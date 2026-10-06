Koření v historii: Jak exotická chuť, za kterou se platilo ve zlatě, změnila svět

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Koření v historii: Jak exotická chuť, za kterou se platilo ve zlatě, změnila světPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dnes nám přijde zcela normální zajít do obchodu a koupit si prakticky jakékoliv koření. V minulosti však bylo pro mnoho lidí finančně nedosažitelné. Díky koření vznikaly ve středověku nové obchodní trasy, čímž se v podstatě odstartovala globalizace.
Koření v historii: Jak exotická chuť, za kterou se platilo ve zlatě, změnila světZdroj: Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 06.10.2026 13:30
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