Kořeny a kameny z lesa dokážou proměnit nudný kout zahrady v místo, od kterého sousedé neodtrhnou oči

Kouzlo proměny podle nás spočívá v jednoduchém triku: levný přírodní materiál začne vypadat jako záměrný design ve chvíli, kdy dostane rytmus, výšky, světlý akcent a několik pevných dominant.
Rutárium a rokárium v jednom: proč světlé kořeny a bílý štěrk přitahují pohledy
Rokárium je kamenná kompozice se štěrkem, drenáží a rostlinami, kterým vyhovují skalnaté podmínky. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) ho popisuje jako způsob, jak vystavit menší rostliny, hlavně skalničky, v kamenném prostředí. Rutárium staví na pařezech, kořenech, naplaveném dřevě a suchých větvích. V Anglii má tradici od viktoriánské éry, za jeden z prvních známých příkladů se považuje zahrada Biddulph Grange.
Spojení obou stylů dává smysl. Kameny dodají stabilitu a dojem přirozeného terénu, kořeny přinesou sochařský tvar a osobitost. Bílý štěrk a oblázky pak oba světy sešijí dohromady.
Pozornost poutá hlavně kontrast. Bělavé dřevo a světlé kamínky vystupují z tmavého mulče, ze zeleně listů i z barev růží. Oko si navíc najde jeden až tři tvarově výrazné kusy, které připomínají postavy nebo abstraktní plastiky. Právě tyto dominanty dělají z hromádky přírodnin kompozici. Desítky náhodných klacků by stejný efekt utopily.
Kořeny z lesa i ze stavebnin: co si smíte odnést a kolik zaplatíte
Pro rutárium se hodí suché, tvarově zajímavé kusy: kořeny, samorosty, pařezy nebo větve s výraznou kresbou. Delší životnost slibují tvrdší dřeviny. Osika, topol a bříza se rozkládají rychleji, kdežto dřevo vyplavené u vody bývá odolnější.
V českém lese však platí jasná pravidla. Podle § 19 lesního zákona, jehož znění zveřejňuje
Ministerstvo zemědělství, smí kdokoli bez souhlasu vlastníka sbírat pro vlastní potřebu lesní plody a suchou klest ležící na zemi. Do lesa se přitom vstupuje na vlastní nebezpečí. Vyrývání kořenů, rozrušování půdního krytu nebo poškozování stromů a keřů naopak zákon v § 53 řadí mezi přestupky. Volně si tedy odnesete drobné suché větve, ideálně po větru nebo přirozeném opadu. U pařezů, kořenů a kamenů je třeba svolení majitele pozemku. Totéž platí pro oblázky z břehů řek a rybníků.
Legálních zdrojů je ovšem dost. Kořeny nabídnou arboristé, zahradnické firmy, vlastní pozemek po kácení nebo akvaristický sortiment. Oblázky a štěrk prodávají stavebniny, pískovny, kamenolomy a zahradní centra. Orientační ceny:
Materiál Orientační cena Malý dekorativní kořen 119 až 319 Kč Světlý kořen vinné révy, cca 50 cm 399 až 679 Kč Bílý dekorativní štěrk, pytel 25 kg 196 až 299 Kč Volně ložené ozdobné kamenivo cca 762 až 895 Kč/t
Spočítali jsme modelový kout o rozměrech 2 × 1 metr. Při vrstvě štěrku tři až pět centimetrů padne zhruba 90 až 150 kilogramů, tedy čtyři až šest pytlů. Jen za pytlovaný štěrk tak vydáte přibližně 800 až 1 800 Kč. Volně ložené kamenivo vyjde za tunu výrazně levněji, připočítat ale musíte dopravu a minimální odběr. Časově podle našeho odhadu stačí den na nákup či sběr a rozvržení, den na očištění a nátěr dřeva a půl až celý den na samotné založení.
Kámen zapuštěný do třetiny: pravidla, díky nimž skalka vypadá jako z přírody
Největší hrozba každé kořenové zahrady? Že bude připomínat sklad nalezenin. Proti tomu existuje několik osvědčených zásad, které shodně doporučují RHS i univerzitní poradenská služba Colorado State University.
Velké kusy jako první. Nejdřív usaďte hlavní kámen nebo kořen, teprve pak střední prvky. Štěrk, oblázky a dekorace přicházejí na řadu nakonec. Jeden druh kamene. Držte se jednoho geologického nebo barevného typu v různých velikostech. Pestrá směs působí nahodile. Zapuštění zhruba do třetiny. Kámen položený navrch vypadá jako dovezený, kdežto zapuštěný kus budí dojem, že z terénu vyrůstá. Ostatně i balvan v přírodě obvykle vystupuje ze země jen částí svého objemu. Jednotný směr vrstev. Pokud má kámen viditelné vrstvení, orientujte všechny kusy stejně a mírně je nakloňte dozadu. Volné mezery. Prostor mezi prvky nechává každou dominantu vyniknout.
Podrobný postup včetně přípravy podloží nabízí návod
RHS. Doporučuje pod kameny vyhloubit lůžko, podepřít je menšími kameny nebo cihlami a pro rokárium připravit zhruba 15 centimetrů hluboký základ z hrubé suti, kamene nebo drobného štěrku. Do horní vrstvy se pak vkládají substrátové kapsy pro výsadbu.
Na místě záleží. Klasické rokárium chce slunce, dobrou drenáž a žádné převislé stromy. Rutárium si naopak poradí i v polostínu pod korunami, u zdi či živého plotu, kde jiná výsadba živoří. Kout u růží proto unese oba přístupy najednou.
Proč kořen venku tmavne a jak mu udržet bělavý odstín
Bělavé dřevo je hlavní efekt celé úpravy a zároveň její nejzranitelnější část. Poradenská služba Oregon State University ve své publikaci
Wood Moisture Relationships vysvětluje, že dřevo je hygroskopické. Přijímá vlhkost ze vzduchu, bobtná a zase sesychá. Opakovaný cyklus vede k prasklinám, do kterých se dostává voda i nečistoty. UV záření mezitím rozkládá povrchovou vrstvu. Na narušeném povrchu se pak usazují mikroorganismy, hlavně plísně a houby, které dřevu dávají šedý až tmavý nádech.
Postup, jak světlý „zestárlý“ vzhled prodloužit:
Vyberte suchý, tvrdší a tvarově zajímavý kus. Odstraňte volnou kůru, měkké zbytky dřeva a případný hmyz, pomůže i omytí horkou vodou. Očistěte povrch kartáčem a nechte dřevo důkladně vyschnout. Přebruste vystouplé hrany, aby vynikla kresba. Naneste světlou průsvitnou lazuru nebo venkovní ochranný nátěr. Ideální je přípravek s UV ochranou, vodoodpudivou složkou a fungicidem. Každé jaro zkontrolujte praskliny a tmavá místa a nátěr obnovte.
Dřevo v zahradě časem každopádně změní barvu. Pravidelná péče však tento proces výrazně zpomalí. Bonusem je přínos pro přírody: rozkládající se dřevo poskytuje útočiště hmyzu, mechům, lišejníkům i houbám.
Jehličí, figurky a stabilita: detaily, které kout dotvoří
Jako jednotící podklad poslouží jehličnatý opad nebo borová kůra. Obavy o růže jsou zbytečné. Podle University of New Hampshire ani vrstva borového mulče silná pět až osm centimetrů měřitelně nezmění pH půdy. Jehličí navíc drží vlhkost, potlačuje plevel a stabilizuje teplotu půdy. Ke kmínkům růží ho ale nepřihrnujte, aby spodní část keře mohla větrat.
Figurky volte těžší a mrazuvzdorné: keramiku, kámen, beton nebo kov. Vysoké kusy nestavějte jen na volný štěrk, potřebují pevné lůžko. Světlý štěrk se časem zašpiní spadem a zeminou, proto se pod něj vyplatí položit geotextilii nebo jinou propustnou separační vrstvu. Údržbu podceňovat nelze. Colorado State University upozorňuje, že plevel bývá u skalek hlavní potíží, a kout by proto neměl přerůst kapacitu svého majitele.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková