Kosatky natočeny, jak naráží do měsíčníka tak silně, až exploduje. Za koordinovaným úderem stojí technika, kterou vědci dosud nepopsali

Samec se rozjíždí. Samice kořist v poslední vteřině pouští. Náraz je slyšitelný i pod vodou. Tkáň měsíčníka se rozpadá na desítky drobných fragmentů, které se rozptylují vodním sloupcem. Juvenil se okamžitě pouští do sběru kousků.
Drž, pusť, naraz: anatomie manévru „naraz a rozbij“
Studie publikovaná 23. července 2026 v časopise Frontiers in Ethology pojmenovává celou sekvenci termínem „ram-to-fragment“. Postup má čtyři fáze:
- Stabilizace – dospělá kosatka uchopí mrtvého měsíčníka za clavus, pevný úchopový bod na zadní části těla.
- Rozjezd – druhý dospělý jedinec se přibližuje vysokou rychlostí čelně ke kořisti.
- Uvolnění – držící kosatka kořist těsně před střetem pustí.
- Fragmentace – po nárazu se želatinózní, kolagenní tkáň měsíčníka rozpadá na množství menších částí rozptýlených ve vodě.
Autoři studie, tým vedený Kathryn Ayres, zdůrazňují, že celý proces probíhá až po usmrcení kořisti a odstranění vnitřností. Narážení zde slouží jako způsob porcování, nikoli usmrcování. Přesnou rychlost ani energii úderu studie neměří; pracuje s popisem „vysokorychlostní náraz“ a vizuálně doloženou fragmentací.
Dvě události, stejný scénář: proč jde o víc než náhodu
O třináct měsíců později, 7. září 2025, zachytil turistický operátor Héctor Franz kamerou DJI Osmo Action 5 prakticky totožnou scénu v kanálu u ostrova Cerralvo, zhruba 150 kilometrů severněji. Tentokrát šlo o tři dospělé samice a jedno mládě. Vzorec zůstal shodný: jedna samice stabilizovala měsíčníka, druhá provedla silový náraz, tělo se rozpadlo. Po fragmentaci se přidala třetí dospělá kosatka a mládě vytahovalo tkáň z hlavního trupu.
Dvě oddělené události, dvě odlišné lokality, dvě různé nahrávky, a identický postup. Zda šlo o tytéž jedince, autoři potvrdit nedokázali: chyběly dostatečně kvalitní záběry hřbetních ploutví a očních skvrn, které regionální výzkumníci běžně využívají k fotoidentifikaci. Obě varianty, tatáž skupina i nezávislé osvojení techniky, zůstávají otevřené.
Právě opakování vzorce ale posouvá pozorování z kategorie kuriozity do roviny systematického chování. Genomová studie publikovaná v Nature Communications už v roce 2016 prokázala, že ekologické specializace kosatek bývají kulturně přenášené a stabilní napříč generacemi. Technika „naraz a rozbij“ do tohoto rámce zapadá.
Proč zrovna měsíčník: stavba těla jako klíč k rozmetání
Ostrochvostý měsíčník dorůstá přes tři metry a může vážit stovky kilogramů. Jeho tělo pokrývá silná kožovitá vrstva a pod ní leží mohutná želatinózní kolagenní kapsule s vysokým podílem vody. Clavus, kostěný výběžek, který nahrazuje klasickou ocasní ploutev, vyčnívá jako přirozená rukojeť.
Podle autorů studie právě tato kombinace vytváří ideální podmínky pro fragmentaci nárazem. Pevný úchopový bod umožňuje stabilizaci, vodnatá kolagenní tkáň se při silovém střetu rozpadá snáze než svalovina běžných ryb. U jiných velkých měsíčníků, třeba měsíčníka velkého, kosatky historicky volily odlišné strategie: cílily na prsní ploutve, vytvářely otvor pro přístup k lipidově bohatým vnitřnostem, zasouvaly rypec do tělní dutiny. Žádná z těchto technik nevedla k tak rozsáhlému rozpadu tkáně.
Srovnání se nabízí i s jiným regionálním specialistou. V témže Kalifornském zálivu vědci v roce 2024 zdokumentovali, jak kosatky koordinovaně útočí na žraloka obrovského, největší rybu planety. Tam ale strategie vypadá jinak: opakované údery do pánevní a břišní oblasti, odkrvení, selektivní extrakce jater. Cílem je chirurgický přístup k nejhodnotnějšímu orgánu. U měsíčníka jde naopak o plošnou destrukci tkáně.
Mláďata u tabule: porcování jako rodičovská investice
V obou zaznamenaných událostech byl přítomen mladý jedinec, v prvním případě juvenil, ve druhém mládě. A v obou případech se mladší zvíře krmilo výsledkem fragmentace: buď sbíralo drobné kousky rozptýlené ve vodě, nebo vytahovalo tkáň z rozbitého trupu.
Autoři interpretují techniku „naraz a rozbij“ jako možnou formu usnadněného krmení: dospělí rozbijí tuhé tělo měsíčníka na části, které mladší jedinci zvládnou zpracovat. Starší rešerše interakcí kosatek s měsíčníky z roku 2023 ukazuje, že přítomnost dvojic dospělá samice a mládě u těchto scén bývá častá, a upozorňuje na potenciál kulturního přenosu loveckých dovedností.
Zda mláďata techniku aktivně napodobují, nebo se jí učí pouhým pozorováním, zatím prokázáno nebylo. Pozorovací učení, kdy mladý jedinec sleduje dospělé a postupně přejímá jejich postupy, je u kosatek obecně lépe podložené než cílená „výuka“. Každopádně přítomnost mláděte u obou událostí naznačuje, že fragmentace plní i sociální funkci přesahující pouhé nasycení.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková