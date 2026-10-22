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Kosatky natočeny, jak naráží do měsíčníka tak silně, až exploduje. Za koordinovaným úderem stojí technika, kterou vědci dosud nepopsali

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29. července 2024, nad podmořskou horou jihozápadně od San José del Cabo v Baja California Sur. Kathryn Ayres, mořská bioložka s kamerou GoPro Hero 10 připevněnou k potápěčské masce, sleduje skupinu pěti kosatek: tři dospělé samice, jednoho samce a juvenila. Jedna ze samic drží v tlamě mrtvého ostrochvostého měsíčníka za clavus, ten výrazný kostěný výběžek na zádi těla.
Kosatky natočeny, jak naráží do měsíčníka tak silně, až exploduje. Za koordinovaným úderem stojí technika, kterou vědci dosud nepopsali

Kosatky natočeny, jak naráží do měsíčníka tak silně, až exploduje. Za koordinovaným úderem stojí technika, kterou vědci dosud nepopsali

Zdroj: Foto: Public Domain Pictures
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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