Koprovka s knedlíkem a vajíčkem: Jednoduchý oběd z čerstvého kopru

Na zahradě nečekaně vyrostl krásný kopr, který se ne a ne urodit a oběd byl najednou vyřešený. Koprová omáčka s knedlíkem a vajíčkem je u nás doma taková stará jistota, hlavně ve chvíli, kdy se na zahradě urodí víc kopru, než člověk stihne běžně spotřebovat. Vařím ji podobně jako moje babička: z horkého mléka, trochy smetany a mouky rozkvedlané ve studeném mléce. Díky tomu zůstane hladká, jemná a bez protivných hrudek.
Na
koprovce je mi sympatické, že je poctivá, levná a sytá, a přitom z ní člověk nemá pocit těžkého oběda. Někdo začíná jíškou, někdo přilévá vývar, u nás se nejčastěji držím mléčné verze. Je měkčí na chuti a kopr v ní hezky vynikne. Když je kopr čerstvý a voňavý, skoro si říká o to, aby skončil právě v . omáčce
Můj tip: Ocet do koprovky nedávejte najednou. Přilévejte ho opravdu jen po kapkách a pokaždé omáčku promíchejte. Zní to jako drobnost, ale v hrnci je to znát. Omáčka zůstane jemná a nesrazí se. Recept na poctivou koprovou omáčku s knedlíkem a vajíčkem
Doba přípravy: 35 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 1 l plnotučného mléka 200 ml smetany ke šlehání 40 g másla 4 lžíce hladké mouky 1 větší svazek čerstvého kopru 1 lžička soli 1 až 2 lžičky cukru 2 až 3 lžíce octa, zředěného trochou vody špetka bílého pepře 4 ks vajec 8 až 10 plátků houskového knedlíku Postup přípravy domácí koprové omáčky
1. Do menšího hrnce vložte
vejce, zalijte je vodou a vařte 10 minut natvrdo. Pak je hned zchlaďte studenou vodou a nechte chvíli stranou, budou se lépe loupat.
2.
Kopr opláchněte, osušte a nasekejte najemno. Silné stonky klidně vyhoďte nebo odložte jinam, do jemné omáčky se víc hodí měkké části.
3. Do většího kastrolu nalijte asi
800 ml mléka, přidejte sůl, cukr, máslo a pomalu zahřívejte skoro k varu. Není potřeba, aby mléko prudce bublalo. Stačí, když je pořádně horké.
4. V hrnečku rozmíchejte
hladkou mouku ve zbytku studeného mléka. Měla by vzniknout hladká, spíš řidší směs, asi jako těsto na palačinky.
5. Moučnou směs přilévejte pomalu do horkého mléka a metličkou pořád míchejte. Moje babička si na tomhle kroku dávala vždycky záležet, protože právě tady se rozhoduje, jestli bude omáčka
bez hrudek.
6. Omáčku za stálého míchání provařte aspoň
8 až 10 minut. Jak začne houstnout, přilijte smetanu a stáhněte plamen.
7. Vsypte nasekaný
kopr a krátce promíchejte. Dlouhé vaření už mu nesvědčí, zbytečně by ztratil barvu i tu svou typickou vůni. Co ještě na konec?
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8. Na závěr dochucujte
zředěným octem, ale opravdu opatrně, po kapkách. Po každém přidání promíchejte a ochutnejte. Podle potřeby přidejte ještě trochu cukru nebo bílého pepře.
9. Kdyby omáčka vyšla příliš hustá, zřeďte ji trochou horkého
mléka. Pokud je naopak řidší, nechte ji ještě pár minut jen zlehka probublávat.
10.
Houskový knedlík ohřejte v páře nebo krátce nad horkou vodou. Vejce oloupejte a překrojte podélně napůl.
11. Podávejte hned po dovaření. Na talíř dejte plátky
knedlíku, přelijte je koprovou omáčkou a přidejte vejce natvrdo. Pokud omáčka zbyde, v lednici vydrží do druhého dne. Při ohřívání ji ale zahřívejte pomalu a občas promíchejte. Zdroj: Dezidor, Creative Commons Attribution 3.0, Pro milovníky masa lze k omáčce přidat i plátek hovězího masa. Ještě pár rad na závěr ke koprové omáčce Nejlepší chuť má koprovka z čerstvého kopru. Sušený použijte spíš jen tehdy, když není jiná možnost. Pro vydatnější oběd přidejte k vejci také plátek vařeného hovězího masa. Místo knedlíku se dá koprovka podat i s vařenými bramborami, hlavně v létě je to příjemnější varianta. Když chci koprovku opravdu jemnou, přecedím základ ještě před přidáním kopru přes sítko a teprve potom ho vrátím na plotnu. Nedělám to pokaždé, ale u slavnostnějšího oběda je rozdíl znát.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková