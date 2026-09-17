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Košlák: Zaniklá vesnice. Pokud ji navštívíte, nepoznáte, že tam někdy něco stálo

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Dennívýzva
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Je až smutné, kolik obydlí každým rokem mizí. O to horší to je, když zmizí celá vesnice, a to téměř beze stopy. Domky v Košláku ani samotnou vesnici již neuvidíte. Zbyl pouze mech na starých zdech z kamenů. Co o této dávné minulosti víme?
Košlák: Zaniklá vesnice. Pokud ji navštívíte, nepoznáte, že tam někdy něco stálo

Košlák: Zaniklá vesnice. Pokud ji navštívíte, nepoznáte, že tam někdy něco stálo

Zdroj: YuliyaKirayonakBO / Depositphotos
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