Kouč Baníku Skuhravý je zatím králem peprných hlášek. Ostrava ale potřebuje víc

Neděle 16. srpna, Ostrava, čtvrté kolo Chance Ligy. Michal Kohut rozhodl jedinou brankou, domácí slaví první výhru na vlastním hřišti v sezoně. A pak přijde tiskovka. Skuhravý neslaví. Mluví o „smutném a ošklivém fotbalu“, říká, že v týmu bylo „málo odvahy a hodně nekvality“, a dodává větu, která by slušela spíš trenérovi po porážce: „Takhle nemůže dlouhodobě vyhrávat žádný tým.“ Tři body leží na stole. Trenér se na ně dívá, jako by mu někdo přinesl špatnou zprávu.
Trenér, který mluví bez filtru
Skuhravého rétorika je od prvního dne v Baníku materiál na citátový kalendář. Po nepovedené letní generálce v Trenčíně řekl, že je „na*raný“, označil jednoho hráče za „kamikaze“, jinému připsal, že „pře*ebal Škrkoně“, a na předsezonní tiskovce varoval: „Kdo chce hrát za Baník… buď to bude hrát jinak, nebo hrát nebude vůbec.“ Přidal, že si klidně vezme mladé hráče, pokud ti zkušenější nenabídnou víc.
Tahle linka není póza. Skuhravý ji drží konzistentně, od prvního rozhovoru po jmenování přes přípravu až po ligový provoz. Jenže právě ta konzistence odhaluje problém: trenér opakuje totéž, protože se zatím příliš nezměnilo to, co kritizuje.
Šest bodů a deváté místo
Po čtyřech odehraných kolech má Baník šest bodů a v tabulce Chance Ligy mu patří deváté místo. Artis Brno, nedělní soupeř, je třináctý s jediným bodem. Výhra nad takovým protivníkem není důkaz obratu, je to minimum, které se od Baníku čeká.
Kontext dělá čísla ještě méně uklidňujícími:
- Domácí výhra přišla až na čtvrtý pokus.
- Michal Frydrych odehrál jen první poločas a musel střídat; diagnóza ani délka absence zatím nejsou známy.
- Skuhravý sám pozápasový výkon přirovnal k úrovni, na kterou Baník nemá právo klesnout.
Bodově je to udržitelné. Herně je to stále neuklidněné. A právě tady se láme rozdíl mezi tím, co trenér říká, a tím, co tým ukazuje.
Deka z minulé sezony
Skuhravý po svém příchodu v červnu otevřeně řekl, že loňská záchranářská sezona „nebyla náhodná“. Nepřebíral zdravé mužstvo s jedním kosmetickým problémem, ale tým, který si nese hlubší psychický i herní dluh. Jarní scény z Ostravy to potvrzují: fanoušci vynechávali hymnu, skandovali „My chceme Baník!“ a hráči po slabých výkonech chodili před kotel na vysvětlování.
Klub na nervozitu reagoval ještě před startem sezony, koncem července otevřel fanouškovské fórum „Z první řady“, kde se přes hodinu a půl řešily posily, kádr i koncepce. Tlak fanoušků je reálný a trpělivost po loňsku kratší, než by byla u stabilizovaného klubu.
Skuhravý to ví. V jednom z prvních rozhovorů po jmenování prohlásil, že v profesionálním sportu to funguje jednoduše: když to nepůjde, klub ho vyhodí. Přivezl do Ostravy celou rodinu, i to měl být signál, že nejde o přestupní stanici, ale o projekt. Projekt ale potřebuje víc než signály.
Co Baník skutečně potřebuje
Skuhravý po zápase s Artisem pojmenoval tři věci, které týmu chybí: odvaha, kvalita a stabilní způsob hry, který nebude stát jen na urvaných bodech. Není to trenérská fráze, je to přesný popis stavu, kdy mužstvo sbírá výsledky z nutnosti, ne z přesvědčení.
Podle nás je klíčové, kdy se Skuhravého důraz na odvahu a kvalitu skutečně propíše do souvislé hry. Zatím je jeho rukopis slyšet výrazněji na tiskovce než vidět na hřišti. Čtyři kola jsou málo na verdikt, ale dost na to, aby bylo jasné, že mentální brzda z minulé sezony se automaticky nepřetrhla novým ročníkem. Část mužstva jako by stále hrála se staženou ruční brzdou, body padají, ale motor se nezatěžuje naplno.
Skuhravý opakovaně zdůrazňuje, že je připraven sáhnout po mladých hráčích bez ohledu na status či smlouvu. Systémová výhrůžka visí nad celým kádrem, ne nad jedním jménem. Otázka zní, jestli ji trenér brzy promění v čin, a jestli to bude stačit.
Víc než hlášky
Ostrava má trenéra, který umí pojmenovat problém nahlas a bez příkras. To je v české lize vzácnější, než by se zdálo. Jenže pojmenovat problém a vyřešit ho jsou dvě různé disciplíny. Skuhravý zatím exceluje v té první. Sezona je dlouhá a šest bodů ze čtyř kol není krize, ale příští tiskovka, na které trenér řekne, že je s hrou spokojený, bude pro Baník cennější než jakýkoli bonmot.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl