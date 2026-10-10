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Kořeněný hruškový závin s karamelem, skořicí a kakaovým těstem: Šťavnatý podzimní moučník

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Když se doma ochladí a na míse zůstane pár pevných hrušek, často skončí právě v tomto závinu. Kořeněný hruškový závin s karamelem je u nás taková podzimní jistota – krásně voní po skořici, není zbytečně překombinovaný a díky kakaovému těstu působí o něco slavnostněji než obyčejný jablečný závin. Nejvíc mě na něm baví kontrast šťavnatých hrušek a hustého karamelu, který se do náplně nerozteče, ale hezky ji podrží.
Obrázek k receptu na Kořeněný hruškový závin s karamelem: Šťavnatý podzimní moučník, který zaujme vůní koření i jemnou sladkostí

Obrázek k receptu na Kořeněný hruškový závin s karamelem: Šťavnatý podzimní moučník, který zaujme vůní koření i jemnou sladkostí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kořeněný hruškový závin s karamelem: Šťavnatý podzimní moučník, který zaujme vůní koření i jemnou sladkostí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 03:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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