Kopřivový nálev nalijte na podzim do záhonů a zničíte vajíčka slimáků dřív, než se na jaře vylíhnou. Navíc záhony vyživí

Stačí po deštivém říjnovém víkendu zvednout prkno u kompostu nebo převrátit květináč u plotu. Pod ním často leží hrstka bílých, průsvitných kuliček velikosti špendlíkové hlavičky. Tohle je jarní armáda, která v dubnu zlikviduje sazenice salátu dřív, než pořádně zakoření. Jedna slimáčí samice podle britského magazínu Gardeners‘ World snáší v dávkách kolem padesáti vajec a celé snůšky přečkají zimu ve skrytu. Na podzim je ale zahradník poprvé v sezoně o krok napřed. Ví, kde vajíčka leží, a může na ně zaútočit. Kopřivový nálev k tomu nabízí nejlevnější munici, jakou zahrada sama vypěstuje. Podle nás však zabírá nejlépe jako třetí krok podzimního postupu: odkrýt, narušit, zalít.
Kde slimáci schovávají vajíčka a jak snůšku poznat
Slimáci hledají pro potomstvo tmu, vlhko a stabilní teplotu. Vajíčka proto najdete pod podmiskami, bednami a pytli se substrátem, pod kameny, prkny a dlaždicemi, ve vlhkých kapsách půdy, v kompostu a pod silnou vrstvou mulče. Univerzita v Minnesotě k tomu přidává rostlinné zbytky, které po sklizni zůstaly ležet na záhonech.
Snůška vypadá jako shluk drobných perliček, bělavých až průsvitných, velkých několik milimetrů. Na omak je měkká a rosolovitá. Zaměnit ji lze se dvěma věcmi:
granulované hnojivo s postupným uvolňováním bývá spíš oranžové nebo nažloutlé a po zmáčknutí pustí tekutinu, perlit v substrátu je tvrdý, lehký a připomíná drobky polystyrenu.
Kdo si jednou snůšku prohlédne zblízka, příště ji pozná na první pohled. A právě to rozhoduje o úspěchu celé akce. Podle Oregonské státní univerzity začíná boj se slimáky úklidem, protože plži kladou tam, kde se cítí v bezpečí.
Kdy nálev lít: český podzimní kalendář podle ČHMÚ
Zahraniční poradci se shodují, že slimáci snášejí vajíčka hlavně ve vlhkém podzimním počasí, jakmile poleví vedra a přijdou vydatnější deště. Pro české zahrady se dá toto okno zpřesnit podle dlouhodobých průměrů. Data
ČHMÚ o územní teplotě ukazují pro Česko normál 13,0 °C v září, 8,2 °C v říjnu a pouhých 3,5 °C v listopadu.
Letošní září přitom dosáhlo průměru 14,2 °C, tedy o 1,2 stupně nad normálem. Plži tak mohli s kladením začít o něco později. Říjnová a listopadová čísla zatím uzavřená nejsou, takže se vyplatí sledovat spíš počasí za oknem než kalendář.
Praktický harmonogram vypadá takto:
Oblast Nejvhodnější termín Poznámka Nížiny a teplé regiony říjen po prvních trvalejších deštích Vyšší a vlhčí polohy konec září až začátek října ochlazení přichází dřív Celá republika listopad poslední šance před promrznutím půdy
Ideální den přichází krátce po dešti. Úkryty jsou tehdy obsazené, půda se snadno prohrabe a vláha pomůže nálevu proniknout do spár.
Výluh, nebo jícha: dva kopřivové recepty s odlišným posláním
Kopřiva dvoudomá roste prakticky všude. Databáze české flóry Pladias ji eviduje v 674 ze 679 mapovacích polí v republice. Podle Agromanuálu dorůstá 40 až 150 centimetrů, má vytrvalé oddenky a kvete od června do podzimu. V říjnu tedy ještě natrháte nať u plotů, na rumištích, kolem kompostů a na vlhkých okrajích zahrad. V listopadu je sběr skromnější, ovšem porost prozradí zbytky lodyh. Kdo si v létě kopřivy nasušil, má vyhráno.
Německá veřejnoprávní stanice NDR ve svém
návodu na kopřivovou jíchu důsledně rozlišuje dvě přípravy, které čeští zahrádkáři často házejí do jednoho pytle.
Krátký výluh (rychlá varianta pro zásah do úkrytů) kopřivy ve stejném poměru jako u jíchy: zhruba 1 kg čerstvé natě na 10 litrů vody, louhovat 12 až 24 hodin, použít okamžitě a neředit, NDR ho doporučuje k posílení rostlin a proti škůdcům, například mšicím.
Fermentovaná jícha (výživa pro záhony) 1 kg čerstvých kopřiv bez květů a semen, případně 150 až 200 g sušených, na 10 litrů vody, nádoba z plastu, dřeva nebo keramiky, kov se nehodí, zhruba dva týdny na slunném místě, jednou až dvakrát denně promíchat, hotovo je ve chvíli, kdy směs přestane pěnit, na zálivku ředit 1 : 10, pro citlivé sazenice 1 : 20.
Pro zásah proti snůškám se podle nás hodí spíš svěží výluh, který nachystáte přes noc a ráno rozlijete. Jícha se uplatní tam, kde chcete hlavně přilepšit půdě.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Trojkrok proti slimákům: odkrýt, narušit, zalít
Samotné zalití záhonu zázrak nepřinese, protože nálev se musí k vajíčkům skutečně dostat. Odtud plyne pořadí kroků.
1. Odkrýt. Odneste prkna, cihly, prázdné květináče, uvolněné dlaždice a hromádky zbytků. Příliš silnou vrstvu mulče rozhrňte. Kalifornský program integrované ochrany UC IPM opakovaně zdůrazňuje, že bez odstranění úkrytů, vlhkosti a potravy nepomohou dlouhodobě ani granule.
2. Narušit. Povrch půdy prohrabejte hráběmi nebo lehce prokypřete motykou. Snůšky se tím dostanou na vzduch, vyschnou a stanou se svačinou pro ptáky, střevlíky a další predátory. Nalezené shluky můžete také rovnou rozmáčknout nebo sesbírat. Pomáhá i mráz: studie na plzákovi španělském ukázala, že vajíčka přežívají zhruba do −2 °C, zimu ovšem zvládají hlavně díky úkrytům pod opadem, v půdě nebo v kompostu. Kdo jim skrýš sebere, dává zimě do ruky silnější karty.
3. Zalít. Teprve teď přichází na řadu kopřivový nálev. Nelijte ho plošně po celé zahradě. Miřte na vlhké kapsy půdy, okraje záhonů, místa po odklizených kamenech a prknech, okolí květináčů a obvod kompostu, tedy tam, kde jste vajíčka našli nebo kde je slimáci nejspíš ukrývají.
Jak si vede kopřiva vedle běžných alternativ?
Metoda Silná stránka Slabina Granule s fosforečnanem železitým slimáci přestanou žrát, hynou během několika dnů míří na dospělce, bez úklidu úkrytů nestačí Pivní pasti lákají a topí slimáky nutné pravidelné čištění Prokypření a odkrytí snůšky vysychají a mizí v zobácích ptáků práce navíc Kopřivový nálev levný, přírodní, zároveň hnojí vyžaduje přesné zacílení
Univerzita v Minnesotě označuje fosforečnan železitý za méně toxickou návnadu, kterou slimák spolkne a poškodí si trávicí trakt. Podle
UC IPM je šetrnější k dětem, psům a volně žijícím živočichům. Kopřivový nálev ji na jaře nenahradí, na podzim jí ovšem připraví půdu tím, že zmenší počet nových slimáků. Čím kopřivy vyživí záhon a kde je opatrnost na místě
Výživná stránka nálevu se opírá o pevnější data. Přehledová studie Bhusala a kolegů z roku 2022 uvádí v nadzemních částech kopřivy vápník, draslík, hořčík, fosfor a železo, z vitaminů pak A, C, K a vitaminy skupiny B. NDR u jíchy vyzdvihuje hlavně dusík a draslík, které se rozkladem rostlinné hmoty uvolní v rychle přístupné podobě. Kolik živin skutečně skončí v konkrétním kbelíku, záleží na sběru, ročním období i délce kvašení, proto domácí nálev berte jako vítaný bonus, nikoli jako přesně nadávkované hnojivo.
Dusík je zároveň důvodem k obezřetnosti. Koncentrovaná jícha může citlivé rostliny popálit, proto ji vždy řeďte a lijte ke kořenům, nikoli na listy. NDR ji nedoporučuje k hrachu, mrkvi, česneku a cibuli. Na prázdných podzimních záhonech je riziko nejmenší, u ozimé cibule a česneku kopřivovou zálivku raději vynechte.
Ohleduplnost si zaslouží i zvířecí obyvatelé zahrady. Slimáky loví ježci, ropuchy, slepýši, střevlíci, rejsci i špačci a plži zároveň rozkládají organickou hmotu. Hromadu listí, kterou jste nechali pro zimující ježky, jezírko i napajedla proto z nálevového okruhu vyřaďte. Cílem je ochránit zeleninu, nikoli vymést ze zahrady všechno živé.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková