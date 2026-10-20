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Kostní moučka, hořčice a popel: tři přísady za pár korun, po kterých maliny rodí 60 kg ročně. Smíchejte je a rozsypte v září

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Pokud se již teď těšíte, až si příští rok budete pochutnávat na voňavých a sladkých malinách, věnujte keřům dostatek pozornosti už teď na podzim.
Kostní moučka, hořčice a popel: tři přísady za pár korun, po kterých maliny rodí 60 kg ročně. Smíchejte je a rozsypte v září

Kostní moučka, hořčice a popel: tři přísady za pár korun, po kterých maliny rodí 60 kg ročně. Smíchejte je a rozsypte v září

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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