Koření za pár korun z každé kuchyně drží slimáky od záhonů. Kdo ho nasype správně, nemusí obnovovat ani po dešti

Červenec 2020, pokusná plocha zahradnického odborníka Josefa Schlagheckena. Vedle sebe dvě skupiny rostlin, jedny obkroužené silnou obrubou z mleté skořice, druhé bez jakékoli ochrany. Kontrolní sazenice aksamitníku byly po třech dnech viditelně ohryzané. Chráněné exempláře zůstaly nedotčené. Teprve kolem desátého dne se první slimák protáhl i přes skořicový val.
Proč cinnamaldehyd slimáky spolehlivě odrazuje
Za odpudivým efektem stojí dvojí mechanismus. Zaprvé chemický: hlavní vonná složka skořice, cinnamaldehyd, vykazuje u plžů repelentní i přímo toxické vlastnosti. Potvrzuje to
University of Florida IFAS, která v přehledu metod boje se suchozemskými slimáky uvádí, že skořicový olej při přímém kontaktu způsobuje rychlou mortalitu a po expozici výrazně omezuje žír. Americká agentura EPA vede cinnamaldehyd jako biorepelent a identifikuje ho jako dominantní složku skořicové kůry.
Zadruhé fyzický: suchý prášek na povrchu půdy vytváří pro slimáky krajně nepříjemnou překážku. Jejich měkké tělo ztrácí na vysušujícím podkladu sliz a pohyb se stává bolestivým. Německé Spolkové informační centrum pro zemědělství (BZL) řadí suché, hrubé pásy mezi osvědčené bariérové prostředky, ovšem s výhradou, že po srážkách ztrácejí účinnost a vyžadují obnovu.
Jak správně nasypat skořicový pás kolem záhonu
Klíč k úspěchu spočívá v jediném slově: souvislost. Jakákoli mezera v kruhu znamená otevřenou bránu.
Šířka pásu: Sekundární návody doporučují minimálně pět centimetrů. Schlagheckenův pokus pracoval s „výraznou obrubou“ bez přesné gramáže. Tvar: Uzavřený kruh kolem jednotlivé rostliny nebo nepřerušená linie podél menšího záhonu. Čím kratší obvod, tím snazší údržba. Před uzavřením vysbírat: BZL výslovně upozorňuje, že uvnitř bariéry je nutné nejdřív odstranit přítomné plzáky. Jinak obruba chrání jen před příchozími zvenčí. Směs s kamennou moučkou: Rozšířený zahradnický tip radí smíchat skořici s kamennou moučkou v poměru 1 : 1, aby prášek lépe držel na místě. Primární pokus tuto variantu netestoval, jde tedy o sekundární doporučení.
Podle našeho přepočtu (vycházíme z údaje USDA, že jedna čajová lžička mleté skořice váží 2,6 gramu) spotřebuje pěticentimetrový pás přibližně 26 až 53 gramů na běžný metr v závislosti na tloušťce vrstvy. Záhon o rozměrech 1 × 2 metry s obvodem šest metrů tak pohltí zhruba 160 až 320 gramů na jednu aplikaci.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kolik stojí skořicová ochrana v českých obchodech
Malá kuchyňská balení vycházejí pro zahradu draho. Vitana 23 g na Košíku stojí necelých 19 korun, Koření od Antonína 35 g na Rohlíku přijde na téměř 65 korun. Kilogram skořice by z těchto sáčků vyšel na stovky korun. Výrazně rozumnější volbou je kilové balení; Heureka u produktu ProfiKoření uvádí cenu 159 korun za kilogram. Kamennou moučku pořídíte na e-shopu Moje biozahrada za 85 korun za kilogram, křemičitý písek v OBI za 229 korun za 25kilový pytel.
Při spotřebě kolem 200 gramů na aplikaci a nutnosti obnovovat po každém dešti se náklady na celou sezonu vyšplhají na několik set korun. Schlaghecken sám poznamenal, že kvůli značné spotřebě koření se metoda nehodí pro profesionální zelinářství. Pro pár záhonů na zahrádce ale zůstává cenově přijatelná.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák