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Korkové zátky nevyhazujte: ocení je venkovní i pokojové rostliny

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Dennívýzva
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Také patříte mezi milovníky dobrého vína? V takovém případě máte možná doma plný šuplík nebo krabici korkových zátek a chystáte se k jejich vyhození do popelnice. To rozhodně nedělejte. Dají se z nich totiž udělat nevšední dekorace a využít je lze i prakticky v zahradě nebo k pokojovým rostlinám.
Korkové zátky

Korkové zátky

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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