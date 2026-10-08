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Kotek ve Zrádcích přišel se změnou pravidel. Dáša s Kryštofem se pak přeli o dalšího na řadě

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Dennívýzva
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Čtvrtý díl třetí řady pořadu Zrádci zařadil kulatý stůl ještě před misi, vyřadil další věrnou hráčku, při úkolu na hřbitově zachránil Domi a otevřel spor zrádců.
Zrádci 4. epizoda

Zrádci 4. epizoda

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:40

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