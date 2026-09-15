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Kostelník volal o pomoc: polonahý muž na pervitinu děsil věřící v Olomouci

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Nepříjemný incident řešila městská policie v úvodu týdne u katedrály svatého Václava v Olomouci. Podle oznámení měl pobíhající polonahý muž děsit věřící u nejvýznamnějšího olomouckého chrámu. Strážníci na místo přivolali i státní policii a záchrannou službu.
Kostelník volal o pomoc: polonahý muž na pervitinu děsil věřící v Olomouci

Kostelník volal o pomoc: polonahý muž na pervitinu děsil věřící v Olomouci

Zdroj: Olomoucký kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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