Korejská vlna vás ovlivňuje, aniž byste to věděli: Hallyu efekt mění, co jíme, nosíme i kam cestujeme

Večer si před spaním pustíte díl korejského seriálu a druhý den hledáte v drogerii sérum, které použila hlavní hrdinka. Při té příležitosti si rovnou koupíte také kimchi, protože vás láká ochutnat jídlo, které znáte z obrazovky. A možná si do playlistu přidáte K-pop, který vás následně přivede k dalšímu obsahu spojenému s Koreou. Právě tak může vypadat Hallyu efekt v praxi.
Co je to Hallyu a jak funguje jeho efekt
Hallyu (한류) znamená korejská vlna a označuje globální šíření a rostoucí popularitu jihokorejské populární kultury. Fenomén, který se od 90. let nejprve výrazně prosazoval především v Asii, se postupně rozšířil do celého světa. Dnes zahrnuje nejen K-pop a korejské seriály a filmy, ale také K-beauty, K-fashion, korejskou gastronomii, cestování, jazyk a další aspekty korejské kultury.
Hallyu zároveň pomáhá utvářet obraz Jižní Koreje ve světě a bývá spojováno s konceptem takzvané
soft power, tedy schopnosti získávat pozornost a sympatie prostřednictvím přitažlivosti kultury a dalších nevojenských nástrojů.
Hallyu efekt označuje konkrétní dopady korejské vlny na naše preference, chování a spotřebitelské návyky. Mechanismus je přitom poměrně jednoduchý: nejprve nás zaujme například seriál, hudební videoklip nebo film, a ten nás následně může přivést k dalšímu korejskému obsahu, produktu, jídlu, módě nebo místu.
Právě díky sociálním sítím a algoritmům se jednotlivé zájmy snadno propojují. Z diváka se tak může stát zákazník korejské kosmetiky, návštěvník korejské restaurace, cestovatel nebo student korejštiny. Neznamená to samozřejmě, že každý fanoušek korejského seriálu automaticky udělá všechny tyto kroky. Jde spíše o to, že jednotlivé části Hallyu vytvářejí cestu k dalším formám zájmu o Koreu.
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Máte pocit, že jste se s Hallyu efektem dosud nesetkali? Určitě znáte píseň a klip
Gangnam Style od zpěváka PSY, možná jste si nenechali ujít snímek Parazit, a třeba jste dokonce na Netflixu sledovali seriál Hra na oliheň. Jakými dalšími způsoby se korejská vlna dostává do našeho každodenního života? K-pop: Hudba, která ovlivňuje i styl
Jedním z nejviditelnějších symbolů Hallyu je K-pop. Tato hudba vytváří silné fanouškovské komunity, které pomáhají s šířením korejské kultury. K-pop má zároveň vliv na to, jak se oblékáme, líčíme a trávíme čas na sociálních sítích.
Mezi nejznámější K-popové kapely současnosti patří BTS, které v roce 2026 vyrazily na světové turné ARIRANG, BLACKPINK, které letos oslavily 10. výročí debutu, a Stray Kids. Ti v srpnu 2026 získali s albem
THIS & THAT už deváté prvenství na americkém žebříčku Billboard 200. Všech jejich prvních devět alb, která se na žebříček dostala, přitom debutovalo na prvním místě.
A mimochodem, K-pop letos dorazí ve velkém i do Prahy. V O2 universu se 25. října 2026 uskuteční show KPOP ALL STARS, která nabídne interpretace hitů BTS, BLACKPINK, Stray Kids a dalších interpretů včetně skladeb z filmu
K-pop: Lovkyně démonů. Akce se uskuteční dokonce ve dvou časech, ve 14 a 19 hodin. K-drama: Když seriál ovlivní víc než jen večerní program
Nové publikum si Hallyu získává také díky korejským seriálům neboli K-dramatům. Hlavní dějové linky rozhodně nejsou tím jediným, co je pro diváky při sledování atraktivní. Často je totiž osloví také prostředí, móda, jídlo a celkový způsob, jakým seriály představují každodenní život v Koreji.
Právě tady je Hallyu efekt dobře vidět. Seriál nemusí být vědomou reklamou na Koreu, přesto může diváka přimět hledat si další informace, vyzkoušet korejskou kosmetiku, ochutnat místní kuchyni nebo začít plánovat cestu do Soulu. Nejde přitom o automatický proces, ale o jeden z mechanismů, díky nimž může kulturní obsah vytvářet hlubší zájem o další aspekty korejské kultury.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: K-BEAUTY DOBÝVÁ SVĚT A MĚNÍ IDEÁL KRÁSY, MÁ TO ALE HÁČEK Foto: Pexels K-beauty: Od desetistupňové rutiny ke „glass skin“
Své pevné místo mezi beauty trendy má také K-beauty, která pomohla zpopularizovat důraz na pravidelnou a preventivní péči o pleť. Slavným se stal například koncept skládající se z celkem deseti kroků, který ale není povinným standardem a lze ho zjednodušit a přizpůsobit potřebám jednotlivce.
K-beauty je spojována především s důrazem na hydrataci, podporu kožní bariéry, pravidelnou péči a ochranu před slunečním zářením. Cílem není pouze zakrýt nedokonalosti pleti pomocí dekorativní kosmetiky, ale dlouhodobě pečovat o její vzhled a stav.
Slavným se stal také pojem
glass skin, který označuje velmi hladký, hydratovaný a zářivý vzhled pleti. Právě důraz na takový vzhled pomohl některým korejským produktům, ingrediencím a postupům proniknout do beauty rutin i mimo Jižní Koreu. K-fashion: Od idolů a seriálových postav do ulic
Dále do našich životů pronikají také korejské módní trendy. Inspirací pro nás jsou zpěváci a zpěvačky, influenceři i seriálové postavy. Oversized střihy, vrstvení, minimalistické kombinace nebo spojování streetwearu s elegantnějšími prvky se díky sociálním sítím a K-popovým hvězdám dostávají z korejských ulic i do evropských šatníků.
Významnou roli přitom hrají právě K-popoví interpreti, kteří se objevují v kampaních módních a luxusních značek a jejichž outfity se prostřednictvím sociálních sítí rychle dostávají k milionům fanoušků. K-fashion tak není jen souborem konkrétních střihů nebo barev, ale také způsobem, jakým se hudba, celebrity kultura, móda a sociální sítě vzájemně propojují.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: SBOHEM, DOKONALÁ LAMINACE: DO HRY VSTUPUJE OBOČÍ INSPIROVANÉ K-BEAUTY Foto: Pexels Korejská kuchyně: Když se inspirace z obrazovky dostane na talíř
Dále se může Hallyu efekt projevit také tím, co jíme. Korejská kuchyně je postavená na výrazných chutích, fermentovaných surovinách, rýži, zelenině a mase. A na talíři nesmí samozřejmě chybět ani tradiční kimchi.
Do České republiky dokonce proniká i tradiční způsob korejského BBQ. Pro něj je typické společné stolování a grilování plátků masa přímo na grilu, jenž je zabudovaný ve stole. Tento pro nás netradiční gurmánský zážitek je možné zažít ve vybraných restauracích i v Česku.
Také tady může fungovat stejný mechanismus jako u kosmetiky nebo módy: nejprve se s jídlem setkáme prostřednictvím seriálu, filmu nebo sociálních sítí a teprve potom dostaneme chuť ho skutečně vyzkoušet.
Z obrazovky do Soulu: Když Hallyu ovlivňuje cestování
V neposlední řadě se Hallyu efekt projevuje i ve způsobu trávení našeho volného času a
cestování. Stále častěji máme tendenci navštěvovat místa, která známe z televizních obrazovek nebo sociálních sítí.
Výborným příkladem je Bukchon Hanok Village v Soulu. Tradiční čtvrť hanoků se objevila i v animovaném hitu
K-pop: Lovkyně démonů a film tak mohl přispět k tomu, že se dostala do pozornosti dalšího, globálního publika. Podle analýzy Seoul Metropolitan Government navštívilo Bukchon v roce 2025 v průměru 6 191 zahraničních návštěvníků denně, což představovalo meziroční nárůst o 9,8 procenta. Bukchon zároveň patřil mezi místa, kde město zaznamenalo výrazný podíl zahraničních návštěvníků.
Rostoucí zájem o podobná místa jde ale ruku v ruce s otázkou overtourismu. Popularita historických čtvrtí totiž může přinášet tlak na místní obyvatele i veřejný prostor a města následně hledají způsoby, jak návštěvnost regulovat.
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Celosvětově je zaznamenáván také nárůst zájmu o studium korejštiny. Podle údajů jihokorejského ministerstva školství a Korean Educational Development Institute vzrostl za posledních pět let počet žáků zahraničních základních a středních škol, kteří se korejštinu učí v programech pod dohledem Korean Education Centers, přibližně o 50 procent. Na konci roku 2025 jich bylo více než 190 000 ve 2 777 školách ve 47 zemích.
Studiu korejštiny je možné se věnovat také v České republice. Na
Masarykově univerzitě jsou například v nabídce předměty zaměřené na korejštinu, K-dramata a korejskou kinematografii, korejskou kulturu nebo život v Koreji. Když se z kulturního trendu stane součást každodenního života
Hallyu dnes není jen o tom, kolik lidí poslouchá K-pop nebo sleduje korejské seriály. Jeho skutečný vliv se ukazuje ve chvíli, kdy kvůli filmu začneme vyhledávat konkrétní místo, kvůli seriálu ochutnáme korejské jídlo nebo si díky hudbě stáhneme aplikaci na výuku korejštiny. Korejská vlna se z obrazovek postupně přesouvá do běžného
života.
Jednotlivé části Hallyu navíc nefungují izolovaně. Hudba může vést k módě, seriál ke kosmetice, film k cestování a zájem o korejskou kulturu následně ke studiu jazyka. Právě v tomto propojení spočívá podstata Hallyu efektu.
Možná tedy nejde ani tak o otázku, zda nás Hallyu ovlivňuje. Spíš o to, kolik rozhodnutí, která považujeme za vlastní, už dnes vzniká někde mezi seriálem, algoritmem a korejskou popkulturou.
Zdroje: Martin Roll, Seoul Metropolitan Government, MUNI, Korean Times, Korea.net