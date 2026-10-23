Korpus stačí rozkrojit, naplnit tímto božským krémem a buchta je hotová – ideální rychlovka k odpolednímu kafíčku

Když se odpoledne ozve zvonek a vy ještě přemýšlíte, co nabídnout ke kávě, přijde na řadu buchta, která nemusí čekat na žádnou zvláštní příležitost. Buchta s nadýchaným citronovým krémem má vláčný sladký korpus, mezi kterým se ukrývá jemný krém se svěží citronovou chutí. Navrch přijde ještě lehká vrstva šlehačky s mascarpone a právě citron dodá celému moučníku příjemnou svěžest.
Citron má v cukrařině zvláštní místo. Jeho šťáva a kůra dokážou osvěžit sladké těsto, krémy i polevy a často stačí malé množství, aby se chuť celého dezertu změnila. Do evropské kuchyně se citron dostával postupně ze Středomoří a dnes už si bez něj neumíme představit řadu moučníků, nápojů ani dezertních krémů. V této buchtě není jen kvůli vůni. Jeho lehce nakyslá chuť pomáhá vyvážit sladký korpus i cukr ve šlehačkovém krému.
Samotný citronový krém má v kuchyni široké využití. Podobný typ krému můžete použít také do tartaletek, dortů, řezů nebo mezi vrstvy piškotu. Hodí se i tam, kde chcete sladký dezert trochu odlehčit výraznější ovocnou chutí. Tady se navíc spojí se šlehačkou a mascarpone, které citronovou svěžest zjemní a vytvoří krém příjemně hladký a lehký.
Na buchtě je příjemné i to, že ji můžete přizpůsobit tomu, co máte doma. Pokud nemáte mascarpone, dá se použít čerstvý smetanový sýr, který dodá krému o něco výraznější chuť. Citronovou vrstvu můžete také doplnit trochou jemně nastrouhané citronové kůry, případně část citronové šťávy nahradit pomerančovou, pokud chcete chuť méně výraznou. Nejlépe ale vynikne právě jednoduchá kombinace sladkého korpusu, citronového krému a jemné šlehačky.
Po vychlazení se jednotlivé vrstvy krásně spojí a buchta se dobře krájí na úhledné řezy. Hodí se ke kávě po nedělním obědě, na návštěvu i na obyčejné odpoledne, kdy máte chuť upéct něco sladkého, ale nechcete složitý dort.
Troubu předehřejte na 180 °C. Vejce vyšlehejte s cukrem a nastrouhanou citronovou kůrou do světlé pěny. Za stálého šlehání postupně přidejte olej, mléko a citronovou šťávu.
Mouku smíchejte s práškem do pečiva a po částech ji vmíchejte do tekuté směsi. Těsto promíchejte jen tolik, aby vznikla hladká hmota bez suchých míst. Plech vyložte pečicím papírem a těsto do něj rovnoměrně rozetřete. Korpus pečte v předehřáté troubě asi 35 minut. Hotový korpus nechte úplně vychladnout, aby se při krájení a plnění nepolámal.
Na citronový krém prošlehejte vejce s cukrem, vanilkovým cukrem, kukuřičným škrobem, mlékem a citronovou šťávou. Směs přelijte do hrnce a za stálého míchání ji na mírném ohni zahřívejte, dokud nezhoustne. Nakonec vmíchejte máslo, hotový krém přendejte do misky a zakryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu, aby se nevytvořil škraloup.
Smetanu vyšlehejte dotuha. Přidejte mascarpone a moučkový cukr a krátce prošlehejte, aby vznikl hladký krém. Vychladlý citronový krém postupně vmíchejte do šlehačkové směsi.
Vychladlý korpus podélně rozkrojte na 2 stejně velké části. Spodní část potřete citronovým krémem a přiklopte druhou částí korpusu. Povrch lehce posypte moučkovým cukrem a před krájením nechte buchtu vychladit.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová