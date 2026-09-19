Kotek, Hádek a údajně Mádl. Tereza Ramba prošla rukama tří slavných herců, osudového muže ale našla úplně jinde

Když se v českém filmu řekne Tereza Ramba, vybaví se talentovaná herečka, která od svých osmnácti randila před očima celé země.
Vojtěch Kotek, Kryštof Hádek, Jiří Mádl, tři jména, která se k ní lepí jako titulky bulvárních portálů. Jenže pravda má jinou strukturu. Dva z těch vztahů skutečně existovaly. Třetí je legenda, kterou živila blízkost a společné filmy. A muž, se kterým Tereza nakonec postavila rodinu, nepřišel z konkurzu ani z natáčení. Přišel z přechodu pro chodce. Dva vztahy a jedna mediální fikce
Posloupnost je jasná a Tereza ji sama popsala už v roce 2011 pro
Novinky. Vojtěch Kotek byl první velká láska, bylo jí osmnáct, jemu podobně, oba na vlně popularity po Rafťácích. Vztah trval zhruba dva roky a probíhal pod obrovským tlakem veřejného zájmu, který ani jeden z nich v tom věku neuměl filtrovat. Kotek sám později vzpomínal, že šlo o intenzivní první partnerství, jaké člověk zažije jednou.
Po Kotkovi přišel Kryštof Hádek. Druhý vážný vztah, tentokrát
o něco delší (necelé tři roky), zasazený do éry Bobulí a prvních velkých filmových rolí. Tereza se tehdy k detailům záměrně nevyjadřovala. Poučená bulvárem z předchozího vztahu, držela soukromí pevněji.
A pak je tu
Jiří Mádl. Nejbližší kamarád, opakovaný herecký partner, člověk, se kterým Tereza natočila Deníček moderního fotra i další projekty. Média jim románek přisoudila v době, kdy běžela pohádka Peklo s princeznou, Tereza byla přitom ve Vietnamu a po návratu z toho s Mádlem dělali legraci. V červenci 2024 to Mádl sám uzavřel jednoznačně: Tři jména, ale jen dvě patří do kategorie partnerských vztahů. Třetí je příběh o tom, jak těžko se v malém českém filmovém rybníčku udržuje přátelství bez toho, aby ho někdo přečetl jako románek. „Nikdy jsme spolu nechodili.“ Zmrzlina na přechodu
Matyáš Ramba není herec. Je akrobat, tanečník a choreograf, bývalý vrcholový sportovní gymnasta a zakládající člen souboru Losers Cirque Company. Spolupracuje s
Národním divadlem, pohybuje se na pomezí nového cirkusu a taneční scény. Člověk z performativního umění, ale z úplně jiné branže než filmový herec. S Terezou se poprvé potkali přes herečku Elišku Křenkovou. Známost zůstávala povrchní, dokud nepřišel ten přechod pro chodce, náhodné setkání v Praze, pozvání na mangovou zmrzlinu. Z jedné zmrzliny vyrostl vztah, ze vztahu manželství a dvě děti.
Proč zrovna on? Tereza to popsala bez příkras:
Po letech ve vztazích s herci, kde se profesní a osobní život prolínaly na každém natáčení, festivalu a premiéře, přišel někdo, kdo nesoutěžil o stejné role, nežil ve stejném mediálním provozu a nepotřeboval sdílet reflektor. Podle nás právě tohle, absence profesní konkurence uvnitř vztahu, je klíč, který z Matyáše dělá v Terezině vyprávění „osudového muže“. „Je z jiného oboru a naučil mě, že můžu být prostě a obyčejně v klidu.“ Zdroj fotografie: Nextfoto Jak funguje rodina dvou umělců
Romantická legenda je hezká, ale stabilitu vztahu nedrží zmrzlina. Drží ji logistika. A manželé Rambovi ji mají propracovanou do detailu, který by záviděl leckterý projektový manažer.
Rodinné rozpočty: Matyáš v rozhovoru pro Heroine popsal systém, v němž si společně říkají, kdo vezme který projekt, podle času, smyslu i peněz. Střídání péče: Žádný automatický předpoklad, že hlavní pečující bude žena. Předávají si děti „ve dveřích divadel a v karavanech“, jak to Tereza popsala. Koncentrace práce: Za dva roky po narození syna natáčela Tereza dohromady čtrnáct dní. Bere maximálně jeden větší projekt ročně a s producenty vyjednává, aby natáčecí dny šlo naskládat do bloků. Síť podpory: Pomáhají obě babičky. Model není „zvládáme všechno sami“, ale vědomě vystavěná struktura, která umožňuje oběma tvořit.
Matyáš přiznává, že občas slýchá stereotypní poznámky, že by měl pracovat a péči nechat na manželce. Reaguje na to pragmaticky: je rád, že jí může vyjít vstříc, a jeho vlastní kariéra tím nezaniká.
České filmové prostředí je malé
Jedna věc dělá příběh Terezy Ramby specificky českým: se všemi třemi herci se profesně potkává dodnes. S Kotkem hráli ve Vlastnících,
v Betlémském světle i v pohádce O vánoční hvězdě. S Hádkem se znovu sešli v minisérii Monyová na Nově. S Mádlem natočila Deníček moderního fotra. V zemi s jedním filmovým průmyslem o velikosti většího města se bývalým partnerům a starým kamarádům nevyhnete, a ani nemusíte.
O Kotkovi Tereza v roce 2022 řekla, že jsou ze sebe „skvělí parťáci“ a že se znají „do morku kostí“. U Hádka chybí podobně otevřený komentář, ale fakta mluví jasně: spolupráce pokračuje bez viditelných třenic. A Mádl? Ten zůstává tím, čím vždycky byl. Nejlepší kamarád, ne bývalý partner.
Máma, která občas hraje
Tereza Ramba dnes o sobě říká „jsem hlavně máma“. Není to fráze, je za tím radikální přestavba pracovního života. Vědomě odkládá vlastní psaní a další ambice ve prospěch času s dětmi.
Po psychicky náročných rolích si buduje rituály, aby se vracela domů „čistá“. Změna není jen emoční. Je organizační, logistická, vyjednaná s producenty i s manželem.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová