruba 24,5 miliardy Kč
|Borussia Dortmund (2024/25)
|zhruba 13,2 miliardy Kč
|SC Freiburg (2025/26, rekord)
|zhruba 5,3 miliardy Kč
K tomu čistý zisk kolem 760 milionů korun, vlastní kapitál přes 4,8 miliardy korun a podle klubu žádný bankovní dluh. Freiburg už tedy není chudý. Proti Bayernu ale pořád hospodaří zhruba s pětinou peněz, proti Dortmundu s necelou polovinou.
Freiburg podle nás není zázrak, který by popíral logiku moderního fotbalu. Spíš ji na čas obchází. Kontinuitu, identitu a trpělivost si nekoupíte, ale dají se vybudovat. Kdo je má, dokáže silnější konkurenci aspoň chvíli přetlačit.
Lídr tabulky s japonskou stopou
„Nepřekvapuje mě, že vedou bundesligu,“ říká Pilař. Po pěti kolech má Freiburg čtyři výhry a remízu, skóre 14:4 a 13 bodů, což stačí na první místo před Dortmundem. V sezoně je podle klubu po osmi soutěžních zápasech neporažený.
Pilař za tím vidí dobře poskládaný kádr mladých a zkušených. Vypichuje Vincenza Grifa jako mimořádně fotbalového hráče a odchovance Matthiase Gintera, stopera a klubovou legendu, která řídí obranu. Oba se podepsali pod poslední výhru. Proti Schalke vyhrál Freiburg 2:1, přestože dohrával v deseti po červené kartě Juita Suzukiho. Ginter připravil první gól, Grifo nahrál na vítězný. Ten dal v 85. minutě Keisuke Gotó.
Japonská jména v sestavě nejsou náhoda, aspoň podle Pilaře. Klub prý navazuje na dobrou zkušenost s Ricu Dóanem, který podle něj ve Freiburgu exceloval a před rokem odešel do Frankfurtu. Oficiální vysvětlení přestupové strategie Freiburg nezveřejnil, jde tedy o Pilařův výklad. Zatím mu ale výsledky dávají za pravdu.
Jablonec a malá skulinka
Šance Jablonce hodnotí Pilař střízlivě. Proti výborně organizovanému týmu to bude mít podle něj „strašně těžké“. Jednu skulinku přesto vidí. Bundesliga byla pro Freiburg podle něj historicky vždycky na prvním místě, před poháry. Připouští sice, že v ročníku s finále Evropské ligy to platit nemuselo, jenže teď klub soutěž vede a bude o čelo chtít bojovat.
Kalendář tomu nahrává. Freiburg vstupuje do tří anglických týdnů a jen v říjnu ho čeká šest soutěžních zápasů. Klub sám zdůrazňuje široký kádr a možnost rotovat. Dá se čekat, že proti Jablonci nenastoupí všechny opory. Ani druhý sled freiburského kádru ale není slabý.
Schuster přitom Jablonec nepodceňuje. Popisuje ho jako pátý tým české ligy, defenzivně stabilní mužstvo s devíti inkasovanými góly v deseti zápasech, a připomíná postup přes Rangers v play-off.
Zápas 1. kola ligové fáze Konferenční ligy začíná ve čtvrtek 15. října 2026 ve 21:00 na Europa-Park Stadionu ve Freiburgu. V Česku ho v přímém přenosu vysílá Sport 2.
Pilař bude ve čtvrtek fandit oběma klubům. Freiburg sleduje dodnes, prý skoro každý zápas, přestože za něj odehrál jen šest bundesligových utkání a tři v Evropské lize. Na klub, kde vás po letech přijde obejmout trenér s mokrýma očima, se zapomíná těžko.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle