Kořeněný hruškový závin s karamelem, skořicí a kakaovým těstem: Šťavnatý podzimní moučník

Když se venku ochladí a v míse zůstane pár pevných hrušek, často z nich u nás vznikne tenhle závin. Kořeněný hruškový závin s karamelem je podzimní klasika, ke které se vracím bez velkého přemýšlení. Voní skořicí, není přeplácaný a kakaové těsto mu dá trochu slavnostnější vzhled než běžnému jablečnému závinu. Nejlepší je na něm spojení šťavnatých hrušek a hustšího karamelu, který náplň nepromáčí, ale spíš ji pěkně spojí.
Nové recepty zkouším ráda, doma ale vydrží jen ty, ke kterým se má smysl vracet. Tenhle mezi ně zapadl docela rychle. Dá se upéct i ve chvíli, kdy člověk nechce strávit půl dne v kuchyni, a přitom výsledek
nepůsobí obyčejně. Podstatné jsou hlavně hrušky. Měly by být zralé, ale pořád pevné. Přezrálé kusy pustí hodně šťávy a těsto pak při pečení zbytečně trpí.
Můj tip z praxe: Karamelu dejte čas, ať opravdu vychladne a zhoustne. Když je ještě řídký, při rolování se tlačí ven a těsto se umaže dřív, než závin dostanete na plech. Hustší karamel je mnohem poslušnější. Recept na kořeněný hruškový závin s karamelem
Doba přípravy: zhruba 30 minut + 30 minut odpočinek těsta Doba pečení: asi 30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: přibližně 8 porcí Ingredience pro přípravu Těsto 250 g hladké mouky 10 g kakaa 2 g mleté skořice 2 g soli 25 g rozpuštěného másla 120 ml vody Karamel 100 g cukru krupice 120 ml smetany ke šlehání 33 % 4 g mleté skořice Náplň a dokončení 800 g vyjadřincovaných hrušek 50 g cukru krupice na posypání Postup přípravy hruškového závinu s karamelem a skořicí
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku, kakao, skořici a sůl. Krátce promíchejte, aby se kakao i koření rozptýlily v mouce a nedělaly v těstě tmavé skvrny.
2. Přilijte
vodu a potom rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké, pružné těsto, které se nelepí na ruce. Když bude potřeba, přidejte trochu mouky, ale opatrně. Příliš podsypané těsto ztvrdne.
3. Těsto několikrát rázně hoďte o pracovní plochu. Vypadá to trochu starosvětsky, jenže to pomáhá. Těsto se zbaví vzduchových bublin, lépe se zatáhne a při další práci se tolik nelepí.
4. Hotové těsto dejte na talíř, zakryjte fólií nebo miskou a nechte při pokojové teplotě odpočívat asi
30 minut. Po odpočinku se bude líp válet a nebude se pořád stahovat zpátky. Mezitím si připravte karamel
5. Do většího hrnce nasypte
cukr krupici a na mírném ohni ho zahřívejte. Občas promíchejte, dokud nevznikne světlý karamel. Nenechávejte ho zbytečně tmavnout, mohl by být nahořklý.
Štrúdl v odlehčeném podání překvapí tím, jak málo stačí, aby zůstal křehký, voňavý a příjemně šťavnatý
6. Jakmile je karamel hotový, velmi opatrně k němu ve
dvou až třech dávkách přilévejte vařící smetanu. Bude to prskat a bublat, takže žádný spěch. Nakonec vmíchejte mletou skořici a karamel nechte vychladnout.
7.
Hrušky oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na tenčí plátky. Jsou-li hodně šťavnaté, nechte je chvíli okapat. U pevnějších hrušek se mi osvědčily plátky spíš než kostky, protože závin se pak stáčí klidněji.
8. Odpočinuté těsto rozválejte na pomoučněné ploše na obdélník velký přibližně
40 × 30 cm. Dejte si pozor hlavně na okraje, často zůstávají silnější než střed. Když jsou tenčí a rovnoměrné, závin se propeče líp.
9. Na těsto rozložte připravené
hrušky a přelijte je vychladlým, už hustším karamelem. Po stranách nechte volný pruh těsta, ať se dá závin dobře uzavřít a náplň neutíká hned při prvním otočení.
10. Boční strany přehněte směrem dovnitř a závin opatrně srolujte jako roládu. Přesuňte ho na plech vyložený pečicím papírem, spojem dolů.
11. Povrch potřete
vlažnou vodou a posypte cukrem krupice. Po upečení bude závin lehce lesklý a nahoře se vytvoří jemná křupavá vrstvička.
12. Pečte v troubě vyhřáté na
180 °C asi 30 minut, dokud nebude povrch pevný a lehce zezlátnutý. Po vytažení nechte závin chvíli stát. Podávejte ho vlažný nebo vychladlý, samotný, případně s kopečkem zakysané smetany. V chladu vydrží do druhého dne. Foto: Tom Page – Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, Hruškový závin Ještě pár rad na závěr ke kořeněnému hruškovému závinu Máte-li hrušky méně sladké, můžete je před zabalením lehce poprášit cukrem. Většinou to ale není nutné, karamel sladkost doplní dostatečně. Závin krájejte až po krátkém zchladnutí. Náplň se trochu usadí a řezy budou čistší. Pokud povrch při pečení tmavne rychleji, než by měl, na posledních 10 minut ho volně překryjte pečicím papírem. Chcete-li chuť lehce posunout, přidejte k hruškám špetku kardamomu nebo opravdu malé množství mletého zázvoru. Stačí málo. Ve větší dávce by koření hrušky zbytečně překrylo.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková