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Kosti na cucky a z placu rovnou na sál: Při natáčení československého bijáku se herci doslova zmasakrovali

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Natáčení filmu Bojovník nebylo jen hereckou výzvou. Roční příprava, tréninky se šampiony MMA, jako jsou Jiří Procházka, David Kozma nebo Karlos Vémola, a bojové scény před kamerou si vybraly svou daň. Se zraněními se přitom potýkali nejen představitel hlavní role Hoffa Milan Ondrík a jeho kolega Ada
Kosti na cucky a z placu rovnou na sál: Při natáčení československého bijáku se herci doslova zmasakrovali

Kosti na cucky a z placu rovnou na sál: Při natáčení československého bijáku se herci doslova zmasakrovali

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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