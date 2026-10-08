Kotek ve Zrádcích přišel se změnou pravidel. Dáša s Kryštofem se pak přeli o dalšího na řadě

Zrádci 4. epizoda, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 4. epizoda, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 4. epizoda, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 4. epizoda, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 4. epizoda, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 4. epizoda, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 4. epizoda, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 4. epizoda, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 4. epizoda, FOTO: distr. FTV Prima
Čtvrtý díl třetí řady reality show Zrádci postavil hráče na hradě Křivoklát před změnu pravidel, když hradní pán Vojtěch Kotek vyhlásil kulatý stůl ještě před plněním mise. Soutěžící před hlasováním odložili některé lži, u stolu pak po obvinění z manipulace skončila Anastázie. Úkol na hřbitově zachránil jen Domi a zrádci se neshodli na další oběti. Hradní pán zařadil kulatý stůl ještě před misi
Rozuzlení ze závěru
přišlo u snídaně, kde vyšlo najevo složení seznamu smrti. Ocitli se na něm koučka Anastázie, vědec David, profesorka Domi, advokát Štefan a Lukáš, jenž vystupoval jako stavař. Jména vyvolala dohady, zda mezi pěticí figurují i zrádci. Kotek v roli hradního pána vzápětí oznámil, že kulatý stůl proběhne před misí. třetí epizody
Času na pátrání bylo málo, a tak vyjednavač Adam vyzval ostatní, aby odložili lži a začali s čistým stolem. Lukáš přiznal, že místo stavařiny pracuje jako kouč pro ženy. Štefan zase potvrdil, že se social media manažerem Barnabášem tvoří pár. Štefanovi se ulevilo, Barnabáš ale chtěl vztah zřejmě dál tajit, přestože je po předchozím večeru konfrontovala novinářka Zdíša.
Hlasování u kulatého stolu ukončilo hru pro Anastázii
Debata u stolu se vrátila k plačtivému zhroucení Felix z předchozího večera, které Barnabáš popsal jako chování zrádce, jenž hru nezvládá. Spisovatelka Dáša se pak pustila do Anastázie a nařkla ji z manipulace. Jaderná fyzička Nika ji obvinila, že ostatní citově vydírá už od bitky v kontejnerech. Anastázie se bránila tím, že je pouze sama sebou.
„Znovu vám opakuji, že je to zástěrka lovu. Budete hrozně zklamaní,“ řekla Anastázie v dílu. Felix dostala šest hlasů, nejvíce jich však nasbírala Anastázie a zamířila do vyhnanství. Při odchodu doplnila, že pracuje jako sestra v paliativní léčbě, psycholožka a koučka. „Myslela jsem si, že jste daleko chytřejší. Protože jsem věrná,“ řekla při odchodu.
V pořadu Poslední zrada s moderátorkou Sarah Horákovou uvedla, že se do ní někteří pustili agresivně a osobně, a po návratu z toxického prostředí pocítila úlevu. Zklamání u ní prý vystřídala satisfakce po zjištění jmen zrádců.
„Dášu jsem podezřívala, dokonce jsem o ní nahlas mluvila. A hlavou mi vrtala i Annelie. Jen Kryštof mi, přiznám se, unikl. On to s holkama umí, má prostě ty oči, které mě zmátly,“ řekla Anastázie. Potenciál má podle ní ze zrádců jen Annelie, z věrných by výhru přála Mây a Domi. Úkol se skládačkou na hřbitově zachránil pouze Domi
Kápisté po hlasování odvedli zbylou čtveřici ze seznamu smrti s pytlem přes hlavu. Ostatní se s nimi setkali až na misi, kde odsouzenci čekali spoutaní v klecích na dřevěných hranicích. Každý si zvolil tři spoluhráče, kteří za něj skládali skládačku z kusů zakopaných na hřbitově a odlišených jen barvami.
Počet hráčů nevycházel, takže Dáša s lovcem pašeráků Tomášem zůstali mimo hru. Dáša se zklamáním málem rozplakala, z čehož Tomáš usoudil, že je mimořádně věrná, a nenapadlo ho uvažovat o její roli zrádkyně. Ostatní vybojovali do banku 140 tisíc korun a osvobodili Domi. Tým Davida měl sice skládačku první, udělal v ní však chybu a naděje na záchranu padla.
Spor zrádců o výběr další oběti zůstal otevřený
O tom, kdo ze zbylé trojice mužů ze seznamu smrti skončí, rozhodovali zrádci. Mezi Dášou a Kryštofem se strhla pře, zda vyřadit Davida, Štefana, nebo Lukáše. Dáša lobovala za konec Davida, čímž by ve hře zůstal Lukáš. Kryštof prosazoval Lukášovo zavraždění z obavy, že ho podezřívavý kouč prohlédne. Lukáš byl totiž u toho, když zrádci veřejně řešili gambit. Přesně proto ho chtěla Dáša udržet ve hře, aby věrní konečně našli zrádce.
Čtvrtý díl třetí řady reality show Zrádci uvedla platforma prima+ v předpremiéře ve středu 7. října večer, televize Prima ho odvysílá v neděli 11. října.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (FTV Prima, Zrádci s03e04).