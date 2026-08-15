Kosti na cucky a z placu rovnou na sál: Při natáčení československého bijáku se herci doslova zmasakrovali

Jackuliak v duchu názvu filmu opravdu zabojoval. Ačkoli mu lékaři diagnostikovali tříštivou zlomeninu ruky, ke které dochází při velmi silném nárazu, kdy se kost nerozlomí vejpůl, ale rozpadne na více částí a léčba obvykle zabere několik měsíců, herec, jenž ztvárnil obávaného bijce Kardose, byl dva dny po operaci zpátky před kamerou.
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„Netočili jsme film o poezii, ale o kontaktních sportech, takže se dalo předpokládat, že se něco stane. Každý z herců, který měl sportovní sekvence, boxoval nebo bojoval, měl nějaké zdravotní problémy a skončil v nemocnici. To ale k tomuhle sportu patří,“ řekl režisér Vojtěch Frič.
Mluví přitom z vlastní zkušenosti.
Boxovat začal ještě před samotným vznikem filmu a při jeho přípravě si vyzkoušel všechny disciplíny, které jsou součástí MMA i jak bolí zlomená žebra nebo zlomený nos. Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Jackuliak dotočil scénu s tříštivou zlomeninou ruky
Nejbolestivější zranění utrpěl
Ján Jackuliak, který ztvárnil Hoffova protivníka Kardose. Kvůli roli absolvoval více než rok intenzivních tréninků, a aby ve filmu působil jako obávaný MMA bojovník, prošel také radikální fyzickou proměnou.
„Očekával jsem, že budu natáčet s kaskadéry, ale přišli skuteční zápasníci MMA, kteří si mysleli, že jdeme doopravdy trénovat, a tak to i vypadalo – byli tvrdí jako skála. Nevěděli, že mi mají některé věci jen naznačit, jak to bývá u kaskadérských scén, takže se mnou normálně nacvičovali hody. Pro mě to ale byla skvělá zkušenost,“ pochvaloval si Jackuliak.
Jednu z nejnáročnějších scén odehrál s Milanem Ondríkem, se kterým se dobře znají i mimo kamery. Sedmiminutový finální souboj Hoffa a Kardose se natáčel dva týdny, předcházela mu však více než půlroční dřina a zkoušky bojové choreografie.
„Jsem rád, že jsme oba bojovné povahy, takže zkoušky byly o dost náročnější. O to zajímavěji to ale ve filmu vypadá, protože to mezi námi opravdu jiskří,“ uvedl Milan Ondrík.
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Právě při klíčovém střetu mezi Hoffem a Kardosem došlo i na skutečné lámání kostí.
„Dostal jsem ránu v krytu přesně do místa, kde jsem cítil, že se něco stalo. Okamžitě přišla strašná bolest, ale nejdřív jsem si myslel, že mi Milan trefil jen nějaký nerv. Až potom se ukázalo, že jde o zlomeninu,“ popsal Jackuliak moment, kdy se mu zatmělo před očima.
Navzdory tomu obraz dotočil, čímž na poraněnou ruku vytvořil další zátěž. V místě původní únavové zlomeniny tak došlo k tříštivé zlomenině, která si vyžádala operaci ještě ten večer.
Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm Vacula přibral před natáčením 15 kilo a skončil na rentgenu
Perné chvíle zažil i
Adam Vacula, který kvůli roli zápasníka Jirky nejprve nabral patnáct kilo, z velké části ve svalové hmotě, a následně musel projít shazováním přebytečného tuku, aby se dostal do zápasnické formy. I on navíc čelil zraněním. Po natáčení jedné z akčních scén skončil na rentgenu s podezřením na poraněná žebra a při namáhavém tréninku ho trápily také bolesti kolene a ramena.
„Náročnější než samotné hraní byla fyzická příprava. S ní přišla i určitá zranění. Odneslo to koleno i rameno, ale člověk s tím u takového filmu musí počítat,“ dodal Adam Vacula. Zraněné koleno vyústilo v bolesti zad
Ani protagonistovi Hoffa Milanu Ondríkovi se zranění nevyhnula. Při běžeckých scénách si poranil koleno. Aby mohl pokračovat, absolvoval obstřiky a koleno dlouhodobě odlehčoval. To ale způsobilo další komplikace – přetížená záda, jejichž bolesti ho provázely až do konce natáčení.
„Byly dny, kdy jsem ráno nemohl vstát a cítil jsem svaly, o kterých jsem ani nevěděl, že je mám. Ale nikomu jsem o tom neřekl, aby se ke mně nechovali opatrně. To se do tohohle filmu nehodí,“ prozradil Milan Ondrík, který aktuálně patří k nejobsazovanějším česko-slovenským hercům. Herci se připravovali jako skuteční bojovníci
Právě díky několikaměsíčním přípravám před natáčením i nasazení všech představitelů hlavních rolí působí bojové scény ve snímku
Bojovník mimořádně autenticky. Herci se neučili jen choreografie, ale trénovali s profesionálními trenéry, spárovali se skutečnými MMA zápasníky a učili se fungovat jako opravdoví bojovníci. Ve filmu se navíc objeví i hvězdy domácí bojové scény včetně Jiřího Procházky, Karlose Vémoly, Davida Kozmy, Kelvina Soquessy nebo Fabiany Bytyqi Richter. Foto: Bontonfilm Foto: Bontonfilm O čem je sportovní drama Bojovník?
Film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a
Tomáše Dianišky vypráví příběh bývalého boxerského šampiona Pavla „Hoffa“ Hoffmeistera ( Milan Ondrík), který dostane nečekanou šanci vrátit se zpět do světa vrcholových zápasů – tentokrát v MMA. Nejde ale jen o profesní comeback. Hoff bojuje především o svou rodinu a možnost napravit chyby, které ho připravily o všechno, na čem mu kdysi záleželo.
Snímek byl v sekci Zvláštní uvedení uveden i na letošním
filmovém festivalu v Karlových Varech. Diváky zatím ale příliš neoslovil. Na ČSFD má Bojovník jen průměrné hodnocení 53 %.
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Kromě zmíněných herců si v tomto
sportovním filmu zahráli také Hana Vagnerová, Eliška Balzerová, Martin Finger, Ema Businská, Mia Bankó, Pavel Rímský, Jaroslav Plesl, Kryštof Hádek, David Matásek a řada osobností bojových sportů.
Česko-slovenské sportovní drama Bojovník má v českých kinech premiéru 13. srpna.
Zdroje: Bontonfilm, ČSFD